Финал конкурса "Евровидение-2021".
Рок-группа Maneskin (Италия), победитель конкурса
Фото: Associated Press
В ночь на воскресенье, 23 мая, на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал 65-го конкурса песни "Евровидение". В финальной части конкурса были представлены музыкальные композиции 26 участников.
Второе место – Барбара Прави (Франция)
Победитель определялся по итогам голосования национальных профессиональных жюри и народного голосования. Сначала был назван победитель по итогам голосования жюри (больше всего баллов набрал представитель Швейцарии). Затем к набранным баллам были добавлены "народные" баллы.
Третье место – Gjon’s Tears (Швейцария). Настоящее имя: Джон Мухарремай
В итоге победу на "Евровидении-2021" одержала итальянская рок-группа Maneskin (524 балла), которая была только на четвертом месте после голосования профессионального жюри.
Исландия – 4 место
Второе место – Барбара Прави (Франция), 499 баллов.
Третье место – Gjon’s Tears (Швейцария), 435 баллов. Настоящее имя: Джон Мухарремай.
В первую десятку также попали: Исландия, Украина, Финляндия, Мальта, Литва, Россия, а также Греция и Болгария, разделившие 10-е и 11-е места.
Израильтянка Эден Алене на 17-м месте (12-е по итогам голосования профессионального жюри), 93 балла.
Go_A, Украина – 5 место
Напомним, что в 2020 году конкурс "Евровидение" не проводился из-за пандемии коронавируса.
Италия в третий раз стала победителем "Евровидения". Ранее представители этой страны побеждали в 1964 (Джильола Чинкветти) и 1990 годах (Тото Кутуньо).
Израиль – 17 место
Израиль четырежды побеждал на "Евровидении": 1978 – Ицхар Коэн и "Alphabeta" с песней "А-Ба-Ни-Би", 1979 – Гали Атари и "Milk and Honey" с песней "Алилуйя", 1998 – Дана Интернешнл с песней "Дива", 2018 – Нета Барзилай с песней "Toy".
Blind Channel, Финляндия – 6 место
Дестини Чукуньере, Мальта – 7 место
The Roop, Литва – 8 место
Manizha, Россия – 9 место
Стефания, Греция – 10-11 место
Виктория, Болгария – 10-11 место
The Black Mamba, Португалия – 12 место
Наталия Гордиенко, Молдова – 13 место
Туссе, Швеция – 14 место
Hurricane, Сербия – 15 место
Элена Цагрину, Кипр – 16 место
TIX, Норвегия – 18 место
Hooverphonic, Бельгия – 19 место
Самира Эфенди, Азербайджан – 20 место
Анджела Перистери, Албания – 21 место
Сенит и Фло Райда, Сан-Марино – 22 место
Жангю Макрой, Нидерланды – 23 место
Блас Канто, Испания – 24 место
Йендрик Зигварт, Германия – 25 место
Джеймс Ньюмен, Великобритания – 26 место
Рок-группа Maneskin (Италия), победитель конкурса
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/23may2021/eurovision2021.html
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