Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Лучшее на Евровидении

Конкурсанты из 39 стран принимают участие в конкурсе песни Евровидение в Роттердаме с ограниченной живой аудиторией из-за пандемии. Фото REUTERS.

1. Манижа из России.

2. Елена Цагрину из Кипра.

3. Эден Алене из Израиля.

4. Монтень из Австралии.

5. Туссе из Швеции.

6. Альбина из Хорватии.

7. Ана Соклич из Словении.

8. Лесли Рой из Ирландии.

Источник: https://fullpicture.ru/muzyka/luchshee-na-evrovidenii.html

21.05.2021 - Posted by | Праздник....

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