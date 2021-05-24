Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

100-летние японские открытки, раскрашенные вручную

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Цветение сакуры в Мукоджима, Токио

Старинные открытки могут помочь заглянуть в прошлое, увидеть  захватывающий проблеск эпох, которые давно прошли. Цифровая коллекция Нью-Йоркской публичной библиотеки недавно выпустила подборку открыток видов Японии в начале 20-го века. Здесь имеются вручную раскрашенные фотографии. Эти ландшафтные снимки показывают уникальные районы Токио и Иокогамы, самобытную культуру того времени. Многие из фотографий, датированы годами от 1907 до 1922 года.

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Ирисовый сад в Хорикири, Токио

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Нихонбаси дори, Токио

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Вид на Минамитенма-чо (Большой Токио)

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Высокая башня Сумиюши, Осака

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Уличный театр, Йокогама.

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Храм Тойокуни, Наканосима, Осака

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Священный мост, Никко

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Бронзовые тории, ворота Йомеймо, Никко.

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Пагода Тошогу, Никко

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Плантации риса.

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Акасака, Токио

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Внутреннее море Матсушима.

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Изображение Камакура

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Вид Какехаши, реки Кисогава на Накасэндо

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Водопад Шираитоно-Таки вблизи горы Фудзи (Фудзияма).

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Танцы.

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Водопад Риузу, Никко

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Внутреннее море Матсушима.

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Фудзияма.

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Накасэндо

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Дорога Гонгэн, Хаконэ

Источник: https://terraoko.com/?p=112312#more-112312

24.05.2021 - Posted by | Немного истории...

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