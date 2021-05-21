Знаете ли вы, почему элитные греческие гвардейцы носят юбки и причудливые туфли с помпоном более 100 лет?

Вам не кажется, что элитная греческая гвардия состоящая из самых крепких и выносливых мужчин, одета в какой-то веселый причудливый наряд? Пышная белая юбка с обтягивающими шерстяными чулками, бархатная шляпа и ботинки с помпоном, кажется, что это настоящее модное преступление в плане выбора стильной военной формы! Если дать такому гвардейцу вместо винтовок модный клатч, то его без проблем можно выпускать на какой-нибудь популярный современный показ мод.

На самом деле такой причудливый наряд элитной греческой президентской гвардии имеет долгую и интересную историю о которой мы и расскажем в нашей сегодняшней статье:

Кто такие гвардейцы-эвзоны?

Кандидаты в гвардию эвзонов должны быть ростом от 1,87 до 2,10 метра

Элитным греческим эвзонам в этом году исполнилось почти 150 лет. На своей родине они являются настоящей элитной президентской гвардией, которая несёт почётный караул в Национальном саду на площади Синтагма, главном военном памятнике Греции павшим и охраняют Президентский дворец в Афинах. В первые годы своего существования, эвзоны были горцами и борцами за греческую независимость, а только затем за свои заслуги стали профессиональной и официальной легкой пехотой Греции, которая с отличием сражалась в Балканских войнах, Первой мировой войне, кампании в Малой Азии и греко-итальянской войне.

Гвардейцы-эвзоны до сих пор официально входят в состав греческой армии, а в их ряды очень тщательно отбираются солдаты из числа самых высоких и сильных молодых греков, несущих службу в пехоте. Кандидаты должны быть ростом от 1,87 до 2,10 метра и пройти шесть недель тяжелых тренировок, чтобы доказать, что они способны справиться с любой поставленной задачей. По итогу в ряды гвардии принимается только треть поступающих.

Будь то дождь, снег или жара, эвзонам строго запрещено двигаться или смотреть в глаза проходящим мимо людям во время своего часового дежурства, независимо от причины! Но при этом гвардейцы всегда должны быть готовыми исполнить свой военный долг в случае каких-либо угроз. Примерно всё это похоже на караул у британских гвардейцев.

Из чего состоит наряд гвардейца-эвзона?

Сегодня наряд гвардейца состоит из копии жилета национального героя освободителя — Теодороса Колокотрониса, юбки-фустанеллы, шапки фареона с кистью, хлопковой белоснежной рубашки, шерстяных чулок, кожаных ботинок-сабо (царух), подбитых стальными гвоздями и с помпоном (кстати, каждый ботинок весит более 3 кг) и старинной американской винтовки M1 Garand.

Вся эта униформа весит более 20 килограммов, а чтобы её полностью надеть, гвардейцу необходимо минимум 45 минут свободного времени и помощь вахтенного помощника, который закреплен за каждым из гвардейцев на время службы.

У эвзонов разных званий есть и отличия в одежде, например, у рядовых эвзонов юбка короче, а кисть на шапке, наоборот, длиннее. Гвардейцы с офицерским званием помимо винтовок, носят мундиры, сапоги, а также точные аналоги сабель, которыми греки воевали ещё в начале XIX века.

Почему гвардейцы эвзоны носят такой странный наряд?

В центре на картинке — гвардеец в форме 1888 года. Слева — сержант эвзонов в форме образца 1912 года. Справа — гвардеец в форме 1912 года, но с белой фустанеллой под мундиром.

Наряд эвзонов имеет достаточно большое символическое значение для истории Греции. Их знаменитая белоснежная юбка, которая называется фустанелла, состоит из множества кусочков ткани треугольной формы, сшитой по диагонали. Примечательно то, что на юбке присутствует ровно 400 складок (не больше и не меньше), которые указывают на года, проведённые Грецией под гнётом османского владычества.

Можно сказать, что юбка фустанелла ещё с раннего средневековья была главным элементом византийских греческих аристократов, которая, как считают, происходила от римской тоги, а затем пришла в греческую военную культуру благодаря албанскому влиянию. Юбка фустанелла стала модным и народным заявлением именно в то время, когда греки боролись за свою независимость и им требовался старинный национальный костюм, который мог бы их объединить. Поэтому за основу нарядов борцов за независимость была взята традиционная одежда горцев клефтов и арматолов, смешенная с европейским и баварским влиянием (мундирами).

Зачем на царухах (ботинках) помпоны? Это тоже все история. Когда греки находились под османской оккупацией, то им было запрещено иметь какое-либо оружие, поэтому умные эвзоны прятали свои мелкие лезвия в пучках шерсти прикреплённые к ботинкам, особенно, когда спускались с гор в крупные поселения, которые были под контролем османов. Именно поэтому ботинки с помпонами до сих пор остались на обуви эвзонов, как дань уважения смекалки и находчивости их греческих предков. И сегодня они ничего не прячут в этих ботинках, а помпоны — это просто дань уважения к истории.

Кстати, первый король Греции, Оттон I, который происходил из древней германской династии Виттельсбахов, сам был родом из Баварии и в 1833 году пытался сделать форму эвзонов более европейской, с заимствованием баварского стиля, мундиром и кивером, классическими штанами и сапогами, но обтягивающие брюки оказались крайне непопулярными среди опытных греческих бойцов. Поэтому, чтобы повысить уровень набора в полки и их боевую эффективность, именно привычная грекам юбка фустанелла, в которой они воевали до этого и была сделана частью официальной униформы.

После успешной войны за независимость, король Оттон I даже объявил наряд с юбкой фустанеллой первым национальным греческим костюмом и повсеместно сам позировал в нём, пытаясь преодолеть разрыв между ним и его подданными. С тех самых пор национальный костюм с юбкой фустанеллой стал символом национальной гордости Греции и гвардии эвзонов, где каждый гвардеец носит этот наряд с гордостью, как напоминание о многовековой борьбе за свою независимость.