10 удивительных примеров невероятных архитектурных шедевров

В начале 20-го века, новизна в архитектуре была популярным и простым способом найти привлечь к себе внимание, особенно, если это гостиницы или АЗС, расположенные вдоль автомобильных магистралей. Однако, с появлением системы шоссейных дорог, многие местные хайвеи пришли в запустение и эти некогда процветавшие предприятия вскоре закрылись. Без поддержки туристов, многие архитектурные шедевры пришли в упадок и были снесены или пришли в запустение. Большинство прикольных и невероятных зданий, которые мы посмотрим в этой статье, все еще существуют и их следует успеть посетить!

1. Бутылки молока (Спокан, Вашингтон)



В Беневахе Бутылки молока — это безошибочный ориентир центра города Спокан. Здание в форме молочной бутылки было построено на улице Сидар-Стрит в 1935 году.

Бутылки молока были офисом Маслозавода компании Беневах. Владелец первоначально планировал построить шесть таких знаковых торговых точек — общей стоимостью по 3700 долларов каждая, но завершил строительство только двух магазинов, которые существуют сегодня.

Бутылки молока внесены в Национальный реестр исторических мест США.

2. Пряничный домик (Беверли-Хиллз, Калифорния)



Этот странный коттедж, расположенный совсем рядом с Родео-драйв, был возведен в 1921 году Гарри Оливером. Оливер являлся оскароносным арт-директором Голливуда. Несмотря на свой непривычный внешний вид, в здании располагалась штаб-квартира киностудии Willat. Однако после того, как студия Willat обанкротилась и закрылась, коттедж пришел в запустение. В 1997 году дом был в первый раз выставлен на продажу за несколько десятилетий. Агент по недвижимости Майкл Либов, сам вырос на Беверли-Хиллз и всегда любил этот дом. Когда он узнал, что потенциальные участники торгов имеют планы после покупки снести здание, то чтобы этого не произошло, Майкл Либов в конечном итоге сам выкупил для себя дом. Дом по-прежнему также является аттракционом: около 4000 детей посещают его каждый год на Хэллоуин.

3. Кафе Бульдог (Лос-Анджелес)



Знаменитое кафе Бульдог было возведено в 1928 году и действовало на протяжении более трех десятилетий, завлекая туристов.

До конца 2014 года, музей автомобилей Питерсона также имел уменьшенную копию кафе Бульдог, но во время недавнего ремонта, было решено, что кафе будут сносить. К счастью, вариант кафе Питерсона было спасено, и сейчас кафе расположено в Северном Голливуде. Правда прикольная идея соорудить подобное кафе. На портале Kamaka найдется еще много интересного , прикольного, юмористичного и веселого.

4. Автосервис Раковина. (Уинстон-Салем, Северная Каролина)



Сервисная станция Уинстон-Салем в форме раковины является последней в своем роде. Восемь подобных уникальных станций были спроетированы в конце 1930-х годов нефтяной компанией «Винстон» на основе идеи маркетолога компании «Шелл Ойл». Они были смоделированы, как логотип компании «Ройал датч-Шелл Ойл» и построены из бетона.

Эта станция оставалась открытой вплоть до 50-х годов, а в 70-х и 80-х годах в ней размещался сервис по ремонту газонокосилок. В 1976 году она была включена в Национальный регистр исторических мест Америки.

5. Кафе Час Простоя (Лос-Анджелес)



Десятилетия назад автомагистрали в Лос-Анджелесе украшали здания в фирме огромных шляп, мисок Чили, сов, свиней, в виде собак, горшков для цветов, автомобильных колес и самолетов. Сегодня только горстка подобных зданий осталась стоять на своем месте. Кафе Час Простоя открылось в 1941 году. Оно было создано по заказу директора студии фильмов Майкла Д. Коннолли. Коннолли и его жена Ирен проживали в квартире над кафе до их развода.

6. Мама поневоле (Натчез, Миссисипи)

Дом Мама поневоле был построен в 1939 году под впечатлением текущей моды на фильм «Унесенные ветром». Предполагают, что Мамаша изначально был разработан в виде белой южной красавицы, но затем превратилась в большую афро-американскую леди.

7. Кофейник (Бедфорд, Штат Пенсильвания)

Кафе Кофейник, также известное местным жителям, как кофейник Кунц, было возведено в 1927 году хозяином автогаража Дэвидом Бертон Кунцем, чтобы привлечь больше клиентов в свой автосервис. Первоначально это была небольшая закусочная рядом с дорогой Линкольн-роуд США маршрут 30 в Бедфорде, Пенсильвания.

Массивный горшок сделан из кирпича. Кофейник загорелся 29 декабря 1955 года и прошел через ряд владельцев, пока не был окончательно закрыт в 1980-х годах. Он пришел в упадок и должен был быть снесен. В 2003 году Ассоциация Ярмарки Бедфорд Каунти приобрела горшок за 1 доллар, восстановило оригинальное здание и открыло здесь музей.

8. Шляпа и сапоги (Сиэтл, Вашингтон)



В 1955 году, предприниматель из Сиэтла Буфорд решил построить мега-гигантский торговый центр под названием «Пограничная деревня» рядом с шоссе № 99. Он был уверен, что люди будут стекаться в его торговый центр, если только он сможет найти способ привлечь их внимание. Он нанял художник Льюиса Нэсмита сконструировать необычные сооружения. Строительство этих зданий обошлось в 150000 долларов. Это были все деньги, которые он имел. Торговый центр так и не материализовался, но построенные Шляпка и сапоги оставались популярными для приезжих туристов.

9. Белый Замок, здание № 8 (Миннеаполис, Миннесота)



Дом № 8 — бывший Белый замок, это ресторан в Миннеаполисе. Он был возведен в 1963 году. Здание в 1986 году было зачислено в национальный регистр исторических мест.

10. Мотели Вигвам (Различные Места)



Мотели Вигвам были особо характерным ориентиром, которые были возведены в основном на историческом шоссе-66 в США между Лос-Анджелесом и Чикаго. Они были запатентованы Фрэнком Рэдфордом. Мотели были популярны в 1930-1940-х годах. Изначально они были построены в семи различных местах—два в штате Кентукки и по одному в штатах Алабама, Флорида, Аризона, Луизиана и Калифорния.

Два из трех сохранившихся мотелей находятся на историческом маршруте—один в Холбруке, штат Аризона, и еще на границах города между Риальто и Сан-Бернардино, в Калифорнии. Все три сохранившихся мотелей внесены в национальный регистр исторических мест.

Источник: https://terraoko.com/?p=99257#more-99257