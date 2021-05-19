Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Прославленные хоккеисты сборных СССР и России

Кирилл Капризов. Олимпийский чемпион, бронзовый призер ЧМ. Автор золотого гола в финале ОИ в Пхенчхане в ворота сборной Германии в овертайме. Сейчас феерит в Национальной хоккейной лиге, где дебютировал в

В Риге с 21 мая по 6 июня пройдет чемпионат мира по хоккею-2021. Отечественная сборная традиционно входит в число фаворитов турнира. В нашей галерее вспоминаем тех, кто приводил ее к триумфам ранее, хотя их намного больше.

Александр Овечкин. Трехкратный чемпион мира, звезда мирового хоккея, один из самых результативных игроков НХЛ за всю ее историю.

Александр Овечкин. Трехкратный чемпион мира, звезда мирового хоккея, один из самых результативных игроков НХЛ за всю ее историю.

Фото: Joosep Martinson/World Cup of Hockey via Getty Images

Владислав Третьяк. Легендарный вратарь сборной СССР. Трехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира. В настоящее время является президентом Федерации хоккея России.

Владислав Третьяк. Легендарный вратарь сборной СССР. Трехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира. В настоящее время является президентом Федерации хоккея России.

Фото: Вячеслав Ун Да-син/ТАСС

Валерий Харламов. Два раза выигрывал Олимпийские игры, восемь раз - чемпионаты мира. Число достижений могло быть и больше, если бы не трагическая смерть в августе 1981 года. В честь него вышло несколько художественных фильмов, включая "Легенда №17".

Валерий Харламов. Два раза выигрывал Олимпийские игры, восемь раз — чемпионаты мира. Число достижений могло быть и больше, если бы не трагическая смерть в августе 1981 года. В честь него вышло несколько художественных фильмов, включая "Легенда №17".

Фото: Вячеслав Ун Да-син/ТАСС

Александр Якушев. Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира. Признан лучшим нападающим ЧМ-1975. С 19998 по 2000 годы возглавлял сборную России.

Александр Якушев. Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира. Признан лучшим нападающим ЧМ-1975. С 19998 по 2000 годы возглавлял сборную России.

Фото: Вячеслав Ун Да-син/ТАСС

Александр Рагулин. Трехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира. По общему числу наград на международных турнирах (ОИ, чемпионаты мира и Европы) считается самым титулованным отечественным хоккеистом - 22 медали.

Александр Рагулин. Трехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира. По общему числу наград на международных турнирах (ОИ, чемпионаты мира и Европы) считается самым титулованным отечественным хоккеистом — 22 медали.

Фото: Вячеслав Ун Да-син/ТАСС

Александр Мальцев. На его счету две медали высшего достоинства Олимпийских игр, девять - чемпионатов мира.

Александр Мальцев. На его счету две медали высшего достоинства Олимпийских игр, девять — чемпионатов мира.

Фото: Александр Яковлев/ТАСС

Владимир Петров. Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира. С 1992 по 1994 год возглавлял Федерацию хоккея России.

Владимир Петров. Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира. С 1992 по 1994 год возглавлял Федерацию хоккея России.

Фото: Анатолий Рухадзе

Павел Буре. В составе сборной России один раз стал чемпионом мира, по разу завоевал серебро и бронзу Олимпийских игр. Считается одним из ярчайших игроков современности, кумир не только российских болельщиков, но и зарубежных - прежде всего, фанатов "Ванкувера". За скоростной стиль игры Павла Буре называют "Русской ракетой".

Павел Буре. В составе сборной России один раз стал чемпионом мира, по разу завоевал серебро и бронзу Олимпийских игр. Считается одним из ярчайших игроков современности, кумир не только российских болельщиков, но и зарубежных — прежде всего, фанатов "Ванкувера". За скоростной стиль игры Павла Буре называют "Русской ракетой".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Илья Ковальчук. Один из ведущих игроков сборной России за всю ее историю. Стал в ее составе Олимпийским чемпионом и дважды - чемпионом мира. Именно его гол принес национальной команды страны победу в финале ЧМ-2008 над Канадой в овертайме. Играл в клубах НХЛ, не исключено, что после ЧМ-2021 вернется в Северную Америку.

Илья Ковальчук. Один из ведущих игроков сборной России за всю ее историю. Стал в ее составе Олимпийским чемпионом и дважды — чемпионом мира. Именно его гол принес национальной команды страны победу в финале ЧМ-2008 над Канадой в овертайме. Играл в клубах НХЛ, не исключено, что после ЧМ-2021 вернется в Северную Америку.

Фото: Richard Wolowicz/Getty Images

Евгений Малкин. Двукратный чемпион мира, звезда мирового хоккея. Значительная часть карьеры связана с клубом НХЛ "Питтсбург", где играет с 2006 года. В составе этой команды стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Евгений Малкин. Двукратный чемпион мира, звезда мирового хоккея. Значительная часть карьеры связана с клубом НХЛ "Питтсбург", где играет с 2006 года. В составе этой команды стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Фото: RvS.Media/Monika Majer/Getty Images

Павел Дацюк. По разу выиграл Олимпиаду и чемпионат мира (есть медали и других достоинств), дважды - Кубок Стэнли в составе "Детройт Ред Уингз".

Павел Дацюк. По разу выиграл Олимпиаду и чемпионат мира (есть медали и других достоинств), дважды — Кубок Стэнли в составе "Детройт Ред Уингз".

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Кирилл Капризов. Олимпийский чемпион, бронзовый призер ЧМ. Автор золотого гола в финале ОИ в Пхенчхане в ворота сборной Германии в овертайме. Сейчас феерит в Национальной хоккейной лиге, где дебютировал в "Миннесоте" в нынешнем сезоне. Там он установил серию клубных рекордов по результативности среди дебютантов. Является главным претендентом на звание лучшего новичка НХЛ.

Кирилл Капризов. Олимпийский чемпион, бронзовый призер ЧМ. Автор золотого гола в финале ОИ в Пхенчхане в ворота сборной Германии в овертайме. Сейчас феерит в Национальной хоккейной лиге, где дебютировал в "Миннесоте" в нынешнем сезоне. Там он установил серию клубных рекордов по результативности среди дебютантов. Является главным претендентом на звание лучшего новичка НХЛ.

Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5351/54931

19.05.2021 - Posted by | Спорт

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