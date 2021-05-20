Кто 150 лет назад построил на Кавказе готическую лютеранская церковь, и Почему в эти краях поселились немцы

Это готическое здание очень неожиданно смотрится на фоне архитектурных построек Кавказа. Расположено оно в столице Северной Осетии. Впрочем, оно интересно не только нетипичной для этих мест архитектурой. Бывшая лютеранская кирха, а ныне – Северо-Осетинская государственная академическая филармония, расположенная в исторической части города, напоминает о давнем соседстве во Владикавказе осетин и немцев.

Начнем с того, что во Владикавказе немцы жили еще с дореволюционных времен, причем они занимали в этнической структуре города значительное место. Если говорить о России в целом, то, помимо Москвы и Петербурга, поселения немецких мигрантов возникали в прошлые века и в других частях страны – XVIII веке они стали селиться и на Волге, и на Украине, а затем и в Крыму. В Грузии и Азербайджане немецкие колонии появились в начале XIX века.

Чуть позже такая колония образовалась и во Владикавказе: во второй половине 1860-х годов на окраину города прибыли несколько десятков немецких семей из Саратовской губернии. Затем в город стали переезжать немцы и из других городов – например, Нальчика и Пятигорска. Это были и офицеры русcкой армии, и врачи, и представители других важных профессий. Правительство продало им здесь землю на выгодных для них условиях, кроме того, каждой семье по приезду во Владикавказ выдали сто рублей. Взамен же немцам надлежало показать местным жителям, как ведется «образцовое хозяйство» и продемонстрировать прогрессивные способы земледелия.

Удивительное для Северного Кавказа здание. /Фото: alania.gov.ru

Постепенно немецкие семи переселялись в другие районы города. И если в 1876 году их было во Владикавказе 251, то в 1911-м здесь проживало уже 568 немцев.

В ноябре 1861-го когда немецкая община подала властям прошение о том, чтобы местным лютеранам разрешили собирать деньги на строительство кирхи. Власти пошли навстречу и даже выдали им специальную книгу для ведения учета собранных средств. Когда основная часть необходимой суммы была собрана, властям подали еще одно прошение – о выделении земли под церковь. Члены общины объясняли, что в городе много жителей, исповедующих лютеранскую веру, и им необходимо помещение для того, чтобы молиться. Будущее здание в прошении обозначили как «церковь красивой архитектуры». Власти снова пошли навстречу.

Здание выстроено из добротного кирпича. /Фото: kavkaz-uzel.eu

Поначалу возвели не очень примечательную постройку. Красивая же церковь, которую мы теперь можем видеть в исторической части Владикавказа, была построена здесь в 1911 году, и горожане тут же стали называть ее «немецкой кирхой». Так зовут её в городе и сейчас.

Ночью здание подсвечивается./Фото: mercadahome.ru

Данных о каком-то определенном архитекторе этого великолепного здания не сохранилось. Известно только, что по тем временам оно было типовым – примерно такие лютеранские церкви в готическом стиле строили немцы и в других частях нашей страны.

Фото: Анна Кабисова, etokavkaz.ru

Кирха во Владикавказе – единственное здание в стиле поздней церковной готики, построенное на юге нашей страны. Церковь выполнена из красного кирпича, крыша – из кровельной стали. У башни – четыре яруса, которые отличаются друг от друга: чем выше ярус – тем легче композиция. Башня выглядит по-готически узкой и высокой, стремящейся вверх, не только из-за сужения ярусов, но и благодаря узким стрельчатым нишам и контрфорсам.

Стиль здания сразу угадывается. /Фото: zhirafe.ru

Портал здания – готическая арка, опирающаяся на две колонны, которые венчают капители.

Боковые фасады здания смотрятся очень нарядно благодаря чередованию стрельчатых окон со ступенчатыми контрфорсами.

Впоследствии внешний облик церкви несколько исказили пристройками, но в общем и целом вид кирхи неплохо сохранился и, глядя на нее, сложно ошибиться в её стиле. Кстати, высота здания вместе со шпилем – 24,7 метра.

Высота здания со шпилем составляет почти 25 метров. /Фото: tourister.ru

В новой церкви лютеране молились, а также получали регистрационные документы о браке и рождении детей.

О тех далеких временах, когда церковь использовали по ее прямому назначению, напоминает расположенная возле колокольни надпись «Пусть не оставляет нас Божья благодать». В 1930-е годы она была «закрашена» штукатуркой, а в наше время, в ходе реставрации, снова очищена.

Еще одна ценная с культурной точки зрения находка – металлический крест, который был обнаружен строителями между балкой и стеной (видимо, тоже был спрятан при советской власти).

Крест. /Фото: Анна Кабисова, etokavkaz.ru

Этому зданию в той или иной степени повезло. Его не разрушили большевики. В 1940-х в помещении разместили Северо-Осетинский симфонический оркестр, а потом на его основе создали и филармонию.

Лютеранская церковь выглядит очень необычно в этих местах. /Фото: Анна Кабисова, etokavkaz.ru

В свое время в стенах кирхи выступало немало легендарных звезд классической музыки: здесь, например, играл Святослав Рихтер, дирижировал Валерий Гергиев.

Сейчас богослужения в лютеранской церкви не проводятся, но местные верующие очень хотели бы, чтобы хоть иногда власти предоставляли им возможность посетить службу и помолиться в этих стенах.

Здание в наши дни. /Фото: wikimedia.org



Текст: Анна Белова, фото на обложке: kavkaz-uzel.eu

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/190521/49891/