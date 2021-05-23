Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

12 примеров упаковки продуктов, созданных настоящими гениями дизайна

Упаковка — это первое впечатление, которое мы получаем от продуктов, которые мы видим на полках магазинов каждый день, и даже ее дизайн и внешний вид могут повлиять на то, купим ли мы продукт в конце концов. Настоящий вопрос заключается в том, что происходит, когда дизайнеры решают раздвинуть границы творчества и создают упаковку, более привлекательную, чем сам продукт.

Фуллпикча сделала подборку упаковок, дизайн которой поразил нас своей оригинальностью.

1. Пищевые добавки, вдохновленные планетами солнечной системы.

2. Джем, чтобы немного раскрасить ваш завтрак.

3. Молоко.

4. Теннисные мячи превратились в горошек.

5. Губки для лица в очень своеобразной коробке.

6. Зачем просто покупать мед, когда можно получить целую соту?

7. Весь макияж в одной птичке.

8. Роскошная бутылка рапсового масла.

9. С ними время купания для малышей может быть более увлекательным.

10. Упаковка, вдохновленная речным камнем.

11. Просто бутылка воды. Буквально.

12. Флакон духов тоже может быть красивым на вид.

Источник: https://fullpicture.ru/kreativ/12-primerov-upakovki-produktov-sozdannyh-nastoyashhimi-geniyami-dizajna.html

23.05.2021 - Posted by | Креатив...

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