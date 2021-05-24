О чём рассказывают картины-галлюцинации японского сюрреалиста, которого сравнивают с великим Босхом

И все-таки не перестают удивлять зрителя современные художники-сюрреалисты своей неуемной фантазией, которая иногда не подчиняется здравому смыслу. В нашей публикации невероятная галерея работ сюрреалиста из Японии Наото Хаттори. Смотрите и удивляйтесь полету фантастической мысли и художественному мастерству художника, создавшего образы, напоминающие персонажи из картин Босха и аниме.

Вспоминая историю возникновения сюрреализма, хотелось бы напомнить читателю, что это направление сложилось вначале прошлого века под большим влиянием теории психоанализа Зигмунда Фрейда. Сюрреалисты, работая над такими тематиками, как эротика, магия и подсознание, ставили главной своей целью духовное возвышение и отделение духа от материального и использовали при этом фантасмагорические формы, не особо задумываясь об их эстетическом виде.

Фантасмагорические сюжеты с персонажами, приводящими в ужас. Автор: Naoto Hattori.

Вот и Наото Хаттори смело окунает зрителя в поток психоделических метаморфоз, которые нередко выражены в виде симбиотических монстров, созерцающих на мир множеством гипертрофированных глаз. Поэтому, глядя на его работы, мы воспринимаем их как нечто фантастическое, невзирая на то, что сюрреализм в большей степени связан с реальным миром, нежели с фэнтези.

Наото Хаттори — японский художник-сюрреалист.

О творчестве

Naoto Hattori — один из самых необычных художников Японии, основным направлением творчества которого является поп-сюрреализм. Его работы отличаются от европейских сюрреалистов тем, что к привычному направлению он добавляет немного традиционной японской живописи и современных техник своей страны. В его работах часто можно увидеть образы аниме и сюжеты, связанные с мифологией Японии.

Стиль Naoto Hattori, напоминающий картины Босха.

Однако, влияние европейского сюра на творчество японского мастера очень велико. Многие специалисты сходятся на мнении, что стиль некоторых работ Наото Хаттори напоминает картины Босха и Арчимбольдо. И это неоспоримый факт. Он, как и великие мастера прошлого, пишет свои сюрреалистические картины, балансируя на грани прекрасного и ужасного.

Стиль Naoto Hattori, напоминающий картины Босха.

Также стоит отметить, что в своем творчестве японский художник использует технику акрила и нередко применяет технику DigitalART (компьютерное искусство). Он пишет фантастические женские портреты, создает образы гибридных существ с огромными глазами, в которых отражаются реальные пейзажи, а также фантасмагорические сюжеты с персонажами, и приводящими буквально в ужас, и приковывающими внимание своей изысканностью.

Фантасмагорические сюжеты с персонажами, приводящими в ужас. Автор: Naoto Hattori.

Внешний вид изображенных художником вещей вводит зрителя в некое заблуждение, так как он принимает за действительность только то, что видит в реальной жизни. И это вовсе не значит, что художник ставит всё с ног на голову, даже наоборот — он говорит, что пытается показать истинный мир, который скрывает от нас обманчивая повседневность.

Фантасмагорические сюжеты с персонажами, приводящими в ужас. Автор: Naoto Hattori.

А ведь именно раскрытием скрытых от взора вещей, состояний, эмоций, чувств, ощущений, мыслей, переживаний и занимаются все художники-сюрреалисты.

Монстры созерцающие мир

множеством гипертрофированных глаз, будто окунают зрителя в поток психоделических метаморфоз. Автор: Naoto Hattori.

Пучеглазые гибриды

На многих работах японского мастера иллюстративного характера можно увидеть маленьких пушистых животных с немалой степенью фантазии и некоторой неестественной гибридизацией и огромными глазами. Хаттори говорит, что это именно то, что он видит в своем разуме, причем, начиная с трехлетнего возраста.

Иллюстрации от Naoto Hattori.

«Однажды, закрыв глаза, я увидел разноцветный глаз, похожий на мандалу, и он менял форму, как калейдоскоп. Я нарисовал сотни изображений глаз. Тогда я думал, что все это видят».

Иллюстрации от Naoto Hattori.

Хаттори продолжал рисовать глаза и, когда подрос и, когда получил степень бакалавра искусств в области иллюстрации в Школе визуальных искусств. Художник всегда говорит, что существа на картинах — плод фантазии, выходящий из мира его воображения.

Иллюстрации от Naoto Hattori.

Эти акриловые картины имеют небольшие размеры, как правило, размером менее 7,5 см х 7,5 см без рамки. "Я пишу более 100 картин в год. Я работаю, как правило, 12-15 часов в день. А то, что я создаю, приходит из моего потока сознания, в котором я вижу свои чувства и все свои странные создания. Я улавливаю эти чувства и пытаюсь воплотить их в образы, потом воплотить их в картине после того, как отправлю заново этот образ в свой поток сознания", — говорит художник.

Иллюстрации от Naoto Hattori.

Фантастический сюрреализм в портретах от Naoto Hattori.

Сюрреализм в женских образах

Не менее интересны работы японского художника и в жанре сюрреалистического портрета. Причем пишет он портреты исключительно женские, невероятно изящные и фантастические. Благодаря фактуре они выглядят очень загадочно и очень оригинально.

Фантастический сюрреализм в портретах от Naoto Hattori.

Сам художник о своем творчестве говорит так: «Мое особое видение — это как сон. И не важно, это сладкий сон, ночной кошмар или путешествие в другие реальности, я просто стараюсь воспроизвести на бумаге все увиденное в моем сознании. Я старательно избегаю ярлыков или рассуждений: а что бы это могло значить?. Я просто следую своему внутреннему зрению.»

Фантастический сюрреализм в портретах от Naoto Hattori.

Фантастический сюрреализм в портретах от Naoto Hattori.

Фантастический сюрреализм в портретах от Naoto Hattori.

Фантастический сюрреализм в портретах от Naoto Hattori.

Несколько слов о японском художнике

Naoto Hattori родился в 1975 году в Йокогаме, в Японии. Детство прошло в окружении традиционных видов японских искусств, которыми соседи зарабатывали на жизнь. Подростком познакомился с современной живописью и стал увлекаться космополитизмом, стрит-артом, граффити. После окончания школы переехал в Токио, где изучал графический дизайн. Потом перебрался в Нью-Йорк, где учился в Школе Визуальных Искусств. В 2000 году он получил степень бакалавра.

Японский художник Naoto Hattori.

Наото Хаттори получил премию Общества Иллюстраторов нью-йоркского арт-клуба, New York Art Directors Club, Communication Arts. Затем выиграл множество художественных конкурсов. Его работы постоянно публиковались в многочисленных престижных глянцевых журналах. На сегодняшний день Хаттори постоянный участник многочисленных выставок в США и Японии.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/220521/49896/