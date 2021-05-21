Салаты….

ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ И ПРОСТОЙ САЛАТИК "БУРЖУЙ"

• 2 копченых куриных окорочка

• 280 г консервированных ананасов

• 230 г консервированной кукурузы

• 100 г майонеза

Отделите мясо от косточек и порежте мелкими кубиками. Ананасы отцедите от сиропа и тоже порежте мелкими кубиками. Добавте кукурузу и заправьте майонезом.

Салат делается легко, но вкус отменный.

Источник: http://lenyar.ru/post483830823/

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САЛАТ «КАПЕЛЬКА ЛЕТА»

ПОНАДОБЯТСЯ:

150 г отварной курицы,

2 яйца,

50 г твёрдого сыра,

50 мл молока или сливок,

1 ст. ложка муки,

10-12 редисок,

1-2 свежих огурца,

1 пучок зелёного лука,

соль,

зелень петрушки,

майонез.

Каждый новый салат на столе — это ожидание чего-то необычного, удивительного, изысканного.

Существует много видов салата с омлетными блинчиками. Данное сочетание продуктов очень удочное и гармоничное. Этот летний салат готовится просто и быстро, он нежен, полезен и без напряжения может оказаться на праздничном столе.

Натереть твёрдый сыр на мелкой тёрке. Соединить сыр с яйцами, молоком и мукой. Слегка подсолить, хорошо перемешать.

Из полученной массы испечь 2-3 омлета. Остудить их. Нарезать омлетные блинчики небольшими брусочками, сложить их в салатник. Добавить нарезанное кусочками мясо заранее отваренной и остывшей курицы.

Вымыть и обсушить свежие огурцы, редиску и зеленый лук. Редиску и огурцы нарезать сразу в салатник мелкими кубиками. Добавить зелёный лук, нарезанный колечками. Посолить, по вкусу заправить майонезом.

Подавать готовый салат можно сразу, выложив его на тарелку и украсив зеленью петрушки.

Кстати, такой салат при желании можно приготовить в облегчённом виде без куриного мяса.

Источник: http://lenyar.ru/post483192979/

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САЛАТ С КРЕКЕРАМИ

• 200 г соленых крекеров «Рыбки»,

• 150—250 г майонеза,

• 1—2 небольшие дольки чеснока,

• 150—200 г сыра,

• 2 помидора.

В майонез положить продавленный через пресс чеснок и размешать. Крекеры высыпать в миску и перемешать с майонезом. Оставить настаиваться 30 минут. Поверх крекерной массы выложить слой натертого сыра и слой нарезанных маленькими кубиками помидоров.

Источник: http://lenyar.ru/post483177592/

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САЛАТ ИЗ ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ, СУХАРИКОВ И ГРИБОВ

пекинская капуста — 1/3 кочана,

батон — 2 ломтика,

маринованные грибы по вкусу,

красный лук -1 шт.,

сыр — 50 г,

чеснок — 2 зубца,

майонез и натуральный йогурт для заправки,

уксус — 1 ст. ложка,

растительное масло для жарки,

соль и сахар по вкусу.

1. Лук порежьте полукольцами или четвергькольцами Замаринуйте в кипятке с добавлением уксуса, соли и сахара. Спустя 20-30 минут слейте маринад.

2. Батон порежьте кубиками и обжарьте на небольшом количестве растительного масла Остудите.

3. Пекинскую капусту нашинкуйте.

4. Сыр нарежьте тонкими небольшими слайсами или натрите на крупной терке.

5. Смешайте пекинскую капусту, сухарики, маринованные грибы лук и сыр

6. Приготовьте заправку, сме шав майонез, натуральный йогурт, соль и пропущенный через пресс чеснок. Заправь те салат приготовленной заправкой.

Источник: http://lenyar.ru/post482774391/

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САЛАТ СЛОЕНЫЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

4 вареных яйца

100 г твердого сыра

2 морковки

2 яблока майонез по вкусу

КАК ПРИГОТОВИТЬ:

1. Салат собирается слоями непосредственно в салатнице, все ингредиенты нужно натереть на крупной терке, каждый слой смазать небольшим количеством майонеза.

2. Первый слой — 1 яблоко (очищенное).

3. Второй слой — 2 яйца.

4. Третий слой — 1 морковь.

5. Четвертый слой — 50 г сыр

6. Повторить слои еще раз.

СОВЕТ К РЕЦЕПТУ

Слоеные салаты очень эффектно смотрятся при индивидуальной подаче. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш праздничный или семейный стол выглядел красиво, собирайте салат в порционных прозрачных салатницах или креманках. Дополнительно украсит салат веточка любой свежей зелени.

Источник: http://lenyar.ru/post482217253/

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САЛАТ С МОРКОВЬЮ И ВЕТЧИНОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 банка кукурузы

200 г ветчины

150 г тертого сыра

2 моркови

1-2 зубчика чеснока майонез по вкусу

КАК ПРИГОТОВИТЬ:

1. Морковь натереть на крупной терке, ветчину нарезать соломкой.

2. Чеснок пропустить через пресс, смешать с майонезом.

3. Смешать все ингредиенты, заправить майонезом с чесноком.

СОВЕТ К РЕЦЕПТУ

Салаты с использованием консервированных продуктов не нуждаются в дополнительной соли.

Ветчину в салате можно заменить на отварную курицу.

Источник: http://lenyar.ru/post482176656/