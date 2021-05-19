Подводное кладбище кораблей
Это может выглядеть как тропический рай, но эта лагуна скрывает большую тайну… Под толщей голубой воды находится крупнейшее кладбище кораблей в мире.
Острова Чуук — группа небольших островов в архипелаге Каролинские острова в юго-западной части Тихого океана. В годы Второй мировой войны на островах располагалась крупная морская военная база Японии. 17 февраля 1944 года американцы начали осуществление военной операции «Хилстон», в результате которой было потоплено около 60 японских судов.
Подводное кладбище кораблей.
Опускаемся на глубину и встречаем первые отголоски Второй мировой:
Когда-то это была ванная комната на затонувшем японском судне:
Всего в группу островов Чуук входят 19 возвышенных островов внутри лагуны, 10 атоллов и 225 моту, многие из которых расположены за пределами лагуны Чуук.
На дне находим фарфоровую посуду с затопленного во время Второй мировой войны японского корабля Fujikawa:
В годы Второй мировой войны на островах располагалась крупная морская военная база Японии (в ней находилось около 40 тысяч солдат и гражданских лиц), а также аэродром. Остров был стратегически важен для империи: на нём действовал коммуникационный штаб, откуда подавались радиокоманды, направлявшие операции всех военно-морских сил Японии в Микронезии.
В 1944 году в лагуне Чуук находились корабли 4-го императорского флота и командование 6-го подводного флота. 17 февраля 1944 года американцы начали осуществление военной операции «Хилстон», в результате которой было потоплено около 60 крупных и много небольших японских судов. Впоследствии контроль над Чууком перешёл к армии США. Это был японский Перл-Харбор.
Американская армада включала эсминцы, подводные лодки, авианосцы и более 500 самолетов. Кроме японских кораблей было уничтожено 275 японских самолетов.
В переводе с местного языка Чуук переводится как «высокие горы». Более 60 военных кораблей и 275 японских самолетов оказались на дне лагуны, образовав крупнейшее кладбище кораблей в мире.
США во время этой операции потеряла 25 самолетов. Обломки затонувшего японского самолета:
Большая часть обломков техники оставались нетронутыми почти 25 лет: люди просто боялись затонувших бомб. Сейчас это место очень популярно среди дайверов, здесь можно встретить затонувшие корабли с полными трюмами, истребители, танки и бульдозеры.
Японский моряк, погибший по время военной операции в лагуне Чуук:
Снаряды:
Согласно археологическим материалам, найденным на одном из островов группы, острова Чуук были заселены около 2 тысяч лет назад. Первоначально местные жители селились только на побережье и занимались гончарным ремеслом, но примерно 1 500 лет назад эта культура исчезла, а островитяне переселились во внутренние районы и гористые склоны.
Автомобиль внутри затонувшего судна:
Танк на дне лагуны Чуук:
Таинственное подводное кладбище кораблей в Тихом океане. И не только.
Фарфоровая посуда прекрасно сохранилась, несмотря на проведенные под водой десятилетия:
Трюмы затонувших кораблей полны предметов времен Второй мировой войны.
На дне лагуны:
А на поверхности Тихого океана жизнь продолжается…
Источник: https://loveopium.ru/neobychnoe/podvodnoe-kladbishhe-korablej.html
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