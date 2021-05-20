Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

О сусликах и плюшевых коровах

О сусликах и плюшевых коровах

В честь самого тяжелого дня недели — понедельника — небольшая позитивная подборка фотографий с разными животными. Поговорим о сусликах и невероятных плюшевых коровах.

Суслики

Автор Crimea Wild-Life Photo

— Ты суслика видишь?
— Нет.
— И я нет. А он есть!
( © Гера Либерман )

Думаю, никто и не сомневается, что лучшего эпиграфа, чем эта легендарная фраза каптёра Геры Либермана, из кинофильма «ДМБ», не найти. ))

Чёткий пацан — нечёткий пацан:

Суслики

Суслики

Любит — не любит:

Суслики

Когда я начала искать материал о сусликах в интернете, я узнала что существует 38!!! видов сусликов. В Крыму «гнездится» малый суслик. Вредитель, считается, ещё тот.. Но миляга.. И так похож на моих любимых белок )))

Суслики

«Двое из ларца, одинаковые с лица»:

Суслики

Суслики — самые осторожные животные. Они становятся на задние лапки и смотрят вдаль: не бежит ли лиса? Не летит ли орел? Не ползет ли змея? И самые наблюдательные из них получают автомобильным бампером в лоб. )))

Суслики

Суслики живут колониями, в норах, которые выкапывают сами. Длина норы и её устройство зависят от вида суслика и конкретного ландшафта.

Суслики

Суслики известны своей привычкой при опасности вставать «столбиком» и издавать характерные свистящие звуки. При этом часто сусликов не видно, а они есть.

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На холодный период года суслики впадают в спячку.

Суслики

Анимация:

Суслики

Плюшевые коровы

А теперь перенесемся из Крыма в ведущий сельскохозяйственный американский штат — Айову. Здесь на ферме Лотнера разводят уникальную безрогую пушистую корову.

Плюшевые коровы

Животных разводят на продажу, и за 5-10 тысяч долларов вы вполне сможете приобрести себе вот такую «плюшевую» корову.

Плюшевые коровы

А еще «плюшевые» коровы часто побеждают на различных выставках.

Плюшевые коровы

Плюшевые коровы

Плюшевые коровы

Плюшевые коровы

Плюшевые коровы

Плюшевые коровы

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/o-suslikax-i-korovax.html

20.05.2021 - Posted by | Животные

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