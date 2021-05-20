Двухлетний танцор покорил зрителей и судей, показав потрясающий уровень мастерства

Фламенко – это танец, сплетенный из страсти, ритма и неукротимых эмоций. Он вобрал в себя элементы испанской, цыганской и мавританской культуры.

Настоящий фламенко невозможен без широкополых шляп, платьев огненных цветов и алых роз в волосах танцовщиц.

Сегодня можно встретить множество различных стилей исполнения этого удивительного танца, одним из которых является фаррука.

Именно его маленький Хуан предпочел показать на шоу талантов.

ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=Zzk-D-yB9Vk

Источник: http://duck.show/dvuhletnij-tantsor-pokoril-zritelej-i-sudej-pokazav-potryasayushhij-uroven-masterstva.html?fbclid=IwAR3BMJ-diDvddz75Rj6UbZ_5ycG_RgyuAb9qX_VZgyab3pAMEzD2s4G-bDw