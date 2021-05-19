Эти «подметальные машины» и «поливочные машины» содержали в чистоте советские улицы

Посмотрите эти винтажные снимки того, как выглядели машины для уборки улиц в СССР.

Задача поддерживать в порядке советские улицы и общественные места была возложена на коммунальные службы, которые работали с транспортными средствами, которым часто давали забавные названия. Из-за их внешнего вида.

«Вооружение» обычно устанавливалось на шасси простого грузовика.

1. Одним из первых таких грузовиков стал ПУ-2 на базе грузовика ГАЗ-АА. Именно этот автомобиль положил начало появлению большого семейства советских коммунальных уборочных машин.

2. Его также использовали зимой для уборки снега.

3. У первых ПУ-2 сзади были большие широкие щетки, а по бокам торчала пара более мелких. Но у конструкции были свои недостатки: грузовики оказались слишком тяжелыми и, следовательно, трудными для маневрирования. И вот в 1938 году их заменили ПУ-5.

4. К 1946 году за год работы в СССР удалось произвести около 40 новых машин ПУ-7.

5. Между тем уже в 1936 году появились водные машины ПМ-4 на базе шасси грузового автомобиля ЯГ-4.

6. Постепенно появилась обновленная версия пушек, которая улучшила расход воды, сделав поток более равномерным.

7. Зимой ПМ-4 перепрофилировали в снегоуборочные машины.

8. Новая оросительная установка ПМ-6 была создана на базе грузовика ЗИС-5, который пользовался успехом на улицах Москвы. Он имел прямоугольную цистерну с водяным насосом и тремя пушками.

9. Ороситель ПУ-20 на базе ГАЗ-51 появился в 1950-х годах.

10. Этот автомобиль чистил улицы своими пятью насадками и тремя щетками — двумя по бокам и одной сзади. В среднем они двигались со скоростью 9-20 км / ч, а максимальная скорость — 40 км / ч.

11. Следом за ним в 1960-х годах появилась ПУ-53, которую можно было установить на грузовик ГАЗ-52-02.

12. ПУ-53 имел гидравлическую щеточную систему и два сменных мусорных контейнера.

13. Этот желтый грузовик был настоящим пылесосом на колесах. ВПМ-53 был оснащен щетками с присасывающим рукавом, что и создало ассоциацию.

14. Затем в 1950-х годах появился МП-10. У него были два водомета на переднем бампере и один сбоку.

15. В 1970-х годах появилось новое поколение поливальных машин. Они были созданы на базе ЗИЛ-130 и получили название ПМ-130. Они выглядели более современно и обладали большей маневренностью.

16. В конце 1970-х — начале 1980-х годов в городах были представлены КО-304, КО-309 и КО-002.

17. И вот так выглядят грузовики, которые используются сегодня в России.

Источник: https://fullpicture.ru/tehnologii-i-tehnika/eti-podmetalnye-mashiny-i-polivochnye-mashiny-soderzhali-v-chistote-sovetskie-ulitsy.html