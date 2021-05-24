Смешение двух художественных стилей: 45 татуировок-гибридов от Мэта Руле

Мэт Руле — 30-летний парижский художник-татуировщик, известный своей гибридной техникой. Что он делает: берет два совершенно разных стиля рисования, складывает их вместе и получает гибрид. Обычно половина татуировки сделана в реалистичном стиле, половина — в "мультяшном", причем все герои узнаваемы.

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Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/34097-smeshenie-dvuh-hudozhestvennyh-stiley-45-tatuirovok-gibridov-ot-meta-rule-46foto.html