Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

КАРТИНЫ ИГОРЯ МАЙКОВА

Латвийский художник Игорь Майков родился в 1966 году.

С 1994 года его картины постоянно экспонируются
в галереях Латвии и некоторых других стран.
Рисовать Игорь начал еще в раннем детстве, с тех пор он многому научился, сейчас художник создает многослойные картины маслом — игра цвета, света и тени на холсте просто завораживает зрителя, а писать портреты для него
— одно удовольствие, особенно, если работа удается!
Многие из его работ находятся в частных коллекциях ценителей живописи многих стран: Канады, США, Германии, Финляндии, России и др.
" Сказочные картины Игоря Майкова . "























Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post484004665/

24.05.2021 - Posted by | Креатив...

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