Финал конкурса "Евровидение-2021".

Рок-группа Maneskin (Италия), победитель конкурса

Фото: Associated Press

В ночь на воскресенье, 23 мая, на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал 65-го конкурса песни "Евровидение". В финальной части конкурса были представлены музыкальные композиции 26 участников.

Второе место – Барбара Прави (Франция)

Победитель определялся по итогам голосования национальных профессиональных жюри и народного голосования. Сначала был назван победитель по итогам голосования жюри (больше всего баллов набрал представитель Швейцарии). Затем к набранным баллам были добавлены "народные" баллы.

Третье место – Gjon’s Tears (Швейцария). Настоящее имя: Джон Мухарремай

В итоге победу на "Евровидении-2021" одержала итальянская рок-группа Maneskin (524 балла), которая была только на четвертом месте после голосования профессионального жюри.

Исландия – 4 место

Второе место – Барбара Прави (Франция), 499 баллов.

Третье место – Gjon’s Tears (Швейцария), 435 баллов. Настоящее имя: Джон Мухарремай.

В первую десятку также попали: Исландия, Украина, Финляндия, Мальта, Литва, Россия, а также Греция и Болгария, разделившие 10-е и 11-е места.

Израильтянка Эден Алене на 17-м месте (12-е по итогам голосования профессионального жюри), 93 балла.

Go_A, Украина – 5 место

Напомним, что в 2020 году конкурс "Евровидение" не проводился из-за пандемии коронавируса.

Италия в третий раз стала победителем "Евровидения". Ранее представители этой страны побеждали в 1964 (Джильола Чинкветти) и 1990 годах (Тото Кутуньо).

Израиль – 17 место

Израиль четырежды побеждал на "Евровидении": 1978 – Ицхар Коэн и "Alphabeta" с песней "А-Ба-Ни-Би", 1979 – Гали Атари и "Milk and Honey" с песней "Алилуйя", 1998 – Дана Интернешнл с песней "Дива", 2018 – Нета Барзилай с песней "Toy".

Blind Channel, Финляндия – 6 место

Дестини Чукуньере, Мальта – 7 место

The Roop, Литва – 8 место

Manizha, Россия – 9 место

Стефания, Греция – 10-11 место

Виктория, Болгария – 10-11 место

The Black Mamba, Португалия – 12 место

Наталия Гордиенко, Молдова – 13 место

Туссе, Швеция – 14 место

Hurricane, Сербия – 15 место

Элена Цагрину, Кипр – 16 место

TIX, Норвегия – 18 место

Hooverphonic, Бельгия – 19 место

Самира Эфенди, Азербайджан – 20 место

Анджела Перистери, Албания – 21 место

Сенит и Фло Райда, Сан-Марино – 22 место

Жангю Макрой, Нидерланды – 23 место

Блас Канто, Испания – 24 место

Йендрик Зигварт, Германия – 25 место

Джеймс Ньюмен, Великобритания – 26 место

Рок-группа Maneskin (Италия), победитель конкурса

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/23may2021/eurovision2021.html