Чем в годы Второй мировой Югославия отличалась от других стран Европы, или Партизанская война без права отступления

Вклад Югославии в уничтожение фашизма заслуженно называют одним из наиболее значительных. Югославское подполье в Великую Отечественную начало активничать сразу после нападения Гитлера на СССР. Антифашистская война представляла собой уменьшенную в масштабах картину общесоветского подвига. В рядах национально-освободительной армии Тито состояли коммунисты и сторонники Союза, противники национализма и фашизма. Они сковывали многочисленные германские дивизии до самого освобождения Белграда красноармейцами.

Смелые противодействия

Тито и партизаны. /Фото: avatars.mds.yandex.net

Национально-освободительная армия Югославии по численности стала 4-й среди союзников. Большая часть европейских государств во Вторую мировую сделались открытыми сподвижниками или сателлитами Германии. Когда Красная армия стояла на берлинском пороге, правительства этих стран оперативно меняли вектор, объявляя войну Гитлеру. Сменившие фашистские штандарты на красные флаги европейцы восторженно встречали победоносных советских воинов, без зазрения совести называя их «освободителями от германского ига».

Югославию же в этот ряд ставить нельзя. Причем достойный отпор фашистам дала не армия с правительственным ресурсом, а партизанское движение коммунистов. Когда осенью 1940-го увидел свет антирусский Тройственный пакт, Югославию со всех сторон окружили присоединившиеся к этому союзу прогерманские страны. Присоединение к их числу было воспринято простым народом как национальное унижение и измена давнему союзнику — России. Население не желало идти на уступки германскому диктату, а местная интеллигенция единогласно придерживалась антифашистских взглядов. Все это вылилось в путч, организованный патриотичными военными со смещением прежнего правительства и изгнанием принца-регента.

Немцы напали на Югославию в апреле 41 года, и слабая королевская армия быстро пала. Хорваты воевать отказались, и только Черногория давала немецким войскам отпор. Но в итоге Белград оккупировали, и страна стала рассыпаться. Сразу же стали консолидироваться местные силы Сопротивления. Сложность антифашистской активности обуславливалась гражданской войной между коммунистами, усташами и четниками. Главный партизанский штаб под патронатом компартии Югославии возглавил Тито. К середине осени 1941-го здесь действовали уже свыше 70 тысяч партизан. Главштаб базировался на территории западной Сербии. Здесь же сформировались и Народно-освободительные комитеты.

Подпольный союзник СССР

Югославские женщины-партизаны. /Фото: etot-prazdnik.ru

Партизаны контролировали целые районы, а в Ужице и вовсе создали оружейную фабрику. Предприятие выпустило 16,5 тысяч винтовок «Партизанка», одну из которых даже подарили Сталину. В 1943-м бойцы компартии контролировали не менее половины страны, имея в своих рядах свыше 300 тыс. последователей. К финалу войны это число выросло до 800 000 бойцов. Но на фоне антифашистской борьбы обострялись внутренние конфликты. Возникли противоречия среди партизан Тито, стремившихся к возрождению единой Югославии, и сербских четников Дражи Михайловича, приверженцев «Великой Сербии». Вмешивалась и Британия с намерениями сохранить влияние на Балканах. Четников она видела своими союзниками, а коммунистические взгляды партизан с их пророссийскими воззваниями стали для англичан неприемлемыми. Четники стали снабжаться оружием, а Черчилль навязывал Сталину идею о том, что ставить нужно на Михайловича.

Стойкая позиция

Усташи и четники. /Фото: ic.pics.livejournal.com

В какой-то момент четники прекратили военные выпады против немцев с итальянцами, и подобно усташам массово атаковали мусульман Боснии. А под идейным влиянием британцев вскоре и вовсе объявили коммунистов-партизан своим врагом. Михайлович сблизился с профашистским правительством Белграда и принял решение совместно бороться против Тито. В партизанских рядах, по заключению югославских историков, воевали боснийские сербы, далматинские, герцоговинские хорваты, черногорцы, словенцы. Сербы из сел поддерживали четников, а хорваты — усташей. Перелом случился ближе к 1944-му, когда четники с усташами дискредитировали себя злодеяниями, а партизаны стали главной силой сопротивления. Теперь им массово симпатизировали люди самых разных социальных уровней, национальностей и религии.

Весной-летом 1942-го на партизан настойчиво наступали немцы, итальянцы и примкнувшие к ним четники. Не настигая коммунистов, фашисты жестоко отыгрывались на мирных. За одного убитого фашиста уничтожали сотню югославов. И все же, несмотря на такое давление, поддержка партизан только усиливалась, чуть не в каждом селении стоял подпольный отряд.

Тяжелее всего партизанам пришлось в начале 1943 года, когда немецко-итальянские войска провели крупные антипартизанские акции. Против 18 тысяч подпольщиков действовали 115 тысяч оккупантов, но и с таким преимуществом разгрома не последовало. С капитуляцией Италии в сентябре 43-го фашистская «ось» посыпалась. Воевавшие против партизан итальянские дивизии вышли с фронта, а склады оружия и амуниции достались Тито, которые, наконец, вооружились и обмундировались подобно регулярной армии.

Соединение с красноармейцами

Встреча советских солдат. /Фото: farm2.staticflickr.com

В попытках ликвидации югославского подполья союзнические подразделения приступили к реализации операции «Вайс». Выполнение этой задачи поручили корпусу «Хорватия» в тандеме с итальянцами, усташами и четниками. В общей сложности антипартизанское соединение насчитывало около 80 тысяч военных, что вдвое превышало партизанскую группировку. По большому счету, при выигрышном положении профашистов партизанская армия всегда могла разбиться на мелкие группы и рассредоточиться по горной местности. Но Тито такой вариант не рассматривал, позиционируя себя надежным партнером по антигитлеровской коалиции. Он придерживался высоких нравственно-политических догм, поставив цель стоять до конца без права отступления.

Пока внимание мира было приковано к Сталинграду, в эти самые дни решалась судьба армии Тито на Неретве. Большой части партизан удалось вырваться из окружения. Страшные бои разразились и за город Прозор, превращенный в крепость итальянцами. Партизанам удалось нанести четникам решающие поражения на нескольких участках. Однако в Сербию их по-прежнему не пускали. Главная партизанская база закрепилась в Боснии и Герцеговине. А в сентябре 44-го подошедшая советская армия уничтожила германскую группировку в Югославии. А сторонники югославских коммунистов с искренней радостью встречали цветами запыленных солдат-освободителей.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/230521/49917/