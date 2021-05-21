Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Салаты….

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ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ И ПРОСТОЙ САЛАТИК "БУРЖУЙ"

• 2 копченых куриных окорочка
• 280 г консервированных ананасов
• 230 г консервированной кукурузы
• 100 г майонеза

Отделите мясо от косточек и порежте мелкими кубиками. Ананасы отцедите от сиропа и тоже порежте мелкими кубиками. Добавте кукурузу и заправьте майонезом.
Салат делается легко, но вкус отменный.

Источник: http://lenyar.ru/post483830823/

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САЛАТ «КАПЕЛЬКА ЛЕТА»

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ПОНАДОБЯТСЯ:

  • 150 г отварной курицы,
  • 2 яйца,
  • 50 г твёрдого сыра,
  • 50 мл молока или сливок,
  • 1 ст. ложка муки,
  • 10-12 редисок,
  • 1-2 свежих огурца,
  • 1 пучок зелёного лука,
  • соль,
  • зелень петрушки,
  • майонез.

Каждый новый салат на столе — это ожидание чего-то необычного, удивительного, изысканного.
Существует много видов салата с омлетными блинчиками. Данное сочетание продуктов очень удочное и гармоничное. Этот летний салат готовится просто и быстро, он нежен, полезен и без напряжения может оказаться на праздничном столе.
Натереть твёрдый сыр на мелкой тёрке. Соединить сыр с яйцами, молоком и мукой. Слегка подсолить, хорошо перемешать.
Из полученной массы испечь 2-3 омлета. Остудить их. Нарезать омлетные блинчики небольшими брусочками, сложить их в салатник. Добавить нарезанное кусочками мясо заранее отваренной и остывшей курицы.
Вымыть и обсушить свежие огурцы, редиску и зеленый лук. Редиску и огурцы нарезать сразу в салатник мелкими кубиками. Добавить зелёный лук, нарезанный колечками. Посолить, по вкусу заправить майонезом.
Подавать готовый салат можно сразу, выложив его на тарелку и украсив зеленью петрушки.
Кстати, такой салат при желании можно приготовить в облегчённом виде без куриного мяса.

Источник: http://lenyar.ru/post483192979/

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САЛАТ С КРЕКЕРАМИ

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• 200 г соленых крекеров «Рыбки»,
• 150—250 г майонеза,
• 1—2 небольшие дольки чеснока,
• 150—200 г сыра,
• 2 помидора.
В майонез положить продавленный через пресс чеснок и размешать. Крекеры высыпать в миску и перемешать с майонезом. Оставить настаиваться 30 минут. Поверх крекерной массы выложить слой натертого сыра и слой нарезанных маленькими кубиками помидоров.

Источник: http://lenyar.ru/post483177592/

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САЛАТ ИЗ ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ, СУХАРИКОВ И ГРИБОВ

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  • пекинская капуста — 1/3 кочана,
  • батон — 2 ломтика,
  • маринованные грибы по вкусу,
  • красный лук -1 шт.,
  • сыр — 50 г,
  • чеснок — 2 зубца,
  • майонез и натуральный йогурт для заправки,
  • уксус — 1 ст. ложка,
  • растительное масло для жарки,
  • соль и сахар по вкусу.

1. Лук порежьте полукольцами или четвергькольцами Замаринуйте в кипятке с добавлением уксуса, соли и сахара. Спустя 20-30 минут слейте маринад.
2. Батон порежьте кубиками и обжарьте на небольшом количестве растительного масла Остудите.
3. Пекинскую капусту нашинкуйте.
4. Сыр нарежьте тонкими небольшими слайсами или натрите на крупной терке.
5. Смешайте пекинскую капусту, сухарики, маринованные грибы лук и сыр
6. Приготовьте заправку, сме шав майонез, натуральный йогурт, соль и пропущенный через пресс чеснок. Заправь те салат приготовленной заправкой.

Источник: http://lenyar.ru/post482774391/

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САЛАТ СЛОЕНЫЙ

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ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • 4 вареных яйца
  • 100 г твердого сыра
  • 2 морковки
  • 2 яблока майонез по вкусу

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
1. Салат собирается слоями непосредственно в салатнице, все ингредиенты нужно натереть на крупной терке, каждый слой смазать небольшим количеством майонеза.
2. Первый слой — 1 яблоко (очищенное).
3. Второй слой — 2 яйца.
4. Третий слой — 1 морковь.
5. Четвертый слой — 50 г сыр
6. Повторить слои еще раз.
СОВЕТ К РЕЦЕПТУ
Слоеные салаты очень эффектно смотрятся при индивидуальной подаче. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш праздничный или семейный стол выглядел красиво, собирайте салат в порционных прозрачных салатницах или креманках. Дополнительно украсит салат веточка любой свежей зелени.

Источник: http://lenyar.ru/post482217253/

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САЛАТ С МОРКОВЬЮ И ВЕТЧИНОЙ

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ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • 1 банка кукурузы
  • 200 г ветчины
  • 150 г тертого сыра
  • 2 моркови
  • 1-2 зубчика чеснока майонез по вкусу

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
1. Морковь натереть на крупной терке, ветчину нарезать соломкой.
2. Чеснок пропустить через пресс, смешать с майонезом.
3. Смешать все ингредиенты, заправить майонезом с чесноком.

СОВЕТ К РЕЦЕПТУ
Салаты с использованием консервированных продуктов не нуждаются в дополнительной соли.
Ветчину в салате можно заменить на отварную курицу.

Источник: http://lenyar.ru/post482176656/

21.05.2021 - Posted by | Попробуем?

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