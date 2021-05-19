Подводное кладбище кораблей

Это может выглядеть как тропический рай, но эта лагуна скрывает большую тайну… Под толщей голубой воды находится крупнейшее кладбище кораблей в мире.

Острова Чуук — группа небольших островов в архипелаге Каролинские острова в юго-западной части Тихого океана. В годы Второй мировой войны на островах располагалась крупная морская военная база Японии. 17 февраля 1944 года американцы начали осуществление военной операции «Хилстон», в результате которой было потоплено около 60 японских судов.

Подводное кладбище кораблей.

Опускаемся на глубину и встречаем первые отголоски Второй мировой:

Когда-то это была ванная комната на затонувшем японском судне:

Всего в группу островов Чуук входят 19 возвышенных островов внутри лагуны, 10 атоллов и 225 моту, многие из которых расположены за пределами лагуны Чуук.

На дне находим фарфоровую посуду с затопленного во время Второй мировой войны японского корабля Fujikawa:

В годы Второй мировой войны на островах располагалась крупная морская военная база Японии (в ней находилось около 40 тысяч солдат и гражданских лиц), а также аэродром. Остров был стратегически важен для империи: на нём действовал коммуникационный штаб, откуда подавались радиокоманды, направлявшие операции всех военно-морских сил Японии в Микронезии.

В 1944 году в лагуне Чуук находились корабли 4-го императорского флота и командование 6-го подводного флота. 17 февраля 1944 года американцы начали осуществление военной операции «Хилстон», в результате которой было потоплено около 60 крупных и много небольших японских судов. Впоследствии контроль над Чууком перешёл к армии США. Это был японский Перл-Харбор.

Американская армада включала эсминцы, подводные лодки, авианосцы и более 500 самолетов. Кроме японских кораблей было уничтожено 275 японских самолетов.

В переводе с местного языка Чуук переводится как «высокие горы». Более 60 военных кораблей и 275 японских самолетов оказались на дне лагуны, образовав крупнейшее кладбище кораблей в мире.

США во время этой операции потеряла 25 самолетов. Обломки затонувшего японского самолета:

Большая часть обломков техники оставались нетронутыми почти 25 лет: люди просто боялись затонувших бомб. Сейчас это место очень популярно среди дайверов, здесь можно встретить затонувшие корабли с полными трюмами, истребители, танки и бульдозеры.

Японский моряк, погибший по время военной операции в лагуне Чуук:

Снаряды:

Согласно археологическим материалам, найденным на одном из островов группы, острова Чуук были заселены около 2 тысяч лет назад. Первоначально местные жители селились только на побережье и занимались гончарным ремеслом, но примерно 1 500 лет назад эта культура исчезла, а островитяне переселились во внутренние районы и гористые склоны.

Автомобиль внутри затонувшего судна:

Танк на дне лагуны Чуук:

Таинственное подводное кладбище кораблей в Тихом океане. И не только.

Фарфоровая посуда прекрасно сохранилась, несмотря на проведенные под водой десятилетия:

Трюмы затонувших кораблей полны предметов времен Второй мировой войны.

На дне лагуны:

А на поверхности Тихого океана жизнь продолжается…

Источник: https://loveopium.ru/neobychnoe/podvodnoe-kladbishhe-korablej.html