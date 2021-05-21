Какие секреты древней кухни открыли рецепты из Вавилона, написанные на глиняных табличках

Самые старые из известных человечеству поваренных книг были записаны клинышками на глиняных табличках, то есть – в Древнем Вавилоне. Им без малого четыре тысячи лет. Блюда, описанные в них, можно даже воспроизвести. Правда, придётся сделать скидку на то обстоятельства, что за четыре тысячи лет вкус и внешний вид многих овощей, фруктов и злаков серьёзно изменился.

В начале двадцатого века на раскопках в Ираке и Иране нашли ряд потрескавшихся глиняных табличек, покрытых чем-то вроде списка ингредиентов. Клинопись тогда ещё читали не так уверено, как сейчас, и таблички отнесли к лекарственным рецептам. Медицина была частью религиозных практик, и историки полагали, что чести удостоиться подробно описанными скорее могли быть лекарства и медицинские манипуляции (а также сопутствующие им молитвы), нежели что-либо более прозаичное.

В сороковых годах учёная, специалистка по шумерской истории Мэри Хасси выдвинула предположение, что таблички следует рассматривать как сборники кулинарных рецептов. Хотя, без сомнения, стоило хотя бы попытаться на случай, если это даст ключ к их пониманию и расшифровке, научное сообщество её высмеяло, а затем просто игнорировало. Прошло несколько десятилетий прежде, чем исследователи шумерской истории признали её правоту.

Агата Кристи на раскопках развалин Древнего Вавилона.

Большинство записанных рецептов оказались относительно понятными и воспроизводимыми. Относительно – потому что некоторые названия остались загадкой, хотя учёные поняли, как они звучали. Например, ингредиент, обозначенный как тарру, только условно сейчас признан некоей птицей. Сухутинну был опознан как корнеплод, но какой – осталось тайной. Конечно, он точно не был картофелем – картошку в Евразию привезли намного позже, но был он репой, морковью, чем-то ещё? Учёные пока что не знают и, может быть, не узнают никогда.

Другая сложность – вид у этих рецептов больше напоминает описания готовки из Тик-тока, чем привычные нам инструкции из современных поваренных книг. То есть перечисляются ингредиенты и указывается порядок, в котором их кладут в бульон (почти все вавилонские бульона – тушёные на бульоне из воды и распущенного в ней жира). Притом, однако, не указывается ни количество ингредиентов, ни время, прошедшее между каждым этапом готовки. Вероятно, потому, что рецепты предназначались для людей, которые и так приблизительно знали, как по консистенции должно выглядеть то или иное блюдо и сколько надо тушиться тому или иному овощу, злаку и виду мяса.

Один из обнаруженных рецептов, блюда «паче», напоминает современный иранский паш. Только в наше время паш не считается особенно дорогим блюдом, а вот на табличках из Древнего Вавилона записаны, без сомнения, не рецепты, обычные для крестьян, ремесленников и солдат, а блюда для элиты Вавилонского царства. Они сочетают множество разных видов мяса – в основном дичи и баранины, хотя есть рецепты из рыбы и черепахи или из одних овощей, хотя и на животном жиру.

Многие детали быта Древнего Вавилона сохранялись в Ираке тысячелетиями. Например, плетёные круглые лодки использовались и в двадцатом веке.

Не все обнаруженные рецепты стоит пробовать приготовить. Одна из табличек явно пародирует поваренные книги и дворцовый этикет. Что готовят в таком-то месяце, вопрошает она, и тут же даёт ответ с рецептом, полным самых гадких ингредиентов, вроде воняющего мускусом мяса молодого осла и мушиного помёта. Тем не менее, эта табличка тоже даёт представление о кулинарной культуре Древнего Вавилона. Благодаря ей ясно, что к каждому месяцу было приурочено своё главное блюдо.

Один из рецептов в интернете уже окрестили самым древним борщом. Как известно, до девятнадцатого-двадцатого веков борщ делался преимущественно или полностью на квашеной основе (эта особенность сохранилась в польском борще). Вавилоняне тоже знали блюдо на основе закваски (из пива) и свёклы. Правда, в славянские земли свёкла пришла много позже того, как уже существовал местный борщ – из квашеного съедобного борщевика.

Не все рецепты для вавилонян были родными. На табличках отдельно указывается, к какой кухне, местной или иностранной, относится то или иное блюдо. Точно так же, как в наше время многие культуры заимствуют друг у друга различные блюда, это делали и в древнем мире. Некоторые региональные различия, видные в табличках из Ирака и Ирана, сохраняются до сих пор. Так, в рецепте, найденном в Иране, упоминается укроп, а в иракских табличках он не упоминается. И до сих пор в иранской кухне широко используют эту приправу, а в иракской она непопулярна.

Табличка с рецептами, из вавилонской коллекции Йельского университета.

Готовка практически каждого блюда начиналась с того, что в кипяток добавляли жир, который растворялся, превращаясь в бульон. Однако неясно, сколько жира при этом использовалось, какой густоты оказывалось конечное блюдо, было ли оно больше похоже на суп или на рагу. Некоторые блюда напоминали современные пироги, только запечённые в горшке – со слоями теста и начинки. Все они были очень пряными: древние повара активно использовали специи, которые были в их распоряжении, особенно чеснок.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/210521/49915/