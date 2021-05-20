7 видов платков, произведенных в разных регионах России

Трудно найти другую страну, где платки так же популярны, как в России. Помимо защиты от холода и солнца, их по-прежнему носят как элегантные аксессуары, подходящие практически для любого случая.

В прошлом турецкие шелковые платки и европейские кружевные шали были особенно желанными подарками как для молодых девушек, так и для женщин постарше. Но и в России производили самые разные платки. Вот самые известные.

1. Пуховый оренбургский платок.

Платки из козьего пуха, связанные в Оренбурге, считаются одним из самых известных символов России, наряду с матрешками и балалайкой. Эти платки практически ничего не весят, но согреют даже в сибирские морозы. Их универсальность связана с местной породой коз, чей пух очень тонкий, но при этом крепкий. Оренбургских коз разводят только в этом регионе, и сегодня платки из их шерсти производят всего два завода. Более того, платки вяжутся либо полностью вручную, как 300 лет назад, либо частично вручную с определенными рисунками, выполненными на вязальной машине.

2. Павловопосадский платок.

Самый популярный платок в России производится недалеко от Москвы в городе Павловский Посад, где в конце 18 века открылась первая фабрика. Павловопосадские платки имеют очень яркие и легко узнаваемые узоры: огромные розы и георгины на красном, черном или белом фоне, распускающиеся из уголков шерстяной ткани. Узоры симметричны и имеют стандартную форму. Павловопосадские платки по очень разумной цене — всего 1500–4000 рублей, но служат долгие годы, хорошо защищают от холода и всегда выглядят модно. В наши дни, помимо шерсти, мастера шьют также платки из шелка, а также хлопка для летних моделей.

3. Кубачинский платок.

Женщины дагестанского села Кубачи до сих пор носят белые казы, вышитые золотой нитью. Незамужние женщины носят платки с небольшими узорами, изображающими цветы или перья, и короткой бахромой, а замужние женщины имеют большие узоры и длинные бахромы на своих платках. Невесты часто украшают современное свадебное платье традиционным свадебным платком, который называется лумкитаб-каз и имеет другую бахрому. В то время как обычный платок каз имеет бахрому на одном конце, свадебный платок имеет бахрому на обоих концах. Также на нем должна быть окантовочная лента.

4. Дагестанские шарфы гюльмендо.

В разных регионах Дагестана этот платок носит разные названия и по-разному называют гюмельди, гюльмендо, гормендо, калгай (старое название вида шелка) и келагай. По сути, это шелковые платки с набивным рисунком. Они приехали в Дагестан из Ирана и Азербайджана и теперь признаны частью культурного наследия этой горной республики. По-тюркски название платка означает «мой цветок». В основном это цветочные мотивы и символы растений, но часто на платках изображены рыбы и птицы. Цена на этот платок начинается от 20000 рублей.

5. Кружевные платки из Вологды.

Вологда славится кружевом на коклюшке. Опытные кружевницы, кажется, могут сделать из тонких ниток практически любой узор, от традиционных цветов до сказочных персонажей. В советское время на местной кружевной фабрике изготавливались скатерти и накидки с изображением Мавзолея Ленина и серпа и молота. Сегодняшние платки и шарфы из вологодского кружева — легкие аксессуары для прохладных летних вечеров или выхода в свет. Элегантно и неповторимо смотрится кружево, напоминающее узоры из инейных кристаллов на окне.

6. Золотое шитье Торжка.

Этот небольшой исторический город в Тверской области славится старинным искусством золотого шитья. Здесь с 18 века умелые мастера изготавливают дорогую вышивку, которая украшает национальные костюмы, военную парадную форму и церковные облачения. Вышитые в Торжке платки и шали всегда считались желанными подарками. Чаще всего в основе дизайна лежала роза с бутонами и цветами в сочетании с замысловатыми завитушками.

7. Осетинский платок.

Его не шьют и не связывают, а ткут из тонкого шелка, иногда с добавлением народных узоров. Впервые это ткачество появилось в Осетии в конце 19 века и существует по сей день. Осетинский платок светлого цвета, весит всего 100-200 грамм и отлично защищает от яркого солнца. Процесс изготовления такого платка очень трудоемкий, поэтому они остаются очень дорогими и стоят от 20 до 50 тысяч рублей.

Источник: https://fullpicture.ru/moda/7-vidov-platkov-proizvedennyh-v-raznyh-regionah-rossii.html