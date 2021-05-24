100-летние японские открытки, раскрашенные вручную

Цветение сакуры в Мукоджима, Токио

Старинные открытки могут помочь заглянуть в прошлое, увидеть захватывающий проблеск эпох, которые давно прошли. Цифровая коллекция Нью-Йоркской публичной библиотеки недавно выпустила подборку открыток видов Японии в начале 20-го века. Здесь имеются вручную раскрашенные фотографии. Эти ландшафтные снимки показывают уникальные районы Токио и Иокогамы, самобытную культуру того времени. Многие из фотографий, датированы годами от 1907 до 1922 года.

Ирисовый сад в Хорикири, Токио

Нихонбаси дори, Токио

Вид на Минамитенма-чо (Большой Токио)

Высокая башня Сумиюши, Осака

Уличный театр, Йокогама.

Храм Тойокуни, Наканосима, Осака

Священный мост, Никко

Бронзовые тории, ворота Йомеймо, Никко.

Пагода Тошогу, Никко

Плантации риса.

Акасака, Токио

Внутреннее море Матсушима.

Изображение Камакура

Вид Какехаши, реки Кисогава на Накасэндо

Водопад Шираитоно-Таки вблизи горы Фудзи (Фудзияма).

Танцы.

Водопад Риузу, Никко

Внутреннее море Матсушима.

Фудзияма.

Накасэндо

Дорога Гонгэн, Хаконэ

Источник: https://terraoko.com/?p=112312#more-112312