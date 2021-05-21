«Жаба» Ленина или серый кардинал революции: Какую роль в истории Страны Советов сыграла Надежда Крупская

О том, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина, история неоднократно доказывала. Однако роль Надежды Крупской в революции настолько занижена, что кажется, словно Ленин всегда и всюду справлялся с государственным переворотом самостоятельно. Разве что при помощи боевых товарищей-революционеров. Кстати последние позволяли себе придумывать нелицеприятные прозвища для супруги товарища Ленина, называя ее то «Рыба», то «Фишберг». Однако это не мешало им взваливать на нее огромное количество организаторской работы.

Для многих обывателя Крупская едва ли не стала несуразной фигурой, которая маячила возле вождя, и которую он за какие-то заслуги ласково называл Надей. Ее внешность затмила и ее литературные способности, и организаторскую жилку. Большинство и не подозревает, что именно ее тяжелыми и болезненными руками сотворена революция. И что именно она стоит у истоков сексуальной революции.

Многие называют Ленина не сколько революционером, сколько организатором. Только в таком случае нужно говорить «Ленин», а Крупскую держать в уме. Именно она отдавала супругу самую благодарную работу, а сама занималась шифровками, организовывала транспортное сообщение и налаживала контакты в России. Делая то, что отнимает куда больше сил и времени, но не сулит народного признания.

Пока было кому выполнять всю эту грязную работу, Ленин вполне мог вести отстранённые диспуты с такими же возвышенными революционерами как и он сам. Мог выступать с трибун, заложив руку в пальто, а второй закладывая в историю легендарный жест «правильной дорогой идете товарищи».

Болезнь сильно изменила ее черты.

Ленин вообще себя особо ничем не утруждал, в ссылке семья жила на деньги тещи, Надежда отвечала за корреспонденцию с товарищами, откуда-то находила финансы для издания газеты «Искра», переводила для Ленина научные трактаты целыми томами, писала для него же речи. При этом, она, являясь потомственным педагогом, участвовала в реформировании образовательной системы.

Ее стараниями мальчишки и девчонки будущего СССР получили возможность учиться. При ее стараниях гендерное равенство достигло того, что женщины стали считаться равноправными соперниками как в спорте, так и в науке. Нет, назвать ее феминисткой все же нельзя. Она не старалась появляться в брюках или быть впереди своего мужа. Она просто доказывала тот факт, что женщины могут все. Для нее сексуальная революция означала женский прорыв в экономике, политике, философии.

Их история любви доказательство того, что дружба может перерасти в нечто большее. Ведь сначала они просто были боевыми товарищами, часами могли разговаривать о марксистском учении. Им было интересно друг с другом и они видели в друг друге всю глубину их личности. Но руководство в их паре на себя взяла Надежда. Бороться за равенство ей было не привыкать.

Себя она отдала Ленину, но во имя революции.

Современники бы назвали ее продюсером революции. Она сделал из своего мужа имиджевую звезду, создала ему команду сподвижников, сделала так, чтобы его идеи были восприняты, а главное, находила финансы для осуществления всех этих задач. Так что и сам Ильич был создан своей «Рыбой».

Публицистическое и историческое наследие, которое оставила после себя Крупская – огромно. Письма, речи, статьи – все это имеет историческую ценность. Но большинство в ней видит только женщину неприятной внешности, то и дело восклицая, мол, как дедушка Ленин мог вообще жениться? Только сам Владимир Ильич прекрасно знал, что без поддержки этой женщины у него бы ничего не получилось.

Как Крупская связалась с революционерами?

Самопожертвенность Крупской для истории осталась практически незамеченной.

Крупская родилась в 1869 году в Санкт-Петербурге, ее родители хоть и были дворянского происхождения, но богатством не отличались. Отец был поручиком, а мать работала гувернанткой. Несмотря на ограниченность в средствах, они старались дать дочери лучшее образование. Она училась в женской гимназии и окончила ее с отличием. В своей автобиографической книге она вспоминает этот период как тяжелый и скучный. Потому ее нельзя назвать особенно прилежной ученицей.

Впрочем, каких-либо архивных данных о том, что Надежда окончила именно эту гимназию, да еще и с отличием, нет. Да и саму ее золотую медаль никто никогда не видел. Впрочем, нет и свидетелей в лице подружек, с которыми она вместе училась. Немудрено, что этот факт всячески пытаются поставить под сомнение.

После окончания гимназии она продолжает образование на Бестужевских курсах, в те же годы увлекается революционными идеями. В ту пору это было неким модным явлением, и многие молодые и продвинутые представители молодой интеллигенции интересовались революцией. Крупская, будучи весьма стеснённой в деньгах, была довольно модной девушкой. Но финансы не позволяли ей обновлять гардероб постоянно, она увлеклась идейной модой. Со временем и вовсе став отрицать всю мишуру в виде нарядов, украшений и других милых сердцу вещиц, она стала настоящим скрепом революции.

Ленин и революция — главные ее интересы в жизни.

Так она смогла стать идейной модницей номер один. Тогда как в привычной модной сфере такой триумф бы ей точно не грозил. Тот факт, что Надежда была явно не простой девушкой отрицать нельзя.

Мама Нади была тихой и спокойной, в прошлом – выпускница института благородных девиц, очень набожной. А вот отец, наоборот, был бунтарем. Будучи уездным начальником в Польше, он до последнего защищал интересы местного населения. Надежде досталось от характеров обоих родителей. С одной стороны она, как любая женщина и ее мать, хотела семейного тепла, с другой стороны была таким же бунтарем по своей природе, как и ее отец.

Знакомство с Лениным

Совместных фото у них не так много, хотя она всегда была рядом с ним.

С Владимиром они познакомились на одной из встреч марксистского кружка. Ее пригласили туда на посиделки «на блины». Встреча была организована по случаю приезда «одного волжанина». И вот они встретились. Не было никакой искры или взаимного притяжения. Сердца обоих уже были отданы революции.

Однако Надежда влюбилась. Правда ее друзья говорили, что Крупская влюбилась не в Ленина, а в него как в орудие этой революции. У себя в голове она уже сотворила из него вождя, и готова была помочь ему во всем, идти за ним до конца.

Руку и сердце Ленин предложил ей по почте. На тот момент они оба отбывали наказание и такая форма общения была нормальной. Другое дело, что между и не было никакой романтики. Скорее они как два товарища революционера хотели держаться вместе. Историки уверены, что брак вовсе должен был быть фиктивным. И вообще изначально Владимир должен был связать себя узами брака с некой Еленой Лениной. Но она наотрез отказалась ехать в Сибирь к будущему мужу. Потому Крупская стала единственной из возможных вариантов.

Даже на картинах Ленин выглядит веселым, а Крупская — озадаченной.

Надя приехала с мамой к Ульянову, а тот на тот момент был на охоте. Это в качестве примера того, как были выстроены их отношения еще на начальном этапе. На момент регистрации Крупской было 29, Ленин на год младше.

Чем популярнее становился Ульянов, тем больше на него обращали внимание женщины. В 1911 году своим вниманием его осаждать стала Инесса Арманд – дочь французского оперного певца и богатая вдова. За возможность находиться рядом с Лениным она, во имя революции спускала все свое наследство. Ходят слухи о том, что сын Инессы Андрей – плод тех бурных отношений. Но во Франции такую точку зрения не одобряют.

Сама Крупская не могла подарить наследников вождю революции. Ее болезнь, которую врачи смогли обнаружить слишком поздно, отняла у нее радость материнства и миловидную внешность. Нарушения в работе щитовидной железы или Базедова болезнь стали причиной того, что Крупская стала странно выглядеть. Сначала она была болезненно худой, затем резко набрала вес и стала тучной. Глаза на выкате и огромные глазные яблоки – это все последствия болезни. Несмотря на это, революционные сподвижники то и дело подшучивали над этими обстоятельством.

Зато современники сравнивают Крупскую с красоткой Скарлетт Йоханссон.

Знала ли Крупская о французской подруге своего супруга? Безусловно. Когда слухи одолели ее окончательно, она предложила ему развестись. Но Ленин без доли сомнения прервал отношения с красавицей, и не был согласен оставаться без поддержки Крупской. Хотя приходы и уходы были частью жизни всех троих из этого любовного треугольника, еще долгое время. Ленин попросту пользовался обеими женщинами и не мог поступить как честный человек.

Возможно, этот треугольник существовал бы и дальше, если бы Инесса не скончалась от холеры. Крупская могла вздохнуть спокойно и больше не терзать себя ревностью. Но в то же время видела, как убивается по этой женщине ее законный супруг. Ленин даже несколько раз терял сознание на похоронах, на которые они пришли вместе.

О том, насколько широка была душа Крупской можно судить хотя бы по тому, что именно она воспитывала четверых детей погибшей соперницы. Причем сделала она это в качестве знака признательности за счастье Ленина.

Неожиданное решение для женщины, которая полностью растворялась в своем муже. Возможно свою психику Надежда спасла решением о том, что если Инесса того хочет, то пусть забирает тело Ленина, а вот его душу она все равно оставит для себя. В последнем она была уверена, поскольку к этому моменту их с Лениным связывали не только годы жизни, но и совместные дела, огромное количество трудов во благо революции. Она понимала, что Ленин не представляет себя без революции. А настоящая его боевая подруга – это она, Надежда.

Инесса Арманд.

Но какого же ей было думать, что Инесса родила Владимиру ребенка, при этом самой не иметь возможности подарить любимому мужу наследника? Она очень хотела стать матерью, предпринимала попытки лечить, но все это было тщетно, матерью ей стать было не суждено.

Пока они жили в Европе, Крупская очень много работала, неустанно писала, переводила, фактически была личным помощником Ленина, и его же пиар-менеджером. Казалось, что сбить ее с истинного пути невозможно. Впрочем, у Надежды тоже была слабость – она обожала сладости. Иногда тайком она могла зайти в кафе, чтобы побаловать себя воздушным десертом. А вот Ленин такого не поощрял и не позволял тратить деньги революции на свои прихоти. Крупская редко покупала себе одежду, часто отказывала даже в чем-то необходимом.

Опора для мужа

Одно из редких фото.

Большинство были уверены, что Крупская это некий титан, у которого нет чувств. Но как только занемог Ленин, она ухаживала за ним, забыв о своих интересах и вечных проблемах с самочувствием. Последние годы Ленина были для нее очень тяжелыми, впрочем, без него легче не стало. Она понимала, что смерть вождя народов всколыхнет весь Союз.

Сразу после того как Ленин скончался, она написала отказ от его наследства, а на похоронах даже не плакала. Те, кто хорошо знал Крупскую, объясняли это тем, что она больше не хотела жить, не видела смысла. А наложить на себя руки было еще более невообразимой затеей.

Она понимала, что после ухода супруга ее жизнь изменится. Ленина она пережила на 15 лет и все эти годы были наполнены новыми сложностями. Она была уверена, что так она расплачивается за то счастье, которое было в ее жизни. Имея ввиду, конечно же, Ленина. Если прежде она твердо стояла на ногах, то сейчас ей было совсем не ясно, что делать.

Ее безусловное революционное чутье не давало ей покоя. Не давала покоя оно и Сталину. Она всегда оставалась в некоторой оппозиции, но понимая, что ее имя неизменно олицетворяется с Владимиром Ильичом, и может привести к расколу в партии, пошла на попятную. Она уже не была той уверенной и спокойной Крупской. Словно потеряв почву под ногами, она стала метаться. Правящая верхушка, поняв это, пыталась ее сломить.

Их встреча была решающей для страны.

Внешне ей, как вдове вождя, продолжали оказывать почет и уважение. Но при этом же не упускали случая, чтобы опорочить ее слухами, распространяя самые нелепые сплетни. Шутки про ее внешность были в особом ходу и никого не смущало, что именно ей во многом должны быть благодарны те, кто пользуется благами революции, у истоков которой она стояла.

Для Сталина она была как бельмо на глазу. Он всегда ожидал подвоха от нее, видимо помнил, на что способна эта женщина. К тому же она слишком многое знала про самого товарища Сталина. И не только лицеприятное. История партии разворачивалась на ее глазах и перед ней было бы неловко переписывать ее в угоду Сталину.

Согласно истории партии, Сталин всегда был рядом с Лениным, и Крупская понимала, что все это – наглая ложь. Которая казалась ей отвратительной и оскорбляющей память ее мужа. Пытаясь держать ее под контролем, Сталин выстроил вокруг нее плотное «кольцо» из сотрудников НКВД. Рядом с Крупской постоянно кто-то умирал, гибли старые товарищи, причем зачастую при странных обстоятельствах. Да и ее передвижения все были под контролем.

Без Ленина она не видела смысла жизни.

Он все еще писала, но ее статьи публиковали, мягко говоря, неохотно. После долгих переговоров между редактором, который проверял на цензуру, проверку каждой буквы и слова, статья, наконец, могла быть напечатана. Зачастую пытались включить правки по тексту для культивирования личности Сталина, большинство из них проходили мимо Крупской, зато выходили под ее фамилией.

Что ей оставалось делать? Она, словно загнанная в угол, не понимая, что и как она может изменить, в мучениях от тяжелой болезни, просто пыталась дожить свою нелегкую судьбу. Ее гибель тоже опутана тайной. Случилось это сразу после ее дня рождения. А на празднование Сталин прислал ей торт. Тут же поползли слухи, что Сталин решил отравить вдову вождя.

Однако наиболее правдоподобной кажется версия о том, что торт вызвал приступ аппендицита. Врачи побоялись оперировать ее и началось заражение крови. От которого она и скончалась.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/200521/49657/