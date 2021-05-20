О сусликах и плюшевых коровах

В честь самого тяжелого дня недели — понедельника — небольшая позитивная подборка фотографий с разными животными. Поговорим о сусликах и невероятных плюшевых коровах.

Суслики

Автор Crimea Wild-Life Photo

— Ты суслика видишь?

— Нет.

— И я нет. А он есть!

( © Гера Либерман )

Думаю, никто и не сомневается, что лучшего эпиграфа, чем эта легендарная фраза каптёра Геры Либермана, из кинофильма «ДМБ», не найти. ))

Чёткий пацан — нечёткий пацан:

Любит — не любит:

Когда я начала искать материал о сусликах в интернете, я узнала что существует 38!!! видов сусликов. В Крыму «гнездится» малый суслик. Вредитель, считается, ещё тот.. Но миляга.. И так похож на моих любимых белок )))

«Двое из ларца, одинаковые с лица»:

Суслики — самые осторожные животные. Они становятся на задние лапки и смотрят вдаль: не бежит ли лиса? Не летит ли орел? Не ползет ли змея? И самые наблюдательные из них получают автомобильным бампером в лоб. )))

Суслики живут колониями, в норах, которые выкапывают сами. Длина норы и её устройство зависят от вида суслика и конкретного ландшафта.

Суслики известны своей привычкой при опасности вставать «столбиком» и издавать характерные свистящие звуки. При этом часто сусликов не видно, а они есть.

На холодный период года суслики впадают в спячку.

Анимация:

Плюшевые коровы

А теперь перенесемся из Крыма в ведущий сельскохозяйственный американский штат — Айову. Здесь на ферме Лотнера разводят уникальную безрогую пушистую корову.

Животных разводят на продажу, и за 5-10 тысяч долларов вы вполне сможете приобрести себе вот такую «плюшевую» корову.

А еще «плюшевые» коровы часто побеждают на различных выставках.

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/o-suslikax-i-korovax.html