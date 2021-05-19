Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Подводное кладбище кораблей

Подводное кладбище кораблей

Это может выглядеть как тропический рай, но эта лагуна скрывает большую тайну… Под толщей голубой воды находится крупнейшее кладбище кораблей в мире.

Острова Чуук — группа небольших островов в архипелаге Каролинские острова в юго-западной части Тихого океана. В годы Второй мировой войны на островах располагалась крупная морская военная база Японии. 17 февраля 1944 года американцы начали осуществление военной операции «Хилстон», в результате которой было потоплено около 60 японских судов.

Подводное кладбище кораблей.

Опускаемся на глубину и встречаем первые отголоски Второй мировой:

Опускаемся на глубину и встречаем первые отголоски Второй мировой

Когда-то это была ванная комната на затонувшем японском судне:

Когда-то это была ванная комната на затонувшем японском судне

Всего в группу островов Чуук входят 19 возвышенных островов внутри лагуны, 10 атоллов и 225 моту, многие из которых расположены за пределами лагуны Чуук.

На дне находим фарфоровую посуду с затопленного во время Второй мировой войны японского корабля Fujikawa:

Подводное кладбище кораблей

В годы Второй мировой войны на островах располагалась крупная морская военная база Японии (в ней находилось около 40 тысяч солдат и гражданских лиц), а также аэродром. Остров был стратегически важен для империи: на нём действовал коммуникационный штаб, откуда подавались радиокоманды, направлявшие операции всех военно-морских сил Японии в Микронезии.

Военная операция «Хилстон»

В 1944 году в лагуне Чуук находились корабли 4-го императорского флота и командование 6-го подводного флота. 17 февраля 1944 года американцы начали осуществление военной операции «Хилстон», в результате которой было потоплено около 60 крупных и много небольших японских судов. Впоследствии контроль над Чууком перешёл к армии США. Это был японский Перл-Харбор.

Военная операция «Хилстон»

Американская армада включала эсминцы, подводные лодки, авианосцы и более 500 самолетов. Кроме японских кораблей было уничтожено 275 японских самолетов.

Американская армада включала эсминцы, подводные лодки, авианосцы и более 500 самолетов

В переводе с местного языка Чуук переводится как «высокие горы». Более 60 военных кораблей и 275 японских самолетов оказались на дне лагуны, образовав крупнейшее кладбище кораблей в мире.

Крупнейшее кладбище кораблей в мире

США во время этой операции потеряла 25 самолетов. Обломки затонувшего японского самолета:

Обломки затонувшего японского самолета

Большая часть обломков техники оставались нетронутыми почти 25 лет: люди просто боялись затонувших бомб. Сейчас это место очень популярно среди дайверов, здесь можно встретить затонувшие корабли с полными трюмами, истребители, танки и бульдозеры.

Сейчас это место очень популярно среди дайверов, здесь можно встретить затонувшие корабли с полными трюмами, истребители, танки и бульдозеры

Японский моряк, погибший по время военной операции в лагуне Чуук:

Японский моряк, погибший по время военной операции в лагуне Чуук

Снаряды:

Снаряды

Согласно археологическим материалам, найденным на одном из островов группы, острова Чуук были заселены около 2 тысяч лет назад. Первоначально местные жители селились только на побережье и занимались гончарным ремеслом, но примерно 1 500 лет назад эта культура исчезла, а островитяне переселились во внутренние районы и гористые склоны.

Подводное кладбище кораблей

Автомобиль внутри затонувшего судна:

Автомобиль внутри затонувшего судна

Танк на дне лагуны Чуук:

Танк на дне лагуны Чуук

Таинственное подводное кладбище кораблей в Тихом океане. И не только.

Подводное кладбище кораблей

Фарфоровая посуда прекрасно сохранилась, несмотря на проведенные под водой десятилетия:

Фарфоровая посуда прекрасно сохранилась, несмотря на проведенные под водой десятилетия

Подводное кладбище кораблей

Трюмы затонувших кораблей полны предметов времен Второй мировой войны.

Трюмы затонувших кораблей полны предметов времен Второй мировой войны

На дне лагуны:

Подводное кладбище кораблей

А на поверхности Тихого океана жизнь продолжается…

А на поверхности Тихого океана жизнь продолжается

Источник: https://loveopium.ru/neobychnoe/podvodnoe-kladbishhe-korablej.html

19.05.2021 - Posted by | Интересно знать...

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