Удивительные фотографии молний

Фотограф Уилл Идс снимает впечатляющие штормы, бури и торнадо в самых разных местах от США до тихоокеанского побережья Австралии.

Молния — одно из самых красивых явлений природы, одновременно пугающее и внушающее страх. Около 50 раз в секунду на Земле происходит удар молнии (более 4 миллионов раз в день).

Ток в разряде молнии достигает 10-20 тысяч ампер.

Средняя длина молнии 2,5 км, некоторые разряды простираются в атмосфере на расстояние до 20 км.

От удара молнии человек теряет сознание, падает, часто останавливается дыхание и сердцебиение. На теле обычно можно обнаружить «метки тока», места входа и выхода электричества.

Вероятность поражения молнией наземного объекта растет по мере увеличения его высоты.

Температура канала при главном разряде может превышать 25 000 °C.

Источник: https://loveopium.ru/priroda/udivitelnye-fotografii-molnij.html