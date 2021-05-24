КАРТИНЫ ИГОРЯ МАЙКОВА

Латвийский художник Игорь Майков родился в 1966 году.



С 1994 года его картины постоянно экспонируются

в галереях Латвии и некоторых других стран.

Рисовать Игорь начал еще в раннем детстве, с тех пор он многому научился, сейчас художник создает многослойные картины маслом — игра цвета, света и тени на холсте просто завораживает зрителя, а писать портреты для него

— одно удовольствие, особенно, если работа удается!

Многие из его работ находятся в частных коллекциях ценителей живописи многих стран: Канады, США, Германии, Финляндии, России и др.

" Сказочные картины Игоря Майкова . "















































Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post484004665/