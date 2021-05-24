Художник символически «открыл» музей во Флоренции, разместив на фасаде фотоколлаж интерьера

На фоне очередного локдауна в Италии французский художник JR установил масштабную инсталляцию на фасаде Палаццо Строцци во Флоренции, которая подчеркивает важность доступа к культуре во время глобального кризиса здравоохранения.

Несколько итальянских городов, в том числе Рим, Милан и Венеция, снова закрылись на строгий карантин, который продлится с 15 марта до 6 апреля. Хотя карантинные ограничения во Флоренции чуть менее строгие, чем в некоторых других городах, музеи и другие культурные учреждения здесь остаются закрыты.



Для инсталляции на фасаде дворца эпохи Возрождения художник JR использовал свой фирменный метод — фотоколлаж. Работа под названием La Ferita, «Рана» в переводе с итальянского, создает оптическую иллюзию, что через фасад здания проходит большая трещина. Через эту трещину прохожие могут заглянуть в черно-белый интерьер закрытого музея и даже рассмотреть часть знаменитых произведений искусства и культурного наследия Флоренции.







Артуро Галансино, директор музея, говорит, что чувствует большую ответственность продолжать выполнять миссию музея, пока тот остается закрытым, в рамках чего он уделяет особое внимание инициативам в области онлайн-образования, а также заказу общественных художественных работ. Инсталляция JR положила начало новой ежегодной традиции заказа художественных работ для города, направленной на поддержку создания и продвижения современного искусства в Италии. Для этого фонд Fondazione Palazzo Strozzi при поддержке филантропа Энди Бьянчеди разработал новую программу Future Art Program. Галансино надеется, что вскоре сможет снова открыть двери музея и напоминает, что череда локдаунов навредила «не только экономике нашей территории, но также нашей идентичности и нашему образу жизни».







Источник: https://nevsepic.com.ua/skulptury/34105-hudozhnik-simvolicheski-otkryl-muzey-vo-florencii-razmestiv-na-fasade-fotokollazh-interera-8foto.html