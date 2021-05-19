Рекордный наплыв мигрантов в испанском анклаве Сеута

Фото: AP/ТАСС

За последние сутки на территорию автономного испанского города Сеута на севере Африки совершили прорыв от шести до девяти тысяч нелегалов, рассчитывающих на получение убежища в ЕС. Власти Испании приняли решение мобилизовать армию, чтобы препятствовать попыткам мигрантов попасть в страну из Марокко. В Сеуте, а также в другом испанском анклаве Мелилье существует единственная сухопутная граница ЕС на африканском континенте.

Фото: АР/ТАСС

Фото: АР/ТАСС

Фото: АР/ТАСС

Фото: AP/ТАСС

Фото: АР/ТАСС

Фото: AP/ТАСС

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: AP/ТАСС

Фото: AP/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5371/55156