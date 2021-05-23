Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Удивительные фотографии молний

Удивительные фотографии молний

Фотограф Уилл Идс снимает впечатляющие штормы, бури и торнадо в самых разных местах от США до тихоокеанского побережья Австралии.

Молния — одно из самых красивых явлений природы, одновременно пугающее и внушающее страх. Около 50 раз в секунду на Земле происходит удар молнии (более 4 миллионов раз в день).

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Ток в разряде молнии достигает 10-20 тысяч ампер.

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Средняя длина молнии 2,5 км, некоторые разряды простираются в атмосфере на расстояние до 20 км.

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От удара молнии человек теряет сознание, падает, часто останавливается дыхание и сердцебиение. На теле обычно можно обнаружить «метки тока», места входа и выхода электричества.

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Вероятность поражения молнией наземного объекта растет по мере увеличения его высоты.

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Температура канала при главном разряде может превышать 25 000 °C.

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Источник: https://loveopium.ru/priroda/udivitelnye-fotografii-molnij.html

23.05.2021 - Posted by | Природа...

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