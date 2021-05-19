Прославленные хоккеисты сборных СССР и России

В Риге с 21 мая по 6 июня пройдет чемпионат мира по хоккею-2021. Отечественная сборная традиционно входит в число фаворитов турнира. В нашей галерее вспоминаем тех, кто приводил ее к триумфам ранее, хотя их намного больше.

Александр Овечкин. Трехкратный чемпион мира, звезда мирового хоккея, один из самых результативных игроков НХЛ за всю ее историю.

Фото: Joosep Martinson/World Cup of Hockey via Getty Images

Владислав Третьяк. Легендарный вратарь сборной СССР. Трехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира. В настоящее время является президентом Федерации хоккея России.

Фото: Вячеслав Ун Да-син/ТАСС

Валерий Харламов. Два раза выигрывал Олимпийские игры, восемь раз — чемпионаты мира. Число достижений могло быть и больше, если бы не трагическая смерть в августе 1981 года. В честь него вышло несколько художественных фильмов, включая "Легенда №17".

Фото: Вячеслав Ун Да-син/ТАСС

Александр Якушев. Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира. Признан лучшим нападающим ЧМ-1975. С 19998 по 2000 годы возглавлял сборную России.

Фото: Вячеслав Ун Да-син/ТАСС

Александр Рагулин. Трехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира. По общему числу наград на международных турнирах (ОИ, чемпионаты мира и Европы) считается самым титулованным отечественным хоккеистом — 22 медали.

Фото: Вячеслав Ун Да-син/ТАСС

Александр Мальцев. На его счету две медали высшего достоинства Олимпийских игр, девять — чемпионатов мира.

Фото: Александр Яковлев/ТАСС

Владимир Петров. Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира. С 1992 по 1994 год возглавлял Федерацию хоккея России.

Фото: Анатолий Рухадзе

Павел Буре. В составе сборной России один раз стал чемпионом мира, по разу завоевал серебро и бронзу Олимпийских игр. Считается одним из ярчайших игроков современности, кумир не только российских болельщиков, но и зарубежных — прежде всего, фанатов "Ванкувера". За скоростной стиль игры Павла Буре называют "Русской ракетой".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Илья Ковальчук. Один из ведущих игроков сборной России за всю ее историю. Стал в ее составе Олимпийским чемпионом и дважды — чемпионом мира. Именно его гол принес национальной команды страны победу в финале ЧМ-2008 над Канадой в овертайме. Играл в клубах НХЛ, не исключено, что после ЧМ-2021 вернется в Северную Америку.

Фото: Richard Wolowicz/Getty Images

Евгений Малкин. Двукратный чемпион мира, звезда мирового хоккея. Значительная часть карьеры связана с клубом НХЛ "Питтсбург", где играет с 2006 года. В составе этой команды стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Фото: RvS.Media/Monika Majer/Getty Images

Павел Дацюк. По разу выиграл Олимпиаду и чемпионат мира (есть медали и других достоинств), дважды — Кубок Стэнли в составе "Детройт Ред Уингз".

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Кирилл Капризов. Олимпийский чемпион, бронзовый призер ЧМ. Автор золотого гола в финале ОИ в Пхенчхане в ворота сборной Германии в овертайме. Сейчас феерит в Национальной хоккейной лиге, где дебютировал в "Миннесоте" в нынешнем сезоне. Там он установил серию клубных рекордов по результативности среди дебютантов. Является главным претендентом на звание лучшего новичка НХЛ.

Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5351/54931