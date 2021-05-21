А вы знали, с какой целью фараоны Древнего Египта носили на голове странные полосатые платки?

Многие из нас часто не замечают самых интересных деталей, даже когда смотрят на какие-то вещи достаточно продолжительное время. Отсюда возникает интересный вопрос: Вы когда-нибудь замечали, что египетских фараонов никогда не изображали с волосами на каких-либо скульптурах или существующих изображениях? Ни в одной статуе, скульптуре или картине вы не встретите фараона без головного убора.

А самый известный древнеегипетский головной убор, с которым вы, скорее всего, лучше всего знакомы, — это золотистый немес с синими полосками, который носили самые именитые фараоны древности, вроде Тутанхамона.

Так почему фараоны Древнего Египта носили такие головные уборы? Подробнее обо всём в нашей новой статье:

Царские головные уборы фараонов Древнего Египта

На изображении можно увидеть красный «дешрет» правителей Нижнего Египта и белый «хеджет» правителей Верхнего Египта, которая называется "пшент"

В различные временные периоды египетской истории, короны фараонов (царские головные уборы) были достаточно отличимыми друг от друга. На картинке выше вы можете увидеть эту разницу.

До 3000 г. до н.э., у правителей египтян существовала только белая корона Верхнего Египта (региона между Асуаном и Атфихом на Ниле, что к югу от Каира) и красная корона Нижнего Египта (региона вокруг Нила от Атфиха к югу от Каира до дельты реки Нил). Когда Египет был объединен, то эти две короны были соединены в одну Двойную корону Верхнего и Нижнего Египта, что символизировало абсолютную власть фараона над этими двумя регионами. Начиная с восемнадцатой династии, фараоны начали носить белую корону (атеф) с перьями с обеих сторон и небольшим диском наверху во время каких-то торжественных мероприятий, а также синюю корону (хепреш), которую фараоны начинали носить только во время войны или охоты на животных.

Зачем фараоны носили на голове знаменитый полосатый немес?

Золотая маска древнеегипетского фараона Тутанхамона (правил 1334-1325 до н.э.). Сейчас маска украшенная огромным количеством драгоценных камней и металлов находится в Египетском музее в Каире и считается одной из самых известных произведений искусств в мире.

Немес — это накрахмаленный полосатый льняной головной убор, драпирующийся на плечах и имеющий хвост по центру спины. Такой головной убор (именно с сине-золотой расцветкой) носили только члены королевской семьи в Древнем Египте. Помимо всего прочего — это самый распространенный и узнаваемый головной убор фараонов, часто изображенный на статуях, гробницах и в голливудских фильмах, и своим появлением он восходит к Древнему царству.

На самом деле "немес" — это не корона в чистом понимании, а полосатый царский головной убор, который покрывал корону и заднюю часть головы фараона и служил для защиты от песка, пыли и загара!

Две части ткани немеса свешивались вниз вдоль ушей на передней стороне плеч, а на задней стороне ткань связывалась в тесьму и крепилась кольцами. К передней части полосы на голове был прикреплен «урей» или священная древнеегипетская богиня-кобра Уаджит, олицетворяющая божественное начало царя. С каждой стороны полотно было разрезано на закругленные конусы и накрахмалено на жесткие фланцы, которые свешивались вперед на плечи, создавая эффект капюшона кобры. Остальная ткань была стянута в очередь сзади на шее, имитируя львиный хвост богини-кобры.

Вы можете заметить, что немес ловко имитирует капюшон кобры, что вероятно и символизирует о том, что фараону покровительствует древнеегипетская богиня-кобра Уаджит и предоставляет ему власть над Египтом.

Египтяне были очень верующими, поэтому фараон для них считался сыном бога солнца Ра и молодым богом Гором. Из-за этого фараоны нуждались в царских атрибутах, указывающих на их непоколебимую власть, нeпoбeдимость в войнах, а также в покровительстве богинь-защитниц Нижнего и Верхнего Египта — Уаджит и Нехбет. В связи с этим, изображения этих двух богинь, всегда являлись необходимыми элементами головного убора правителя Египта, которые прямо символизировали о его истинной божественности.