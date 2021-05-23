ХУДОЖНИКИ РАСКРАСИЛИ САМОЛЕТЫ В ЗВЕРУШЕК

Пассажиры, которые соскучились по авиаперелетам, покупают билеты на рейсы в никуда. Это когда самолет взлетает и садится в одном и том же аэропорту, а во время полета просто кружит над городами несколько часов. Авиакомпании же предлагают все более необычные развлечения: то ресторан на борту пустующих самолетов откроют, то организуют полет во время суперлуния и полного лунного затмения, как это сделал австралийский перевозчик Qantas. Ясно из всего этого одно: все мы соскучились по самолетам.

Сегодня мы предлагаем вам перенестись вместе с нами в доковидную эпоху и посмотреть на яркие забавные самолеты. Их отличительная черта — необычная ливрея, то есть раскраска. Первые два самолета из нашей коллекции посвящены редким кошачьим, которые обитают в России. На носах «тигролета» и «леолета» изображены амурский тигр и дальневосточный леопард. Первый встал на крыло в 2016 году, а второй — в 2017-м. Оба принадлежат авиакомпании «Россия». Так перевозчик решил поддержать центры по сохранению этих животных. По последним данным, в России обитает 97 дальневосточных леопардов и 580 амурских тигров.

Это далеко не единственные примеры фюзеляжей, на которых «поселились» животные. Например, японская авиакомпания All Nippon Airways нарисовала на самолете гавайскую морскую черепаху. Этот самолет летает в Гонолулу (Гавайские острова). На узкофюзеляжном самолете Embraer E190-E2 с 2018 года красуется акула. Свои первые рейсы «летающая акула» совершила в Китае. Помимо животных, авиакомпании украшают свои самолеты этническими мотивами и природными красотами. Так, например, исландская Icelandair разместила по всей длине лайнера северное сияние и ледники, а мексиканская AeromExico — ацтекского бога Кецалькоатля, который олицетворял плодородие.

Рисунки на фюзеляже использовались для того, чтобы отличить своих боевых товарищей от противников

Рисование на носу самолетов — это отдельное направление декоративно-прикладного искусства, которое называется ноуз-арт (nose art). Первая часть названия указывает на то, что изображения, как правило, располагаются на носу самолета (от англ. nose — «нос»).

Первыми украшать свои самолеты стали военные еще до Первой мировой. Тогда рисунки на фюзеляже использовались для того, чтобы отличить своих боевых товарищей от противников. Командование такое самовыражение не запрещало и даже, наоборот, считало, что оно помогает пилотам отвлечься от военной рутины. Частыми мотивами ноуз-арта на военных самолетах были девушки в стиле пин-ап, акулы с грозным оскалом. Советский вариант ноуз-арта — патриотические лозунги.

Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/khudozhniki_raskrasili_samolety_v_zverushek