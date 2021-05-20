7 креативных вариантов для тех, кто хочет заменить обычные шторы на что-то другое

День за днем ​​мы стараемся делать наши дома более комфортными и тратить на них много времени и энергии, от покупки новой кухонной мебели и перекраски стен до покупки небольшого аксессуара для вашей прикроватной тумбочки. И всегда есть свежая альтернатива многим предметам интерьера. Например, вы понимаете, что покраска стен вам больше по душе, чем использование обоев, или простой матрас на полу удобнее, чем большая кровать.

Так уж получилось, что некоторые люди не могут повесить обычные шторы по разным причинам. Например, у человека может быть аллергия на пыль, а тяжелые шторы, как правило, являются пылесборниками. Иногда шторы не вписываются в ваш интерьер или у вас может быть кошка, которая любит лазить по вашим драгоценным шторам. Но это так здорово, что есть много классных заменителей, которые также будут хорошо смотреться на ваших окнах, при этом сохраняя ощущение уединения.

В Фуллпикче, мы обратили внимание на определенный элемент интерьера, который вы можете найти в любом доме — шторы. И нам захотелось узнать, есть ли какие-то другие варианты, кроме стандартных штор. Поэтому мы тщательно поискали в Интернете и нашли несколько очень креативных идей.

1. Рольставни.

Когда за окнами ярко светит солнце, мы ценим тот факт, что рольставни обеспечивают приятное охлаждение в интерьере. Зимой они могут снизить расходы на отопление вашего дома. Кроме того, они обеспечивают защиту от шума и затрудняют проникновение взломщиков в дом. Если бы мы задумались об их установке, то можете обратиться в компанию rusroll.ru, которая являются настоящими специалистами в этом вопросе.

2. Витражи.

Конечно, не каждое окно можно оформить витражом. Но если есть возможность, почему бы ей не воспользоваться? Такой вариант отлично подойдет для небольших окон на солнечной стороне дома. Витражи придают интерьеру уют и увеличивают пространство.

3. Растения.

Такое решение подойдет тем, кто любит окружать себя свежестью комнатных растений. Конечно, для размещения в окнах подходят только теплостойкие растения. Но даже самые выносливые растения могут плохо переносить прямые солнечные лучи, поэтому такая альтернатива шторам будет актуальна только для окон на тенистой стороне вашего дома.

4. Матовое стекло или пленка.

Такое решение подойдет тем, у кого окна выходят, например, на соседний дом. Также это отличный вариант для ванных комнат. Через матовое стекло проходит достаточное количество света, чтобы комната хорошо освещалась, а занавески не нужны. Однако любоваться окружающим через это стекло не получится. А если вы не хотите рисковать и менять стекло, вы можете приобрести полиэтиленовую пленку, которую можно прикрепить к оконному стеклу.

5. Декоративная пленка.

Это простой и дешевый способ накрыть стекло без штор. Оконная пленка бывает разных форм, цветов и размеров — от очень маленьких и скромных, которые закроют лишь небольшую часть окна, до ярких и полноразмерных. Для детской могут быть герои мультфильмов, для спальни — нейтральный узор. А когда узор надоест, всегда можно заменить пленку.

6. Занавес из макраме.

Кажется, что такой вид оформления окон отнюдь не вышел из моды. Если эта альтернатива подходит вашему интерьеру, то обязательно советуем попробовать, потому что совершенно несправедливо, что сейчас мало кто может любоваться этой красотой на своих окнах. Вы можете купить готовую занавеску из макраме или сделать ее самостоятельно — как более интересная альтернатива.

7. Кроватки для кошек.

Всем известно, что кошки любят подниматься выше и спать на солнышке. Так почему бы не объединить эти 2 фактора и не устроить такую ​​кровать для своего питомца? Можно даже иметь несколько кроватей. Или даже больше, если у вас более одного питомца, потому что кроватей для кошек никогда не бывает слишком много. Кроме того, больше не нужны шторы, потому что ваши окна будут отлично смотреться с этим функциональным декором.

Источник: https://fullpicture.ru/kreativ/7-kreativnyh-variantov-dlya-teh-kto-hochet-zamenit-obychnye-shtory-na-chto-to-drugoe.html