НОВОСТИ МИРА
В Испании около 400 человек в 5 барах примут участие в клинических испытаниях по распространению коронавируса в условиях нормальной жизни: без масок и без соблюдения социальной дистанции
Фото: Kike Rincon/Europa Press via Getty Images
Празднование Всемирного дня медитации в Сиднее
Фото: EPA/Vostock-photo
Зафиксировано уже 19-е с середины февраля извержение вулкана Этна на Сицилии
Фото: Salvatore Allegra/Anadolu Agency via Getty Images
Президент США Джо Байден подписал закон о борьбе с преступлениями на почве ненависти в отношении граждан азиатского происхождения
Фото: AP/ТАСС
Открытие 17-й Международной архитектурной выставки в Венеции
Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images
Тренировка тайцзи в парке Пекина
Фото: AP/ТАСС
Морской лев в зоопарке немецкого Лейпцига
Фото: Peter Endig/picture alliance via Getty Images
Члены почетного караула готовятся к прибытию президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен перед Всемирным саммитом здравоохранения в Риме
Фото: Antonio Masiello/Getty Images
Ветреная погода в Лондоне
Фото: AP/ТАСС
Режим прекращения огня между Израилем и сектором Газа вступил в силу. На фото: город Газа.
Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images
В Турции отметили День памяти Ататюрка и праздник молодежи и спорта
Фото: Chris McGrath/Getty Images
Золотые обезьяны в Национальном парке китайской провинции Хубэй
Фото: Costfoto/Barcroft Media via Getty Images
Открытый огонь потушен в иркутском поселке Дальний. Пожар прошелся по домам на пяти улицах в центре города. В сгоревших домах проживали 18 человек. В результате пожара погибших и пострадавших нет.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области/ТАСС
В Пекине проходит неделя высокой моды China Graduate Fashion Week, где свои работы представляют выпускники различных дизайнерских и художественных академий
Фото: Lintao Zhang/Getty Images
В Ливерпульском соборе появилась инсталляция "Голуби мира", созданная художником Питером Уокером
Фото: PA/ТАСС
Таманский сафари-зоопарк на острове Ява открыли для публики
Фото: Zuma/ТАСС
Тысячи молодых людей уже более двух недель участвуют в антиправительственных протестах в Колумбии. Митинги начались после того, как правительство президента Ивана Дуке попыталось повысить налоги на коммунальные услуги, топливо, заработную плату и пенсии. Правозащитные организации обвиняют колумбийские власти в чрезмерном применении силы против протестующих.
Фото: Diego Cuevas/Getty Images
Кенгуренок-альбинос родился в казанском зоопарке
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Нелегальные мигранты въезжают в США через американскую границу в Техасе
Фото: John Moore/Getty Images
В Бангкоке обучают собак обнаружению инфицированных COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo
Артисты репетируют шоу Magic Mike Live в лондонском казино
Фото: Jeff Spicer/Getty Images
В Барселоне появился первый в стране музейный робот-гид Pepper. Он работает в Европейском музее современного искусства.
Фото: EPA/Vostock-photo
На площади Трокадеро в Париже установили работу французского уличного художника и фотографа JR
Фото: AP/ТАСС
В Нью-Йорке прошли акции в поддержку Палестины
Фото: Денис Акишев/ТАСС
В итальянском городе Сторнара началась подготовка к фестивалю уличного искусства Stramurales
Фото: EPA/Vostock-photo
В парижском музее восковых фигур Гревен представили скульптуру президента США Джозефа Байдена
Фото: Imago/ТАСС
Красные волки в зоопарке Будапешта
Фото: EPA/Vostock-photo
XVII Венецианская архитектурная биеннале пройдет с 22 мая по 21 ноября в Венеции
Фото: EPA/Vostock-photo
Сотрудники отеля празднуют открытие в первый день после окончания локдауна в Вене
Фото: EPA/Vostock-photo
Король Испании Фелипе VI и королева Летиция присутствуют на открытии туристической ярмарки FITUR
Фото: Carlos Alvarez/Getty Images
Циклон на западе Индии унес жизни более 20 человек
Фото: АР/ТАСС
В Вашингтоне после 17 лет проведенных под землей пробудились красноглазые цикады
Фото: EPA/Vostock-photo
Власти Великобритании разрешили возобновить работу пабам, ресторанам и кафе
Фото: Dan Kitwood/Getty Images
Вакцинация против COVID-19 буддийских монахов в Бангкоке
Фото: EPA/Vostock-photo
Власти Испании приняли решение мобилизовать армию в Сеуте после рекордного прибытия мигрантов. За сутки на территорию города по морю прибыли более 5 тысяч человек.
Фото: EPA/Vostock-photo
Гоночный автомобиль Льюиса Хэмилтона McLaren Mercedes MP4-25A выставят на аукционе Sotheby’s в Лондоне
Фото: AP/ТАСС
Потомство верблюдов в зоопарке Хагенбека в немецком Гамбурге
Фото: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images
В Тегеране прошла акция в поддержку Палестины
Фото: EPA/Vostock-photo
Подготовка российской легкоатлетки Анжелики Сидоровой к летней Олимпиаде-2021 в Токио
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Туроператоры в Италии просят правительство об экономической помощи
Фото: EPA/Vostock-photo
В лондонском Музее дизайна прошел пресс-показ выставки кроссовок "Sneakers Unboxed: Studio to Street"
Фото: EPA/Vostock-photo
Авиаудары Израиля по городу Газа
Фото: EPA/Vostock-photo
В Чили накануне прошли выборы в Учредительное собрание страны, которое разработает новую конституцию государства
Фото: AP/ТАСС
Выставка японской художницы Яеи Кусамы "Бесконечные зеркальные комнаты" откроется 18 мая в галерее Tate в Лондоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Туристы из Великобритании прибыли в португальский Фару после годового перерыва из-за пандемии COVID-19
Фото: AP/ТАСС
В Москве по-летнему жарко, и днем был побит температурный рекорд для 17 мая, установленный в 1958 году
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Тестовые соревнования по велоспорту BMX-фристайл на Олимпийских играх 2020 года в Токио
Фото: AP/ТАСС
Рост числа случаев заражения COVID-19 в Тайване растет, массово скупают продукты в супермаркетах
Фото: EPA/Vostock-photo
Ураганный ветер и сильные ливни надвигаются на западное побережье Индии
Фото: AP/ТАСС
В здании бывшей Торговой биржи Парижа 22 мая откроется музей современного искусства Франсуа Пино
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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