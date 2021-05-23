Непридуманные истории настоящих путешественников, кадры, не требующие пояснений, места, которые необходимо посетить, маршруты, по которым хочется пройти снова…

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУДДЫ

Монахи и монахини вместе молятся во время празднования дня рождения Будды в храме Линь-Чи. Тайбэй, Тайвань. День рождения Будды отмечается в Восточной Азии в восьмой день четвертого месяца китайского лунного календаря. По европейскому григорианскому календарю дата меняется от года к году, но всегда выпадает на апрель или май.

ФОТО: Chiang Ying-ying

23 мая 2021

СВЕТЛЫЕ ГОЛОВЫ

Голова восковой фигуры бывшего президента США Дональда Трампа стоит среди других на полке в музее восковых фигур Гревен. Париж, Франция. Музей был открыт в 1882 году, когда Артюр Мейер решил создать для своей газеты Le Gaulois коллекцию восковых фигур по примеру Музея мадам Тюссо, существовавшего на тот момент уже более века. Среди экспонатов находится более 450 восковых фигур знаменитых людей и вымышленных персонажей. Большая часть экспозиции представлена в виде сцен, изображающих ключевые моменты французской истории.

ФОТО: Thomas Samson

22 мая 2021

РУКОТВОРНЫЙ ОСТРОВ

Крестьянин использует деревянные рейки, чтобы удержать свой скот на плаву среди паводковых вод. Анама, Бразилия. Обильные дожди привели к увеличению уровня воды в реках, и крупнейший по площади штат Бразилии Амазонас переживает сильнейшее за последние 100 лет наводнение. Во многих районах уровень воды настолько высок, что единственным видом транспорта для местных жителей стали моторные лодки и традиционные каноэ.

ФОТО: Edmar Barros

21 мая 2021

МАЛЕНЬКИЙ ДЕРВИШ

Трехлетний Анас аль-Харрат исполняет вместе со своей семьей традиционный танец дервишей. Дамаск, Сирия. Семья Харрат — одна из немногих, кто пытается сохранить суфийские традиции. Танец дервишей — часть сложного комплекса ритуалов, который включает в себя декламацию стихов, пение, музыку и служит дервишам для освобождения духа и слияния с богом. Каждая деталь костюма несет определенный смысл. Так, высокая шапка, сделанная из войлока, символизирует надгробную плиту, накидка — гроб, юбка — саван.

ФОТО: Louai Beshara

20 мая 2021

НЕКОТОРЫЕ ОВЦЫ ПРОСТО ХОТЯТ ВИДЕТЬ МИР В ОГНЕ

Овцы с безопасного расстояния наблюдают за пожаром на вересковых пустошах. Хаддерсфилд, Великобритания. На самом деле, конечно, ничего смешного — ликвидация пожара заняла трое суток и потребовала работы более 100 пожарных и вертолета, не говоря уже о колоссальном ущербе, нанесенном окружающей среде. Причина бедствия, как и у большинства природных пожаров, — небрежное обращение с огнем и пиротехникой.

ФОТО: Oli Scarff

19 мая 2021

ХРИСТОС-ЗАЩИТНИК

Строящаяся статуя Христа-Защитника в Энкантадо, Бразилия. В бразильском Энкантадо возводят новую статую Иисуса, которая будет на 7 м выше, чем всемирно известная статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Таким образом вместе с пьедесталом она достигнет высоты в 43 м и станет третьей по высоте статуей в мире, изображающей Христа, уступая монументам в Индонезии (52,55 м) и Польше (52,5 м).

ФОТО: Buda Mendes

18 мая 2021

ОСТРОВ ОЛУШ

Северные олуши на острове Басс, Шотландия. Этот небольшой остров-скала вулканического происхождения служит домом для крупнейшей в мире колонии северных олуш. Сейчас птицы возвращаются с зимовья и у них начинается сезон размножения. Гнезда олуш не отличаются изысканностью и представляют собой рыхлые бесформенные кучи из водорослей, грязи и всевозможного плавающего мусора, скрепленного пометом. Яйца олуши откладывают с конца марта по начало мая. В кладке, как правило, только одно яйцо. Очень редко бывает два, но чаще всего второе яйцо украдено из соседнего гнезда. В любом случае выживет только один птенец.

ФОТО: Murdo MacLeod

17 мая 2021

ПЕСЧАНЫЙ ВАЛ

Песчаная буря накрывает деревню в провинции Ганьсу, Китай. Каждую весну Китай страдает от песчаных бурь, когда ветер приносит пылевоздушные массы из пустыни Гоби. Проблема усугубляется по мере роста пустыни — из года в год она продолжает поглощать окружающие территории. В марте сильнейшая за десятилетие буря накрыла Пекин, из-за чего уровень загрязнения воздуха превысил все допустимые нормы, а авиакомпании отменили сотни рейсов. Китайские власти пытаются решить проблему песчаных бурь с помощью Великой зеленой стены — пограничные с пустыней районы, где леса были вырублены, снова засаживают деревьями.

ФОТО: CNS

16 мая 2021

ЙОГА НА КРЫШЕ

Люди занимаются йогой на свежем воздухе на крыше одного из зданий в Каракасе, Венесуэла. Согласитесь, это гораздо приятнее, чем йога в пузырях, но, скорее всего, не так весело, как йога со свиньями.

ФОТО: Matias Delacroix

15 мая 2021

МОНАХИ НА ПЛЯЖЕ

Самка гавайского тюленя-монаха отдыхает на пляже со своим четырехдневным детенышем. Гонолулу, США. Сейчас гавайские тюлени-монахи находятся под угрозой исчезновения. С 50-х по 90-е годы прошлого века численность животных сократилась на 60%, а к 2004 году — до 1400 особей. Это единственные ластоногие, обитающие в теплых тропических морях.

ФОТО: Rex Features

14 мая 2021

МОНАХИ ЖГУТ

Буддистские монахи зажигают свечи во время празднования Дня земли в храме Ват-Пхра-Дхаммакая. Бангкок, Таиланд. 330 000 свечей были расставлены в форме карты мира и фигуры Будды. В результате получилась масштабная огненная картина, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса. По мнению организаторов акции, пламя должно было символизировать опасную ситуацию, в которой находится наша планета, и агитировать всех ее жителей бороться за мир и сохранение природы.

ФОТО: Lillian Suwanrumpha

13 мая 2021

КОРОЛЕВА КРАСОТЫ

Бульдог по имени Миртл Мэй признана победительницей конкурса «Красивый бульдог». Университет Дрейка, Де-Мойн, США. Борьба за титул была нешуточной — конкуренцию красавице составили еще 20 английских бульдогов. Более половины собак, участвовавших в конкурсе, были взяты хозяевами в приютах для животных. Как, впрочем, и победительница. По словам хозяйки Миртл, она забрала ее из приюта в прошлом году, и с тех пор та стала полноценным членом семьи и всеобщей любимицей.

ФОТО: Olivia Sun

12 мая 2021

ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДЕ

Кукловоды управляют огромной марионеткой, созданной в память о пострадавших от землетрясения и цунами 2011 года. Такамори, Япония. Тогда в результате удара стихии, приведшего к аварии на АЭС «Фукусима-1», погибли 15 881 человек, 2668 числятся пропавшими без вести. Это стало самой серьезной аварией ядерного реактора со времен катастрофы в Чернобыле в 1986 году. Марионетка отправится в Токио, где будет частью шоу на летних Олимпийских играх. Их открытие запланировано на июль.

ФОТО: Koji Ueda

11 мая 2021

ЛОШАДИНЫЕ НЕЖНОСТИ

Уэльские горные пони на полуострове Гоуэр, Великобритания. История породы уходит корнями в глубокую древность. О пони существует множество упоминаний в средневековой уэльской литературе. Наиболее древние исторические свидетельства датируются примерно 1600 годом до н. э. То есть их предки существовали на Британских островах задолго до прихода Римской империи. Ограниченное жизненное пространство, скудная пища и суровый климат в их родной стране превратили пони в выносливую породу, которая применялась в кавалерии, на работе в шахтах и в крестьянских фермерских хозяйствах. Сейчас же пони используются для катания верхом и со значительным успехом в детском конном спорте.

ФОТО: Zuma

10 мая 2021

ГЛОБУС ГИТЛЕРА

Советские солдаты у глобуса в штаб-квартире Гитлера. 1945 год, Берлин, Германия. В середине 1930-х годов немецкой фирмой Columbus специально для ставки Гитлера в рейхсканцелярии в Берлине был изготовлен гигантский глобус. По свидетельствам очевидцев, артефакт лишь немногим уступал габаритами автомобилю марки Volkswagen. Кроме внушительных размеров, глобус был примечателен еще и тем, что очертания стран на нем были изменены под текущую политическую ситуацию. Копии глобуса были установлены в резиденциях у многих нацистских лидеров и крупнейших промышленных магнатов. После войны глобус таинственным образом исчез. Где он находится сейчас — точно не известно, но на аукционах время от времени продается очередной «глобус Гитлера».

ФОТО: Г. Б. Капустянский

9 мая 2021

ЧТО ЗА ЗВЕРЬ?

Семейство тонкинских гульманов кормится на верхушках деревьев в национальном заповеднике в Тунжэне, Китай. Интересная особенность этих приматов — у детенышей мех бледно-оранжевого цвета, а с возрастом становится черным. В Китае популяции грозит потеря среды обитания из-за наступления сельского хозяйства и вырубки лесов. В настоящее время во всем мире насчитывается менее 2000 гульманов. Вид занесен в Красную книгу со статусом «находящийся под угрозой исчезновения».

8 мая 2021

БЕГОНИИ В ЦВЕТУ

Туристы гуляют по цветущему саду бегоний в провинции Хэбэй на севере Китая. Родиной бегонии, знакомой большинству из нас в качестве комнатного растения, являются страны Южной Америки и Западной Африки. Также она широко распространена в Индии и Китае, на островах Малайского архипелага, в Восточных Гималаях и на острове Шри-Ланка. Род бегониевых насчитывает около 1600 видов — это самое большое семейство цветущих растений в мире, включающее в себя как однолетние и многолетние травы, так и кустарники.

ФОТО: Barcroft Media

7 мая 2021

ДЫМ ДО НЕБЕС

Извержение вулкана Синабунг. Суматра, Индонезия. Последнее время Синабунг находится в активном состоянии, регулярно выбрасывая из жерла камни и пепел. Из-за этого жители окрестных поселений вынуждены жить в состоянии повышенной готовности. Столб дыма на фото достигает высоты 1500 м. Впрочем, это еще не рекорд! Так, например, во время извержений в августе 2020 года и марте 2021-го высота подобных достигала 5000 м.

ФОТО: Mukhsil Lubis

6 мая 2021

ДЕНЬ СЛОНА

Юные наездники на слонах играют в реке Чаупхрая после празднования Национального дня слона, Таиланд. Чанг-тай, или Национальный день слона, — большой праздник в стране. В этот день проводятся буддистские церемонии, а для слонов устраиваются праздничные пиршества.

ФОТО: Chalinee Thirasupa

5 мая 2021

ДОМОЙ!

Стая фламинго пролетает над озером Моган недалеко от Анкары, Турция. Весной птицы возвращаются в Турцию с зимовки из более теплых стран. В этом году фламинго вернулись домой раньше, чем обычно. Орнитологи считают, что это связано с благоприятными погодными условиями.

ФОТО: Rex Features

4 мая 2021

НО ТОЛЬКО ЛОШАДИ ЛЕТАЮТ ВДОХНОВЕННО

Вертолет ВВС Швейцарии перевозит лошадь во время учений в кантоне Юра, Швейцария. Цель учений — обеспечить транспортировку и быструю эвакуацию раненых лошадей в ветеринарное учреждение. В учениях принимали участие три подготовленные лошади и группа ветеринаров из Бернского университета. Животных поднимают в воздух с помощью специально разработанной сбруи, которая не доставляет им дискомфорта во время полета.

ФОТО: Jean-Christophe Bott

3 мая 2021

ПАСХАЛЬНОЕ ДЕРЕВО

Девушки в народных костюмах украшают дерево расписными пасхальными яйцами. Домбрад, Венгрия. Крашеные яйца — непременный атрибут праздника в Венгрии, при этом каждая провинция имеет свои элементы оформления. Все яйца для украшения пустые внутри, используется только скорлупа, а содержимое выдувается через небольшое отверстие на донышке. Сама же традиция украшения деревьев пасхальными яйцами берет свое начало в Германии и Австрии. 79 596 пасхальных яиц на дереве — таков официальный рекорд украшения дерева, занесенный Книгу Гиннесса и принадлежащий Ростокскому зоопарку, украсившему красный дуб на своей территории в 2007 году.

ФОТО: Attila Balazs

2 мая 2021

УИ-И-И!

Посетители парка Six Flags Magic Mountain катаются на американских горках. Калифорния, США. С марта 2020 года парк был закрыт из-за пандемии коронавируса. На фото первый день его работы после карантина. Здесь расположено 19 американских горок, что является мировым рекордом.

ФОТО: Jae C. Hong

1 мая 2021

Источник: https://moya-planeta.ru/