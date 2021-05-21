НОВОСТИ МИРА

В Испании около 400 человек в 5 барах примут участие в клинических испытаниях по распространению коронавируса в условиях нормальной жизни: без масок и без соблюдения социальной дистанции

Фото: Kike Rincon/Europa Press via Getty Images

Празднование Всемирного дня медитации в Сиднее

Фото: EPA/Vostock-photo

Зафиксировано уже 19-е с середины февраля извержение вулкана Этна на Сицилии

Фото: Salvatore Allegra/Anadolu Agency via Getty Images

Президент США Джо Байден подписал закон о борьбе с преступлениями на почве ненависти в отношении граждан азиатского происхождения

Фото: AP/ТАСС

Открытие 17-й Международной архитектурной выставки в Венеции

Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Тренировка тайцзи в парке Пекина

Фото: AP/ТАСС

Морской лев в зоопарке немецкого Лейпцига

Фото: Peter Endig/picture alliance via Getty Images

Члены почетного караула готовятся к прибытию президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен перед Всемирным саммитом здравоохранения в Риме

Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Ветреная погода в Лондоне

Фото: AP/ТАСС

Режим прекращения огня между Израилем и сектором Газа вступил в силу. На фото: город Газа.

Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

В Турции отметили День памяти Ататюрка и праздник молодежи и спорта

Фото: Chris McGrath/Getty Images

Золотые обезьяны в Национальном парке китайской провинции Хубэй

Фото: Costfoto/Barcroft Media via Getty Images

Открытый огонь потушен в иркутском поселке Дальний. Пожар прошелся по домам на пяти улицах в центре города. В сгоревших домах проживали 18 человек. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области/ТАСС

В Пекине проходит неделя высокой моды China Graduate Fashion Week, где свои работы представляют выпускники различных дизайнерских и художественных академий

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

В Ливерпульском соборе появилась инсталляция "Голуби мира", созданная художником Питером Уокером

Фото: PA/ТАСС

Таманский сафари-зоопарк на острове Ява открыли для публики

Фото: Zuma/ТАСС

Тысячи молодых людей уже более двух недель участвуют в антиправительственных протестах в Колумбии. Митинги начались после того, как правительство президента Ивана Дуке попыталось повысить налоги на коммунальные услуги, топливо, заработную плату и пенсии. Правозащитные организации обвиняют колумбийские власти в чрезмерном применении силы против протестующих.

Фото: Diego Cuevas/Getty Images

Кенгуренок-альбинос родился в казанском зоопарке

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Нелегальные мигранты въезжают в США через американскую границу в Техасе

Фото: John Moore/Getty Images

В Бангкоке обучают собак обнаружению инфицированных COVID-19

Фото: EPA/Vostock-photo

Артисты репетируют шоу Magic Mike Live в лондонском казино

Фото: Jeff Spicer/Getty Images

В Барселоне появился первый в стране музейный робот-гид Pepper. Он работает в Европейском музее современного искусства.

Фото: EPA/Vostock-photo

На площади Трокадеро в Париже установили работу французского уличного художника и фотографа JR

Фото: AP/ТАСС

В Нью-Йорке прошли акции в поддержку Палестины

Фото: Денис Акишев/ТАСС

В итальянском городе Сторнара началась подготовка к фестивалю уличного искусства Stramurales

Фото: EPA/Vostock-photo

В парижском музее восковых фигур Гревен представили скульптуру президента США Джозефа Байдена

Фото: Imago/ТАСС

Красные волки в зоопарке Будапешта

Фото: EPA/Vostock-photo

XVII Венецианская архитектурная биеннале пройдет с 22 мая по 21 ноября в Венеции

Фото: EPA/Vostock-photo

Сотрудники отеля празднуют открытие в первый день после окончания локдауна в Вене

Фото: EPA/Vostock-photo

Король Испании Фелипе VI и королева Летиция присутствуют на открытии туристической ярмарки FITUR

Фото: Carlos Alvarez/Getty Images

Циклон на западе Индии унес жизни более 20 человек

Фото: АР/ТАСС

В Вашингтоне после 17 лет проведенных под землей пробудились красноглазые цикады

Фото: EPA/Vostock-photo

Власти Великобритании разрешили возобновить работу пабам, ресторанам и кафе

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Вакцинация против COVID-19 буддийских монахов в Бангкоке

Фото: EPA/Vostock-photo

Власти Испании приняли решение мобилизовать армию в Сеуте после рекордного прибытия мигрантов. За сутки на территорию города по морю прибыли более 5 тысяч человек.

Фото: EPA/Vostock-photo

Гоночный автомобиль Льюиса Хэмилтона McLaren Mercedes MP4-25A выставят на аукционе Sotheby’s в Лондоне

Фото: AP/ТАСС

Потомство верблюдов в зоопарке Хагенбека в немецком Гамбурге

Фото: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images

В Тегеране прошла акция в поддержку Палестины

Фото: EPA/Vostock-photo

Подготовка российской легкоатлетки Анжелики Сидоровой к летней Олимпиаде-2021 в Токио

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Туроператоры в Италии просят правительство об экономической помощи

Фото: EPA/Vostock-photo

В лондонском Музее дизайна прошел пресс-показ выставки кроссовок "Sneakers Unboxed: Studio to Street"

Фото: EPA/Vostock-photo

Авиаудары Израиля по городу Газа

Фото: EPA/Vostock-photo

В Чили накануне прошли выборы в Учредительное собрание страны, которое разработает новую конституцию государства

Фото: AP/ТАСС

Выставка японской художницы Яеи Кусамы "Бесконечные зеркальные комнаты" откроется 18 мая в галерее Tate в Лондоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Туристы из Великобритании прибыли в португальский Фару после годового перерыва из-за пандемии COVID-19

Фото: AP/ТАСС

В Москве по-летнему жарко, и днем был побит температурный рекорд для 17 мая, установленный в 1958 году

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Тестовые соревнования по велоспорту BMX-фристайл на Олимпийских играх 2020 года в Токио

Фото: AP/ТАСС

Рост числа случаев заражения COVID-19 в Тайване растет, массово скупают продукты в супермаркетах

Фото: EPA/Vostock-photo

Ураганный ветер и сильные ливни надвигаются на западное побережье Индии

Фото: AP/ТАСС

В здании бывшей Торговой биржи Парижа 22 мая откроется музей современного искусства Франсуа Пино

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/