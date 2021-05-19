Istanbul Photo Awards 2021 — объявлены победители

Объявлены победители конкурса Istanbul Photo Awards этого года, организованного агентством Anadolu.

1. Фотография 2021 года и первая премия в категории Новости.

Фотография Мохаммеда Шаджахана под названием «Любовь мамы», отобранная из почти 15 000 фотографий, присланных из разных частей мира, получила награду «Фотография года 2021».

2. Второе место в категории Single News.

Члены банд MS-13 и 18 в переполненной камере тюрьмы Кесальтепеке в Сальвадоре.

3. Третий приз Single News.

Беженцы и мигранты, неся свои вещи, спасаются от пожара в лагере Мория на северо-востоке Эгейского острова Лесбос, Греция.

4. Первый приз в категории Спорт.

Футболисты Чехии благодарят болельщиков после матча с ФК Прибрам

5. Второй приз в категории Спорт.

Гаррет Герлофф (31) и Сандро Кортезе (11) столкнулись на разминке World Superbike во время чемпионата мира на острове Филиппа, Австралия.

6. Третий приз в категории Спорт.

Георг Фильзер-Майерхофер из Германии поднимается на груду бревен во время тренировки по боулдерингу в Кохель-ам-Зее, Германия.

7. News Story Первая премия.

Работники Красного Креста Италии входят в дом пациента, подозреваемого в заражении Covid-19, в Нембро.

8. News Story Вторая премия.

Женщина скорбит о смерти своей матери, погибшей в результате нападения на село Караюсуфлу Бардинского района Азербайджана.

9. News Story Третья премия.

Художник и музыкант Раймонд Эссаян играет на пианино в разрушенном здании после взрыва порта в Бейруте, Ливан.

10. Первый приз Sports Story.

Игра в национальный вид спорта Кок Бору в селе Советское, в 40 км от Каракола в Кыргызстане.

11. Вторая премия за спортивную историю.

Каноист Иржи Прскавец тренируется перед своим домом во время чрезвычайного положения, связанного с коронавирусом в Чехии.

12. Третий приз Sports Story.

Дети тренируются во время урока карате в Алеппо, Сирия.

13. Первая премия за Daily Life Story.

Марион, у которой метастатический рак, обнимает своего сына Итана в присутствии Пейо, лошади, используемой в терапии с использованием животных, в отделении паллиативной помощи Селен в Госпитальер-де-Кале в Кале, Франция.

14. Первая премия за портретный рассказ.

Армин Карами победил за серию портретов, сделанных в Иране, «Иностранное зеркало».

Источник: https://fullpicture.ru/obshhestvo/istanbul-photo-awards-2021-obyavleny-pobediteli.html