Двухлетний танцор покорил зрителей и судей, показав потрясающий уровень мастерства
Фламенко – это танец, сплетенный из страсти, ритма и неукротимых эмоций. Он вобрал в себя элементы испанской, цыганской и мавританской культуры.
Настоящий фламенко невозможен без широкополых шляп, платьев огненных цветов и алых роз в волосах танцовщиц.
Сегодня можно встретить множество различных стилей исполнения этого удивительного танца, одним из которых является фаррука.
Именно его маленький Хуан предпочел показать на шоу талантов.
ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=Zzk-D-yB9Vk
Источник: http://duck.show/dvuhletnij-tantsor-pokoril-zritelej-i-sudej-pokazav-potryasayushhij-uroven-masterstva.html?fbclid=IwAR3BMJ-diDvddz75Rj6UbZ_5ycG_RgyuAb9qX_VZgyab3pAMEzD2s4G-bDw
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