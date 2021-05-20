Как бродячая кошка спасла от банкротства железнодорожную станцию и стала смотрителем

Животные всегда занимали особое место в сердцах многих людей. В Японии есть необычайная кошка, которая завоевала сердца жителей целого города и стала местным станционным сиотрителем. Тама спасла от банкротства железнодорожную ветку и принесла более 1 миллиарда йен (чуть больше 10 миллионов долларов) в бюджет. Как это удалось обычной бродячей кошке и какое наследие она оставила после себя, далее в обзоре.

Станция Киши искала героя

Станция Киши в Кинокава, префектура Вакаяма, Япония, является частью железной дороги Вакаяма. В 2004 году станцию собирались закрыть. Этого не произошло лишь благодаря бурным протестам местных жителей. Линия была настолько убыточной, что железнодорожная компания постоянно искала выход, как сократить расходы. Два года спустя было принято решение сократить персонал на всех станциях линии Кишигава.

В то время начальником станции был Тошико Кояма. Это был добрый человек, который больше всего на свете любил кошек. Недалеко от станции жила целая компания бездомных животных, которых Кояма постоянно подкармливал. Самой любимой его кошечкой была трёхцветная Тама. Животное было всеобщим любимцем, потому что обладало весьма кротким нравом и было невероятно дружелюбным. Тама часто находила на вокзале какое-нибудь тёпленькое местечко и загорала там. Она очень любила, когда её гладили прохожие.

Тама была любимицей начальника станции.

Когда Тошико уходил на пенсию, он попросил, чтобы работники железнодорожной линии не бросали Таму на произвол судьбы. Новый начальник Мицунобу Кодзима настолько полюбил Таму, что официально назначил её начальником станции в 2007 году. Для кошки пошили специальный головной убор, повесили на неё золотой бейдж, где выгравировали её имя и должность. В качестве заработной платы служил кошачий корм.

Роль Тамы как начальника станции включала в себя целый спектр весьма важных обязанностей. Кошка всегда приветствовала пассажиров станции и работников. Самая же главная её функция заключалась в своего рода рекламном продвижении услуг железной дороги. Только за первый месяц её назначения на должность станционного смотрителя количество пассажиров, посещающих Киши, увеличилось на 17%. Люди стали больше пользоваться услугами железнодорожной сети только ради того, чтобы увидеть Таму.

Поклонница фотографирует Таму.

Станционный смотритель Тама быстро приобрела массу поклонников

В марте 2008 года Таму повысили до «супервайзера станции». Эта должность принесла с собой для кошки личный «офис». Для новоявленного супервайзера переоборудовали билетную кассу. Там для Тамы установили кровать. Кошка стала настолько популярной, что на станции открыли её именной сувенирный магазин. Брелоки, конфеты, значки и множество других безделушек с изображением Тамы продавались как горячие пирожки. Деньги потекли в местный бюджет рекой. Станция не просто перестала быть убыточной, она приносила в местный бюджет довольно солидные средства.

Популярность и успех Тамы продолжали расти. Осенью 2008 года Таму посвятили в рыцари. Для этого пышного мероприятия для кошки специально сшили маленькое голубое платье с белыми кружевными оборками на шее. В качестве премии Тама получила несколько кошачьих игрушек и ломтик крабового мяса, которым её накормил сам президент компании. Компания заказала портрет кошки и его повесили на вокзале.

Посвящение Тамы в рыцари.

В 2009 году железная дорога наняла прославленного промышленного дизайнера Эйдзи Митуку. Специалисту поручили создать «поезд Тамы». Вагоны решили украсить мультяшными изображениями знаменитой кошки. Локомотив спереди разрисовали в виде кошачьей мордочки, а внутри всё отделали деревом и установили полки, где разместили детские книжки. Двери поезда открываются при специальном звуковом сигнале, которым служит запись мяуканья Тамы.

Поезд, созданный в честь Тамы.

Здание вокзала было реконструировано в 2010 году компанией Mitooka. Новый дизайн здания напоминал кошачью морду. Крышу вокзала украшали кошачьи ушки. Окна строения имитируют глаза кошки. Особенно впечатляюще это выглядит в вечернее время суток, когда внутри сияет жёлтый свет.

Через год, когда Тама проработала на должности начальника станции три года, её повысили до управляющего исполнительного директора. Кошка стала третьим лицом в компании, после президента компании и управляющего директора. К этому времени у Тамы уже было несколько подчинённых. Ей помогали её сестра и мать, кошки по имени Чиби и Миико. Ещё через два года успешной службы Таму повысили до должности почётного президента Wakayama Electric Rail. К этому времени кошке уже перевалило за 14 лет. Компания решила, что ей уже тяжеловато пребывать в офисе постоянно, всю рабочую неделю. Было решено, что она там будет только три дня из шести рабочих.

Таме сократили рабочую неделю.

Преемники Тамы продолжают её славное дело

Всеобщая любимица скончалась в 2015 году. Почтить память удивительной знаменитой кошки пришли тысячи людей. Они приносили на станцию цветы и кошачьи консервы. На вокзале соорудили даже небольшую часовенку. Кошку возвели в статус богини, духовного покровителя станции. Таме присвоили звание Почётного Вечного смотрителя станции посмертно.

Согласно статистическим исследованиям, благодаря Таме пассажиропоток на линии Кишигава увеличился на 300 000 человек! За время её работы на должности начальника станции бюджет получил дополнительно 1,1 миллиарда йен. Несмотря на то, что Тамы уже давно нет в живых, дело её процветает. В 2017 году, в честь восемнадцатилетия необычной кошки Google выпустил Google Doodle. У Тамы есть именной аккаунт в Твиттере, у которого на данный момент около ста тысяч подписчиков.

У Тамы есть свой аккаунт в Твиттере.

Когда традиционный траур по умершей кошке закончился, на её место был назначен преемник. Им стала кошка по имени Нитама. Это имя в переводе с японского значит «Вторая Тама». Нитама была спасена работниками станции Идакисо, что находится в пяти остановках от станции Киши. Кошку обучили необходимым навыкам и назначили на место Тамы. Первой обязанностью нового начальника станции было отдать дань уважения своей предшественнице. Эта торжественная церемония проводится каждый год 23 июня в святилище Тамы.

Одним из кандидатов на должность главной кошки железной дороги, рассматривали кандидатуру Сун-тама-тамы (каламбур на Сантаму, что переводится как «третья Тама»). Однако Сун-тама-тама в тот момент работала на станции Окаяма. Когда ей было предложено занять место Тамы, нужно было переезжать в Киши. Представитель по связям с общественностью, который присматривал за Сун-тама-тамой, отказался её отдавать.

Преемница Тамы.

Компания предусмотрительно заранее нашла Нитаме преемника. Молодую кошку по имени Йонтама («Четвёртая Тама») в данный момент обучают.

Все преемники Тамы, как и она, были трёхцветными кошками. Этот милый образ продолжает привлекать на эту железнодорожную ветку всё новых пассажиров.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/190521/49888/