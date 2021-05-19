Istanbul Photo Awards 2021 — объявлены победители
Объявлены победители конкурса Istanbul Photo Awards этого года, организованного агентством Anadolu.
1. Фотография 2021 года и первая премия в категории Новости.
Фотография Мохаммеда Шаджахана под названием «Любовь мамы», отобранная из почти 15 000 фотографий, присланных из разных частей мира, получила награду «Фотография года 2021».
2. Второе место в категории Single News.
Члены банд MS-13 и 18 в переполненной камере тюрьмы Кесальтепеке в Сальвадоре.
Беженцы и мигранты, неся свои вещи, спасаются от пожара в лагере Мория на северо-востоке Эгейского острова Лесбос, Греция.
4. Первый приз в категории Спорт.
Футболисты Чехии благодарят болельщиков после матча с ФК Прибрам
5. Второй приз в категории Спорт.
Гаррет Герлофф (31) и Сандро Кортезе (11) столкнулись на разминке World Superbike во время чемпионата мира на острове Филиппа, Австралия.
6. Третий приз в категории Спорт.
Георг Фильзер-Майерхофер из Германии поднимается на груду бревен во время тренировки по боулдерингу в Кохель-ам-Зее, Германия.
Работники Красного Креста Италии входят в дом пациента, подозреваемого в заражении Covid-19, в Нембро.
Женщина скорбит о смерти своей матери, погибшей в результате нападения на село Караюсуфлу Бардинского района Азербайджана.
Художник и музыкант Раймонд Эссаян играет на пианино в разрушенном здании после взрыва порта в Бейруте, Ливан.
Игра в национальный вид спорта Кок Бору в селе Советское, в 40 км от Каракола в Кыргызстане.
11. Вторая премия за спортивную историю.
Каноист Иржи Прскавец тренируется перед своим домом во время чрезвычайного положения, связанного с коронавирусом в Чехии.
Дети тренируются во время урока карате в Алеппо, Сирия.
13. Первая премия за Daily Life Story.
Марион, у которой метастатический рак, обнимает своего сына Итана в присутствии Пейо, лошади, используемой в терапии с использованием животных, в отделении паллиативной помощи Селен в Госпитальер-де-Кале в Кале, Франция.
14. Первая премия за портретный рассказ.
Армин Карами победил за серию портретов, сделанных в Иране, «Иностранное зеркало».
Источник: https://fullpicture.ru/obshhestvo/istanbul-photo-awards-2021-obyavleny-pobediteli.html
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