Менса — общество умнейших людей планеты, попасть в которое может каждый

Что порекомендовать человеку, который уже достиг многих вершин или же, наоборот, потерял надежду на признание со стороны мира? Пройти тесты и попробовать стать членом Менсы – и почувствовать себя среди элиты. Даже если раньше чувство избранности и было знакомо, этот клуб попавших «в два процента» вряд ли оставит кого-то равнодушным.

Случай в поезде

Появление Менсы – результат одной случайной встречи в английском поезде. Произошло это вскоре после окончания Второй мировой войны. Два джентльмена, адвоката, разговорились о человеческом интеллекте и способах его оценки. Один, Рональд Беррилл, отстаивал тезисы френологии – модного в те годы течения в научной, а точнее, в псевдонаучной мысли, второй, Ланселот Уэр, настаивал на эффективности тестов по определению IQ, с которыми много работал во время войны. Не обошлось без теста прямо в поезде, в полевых условиях, а продолжением знакомства стала идея организовать в Лондоне сообщество самых умных людей – интеллектуальной элиты.

Ланселот Уэр стал основателем и, разумеется, членом Менсы

Рональд Беррилл родился в 1897 году в Австралии, но еще в раннем детстве оказался на английской земле, в результате переезда семьи. Он получил блестящее образование и поступил в коллегию адвокатов, причем имел статус барристера, то есть того, кто ведет дело (в отличие от солиситоров — подготавливающих дела к производству). Сейчас взгляды Беррилла кажутся довольно экстравагантными – помимо френологии, что связывала особенности психики человека со строением его черепа, он верил в хиромантию и астрологию, что, правда, не помешало адвокату преуспеть в создании всемирно известного общества интеллектуалов.

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Ланселот Уэр, появившийся на свет в 1915 году, успел ко времени встречи с сооснователем Менсы получить образование и в области права, и в биологии, имел научную степень и всерьез интересовался исследованием человеческих возможностей. 1 октября 1946 года появилась Менса – основанное в Линкольн-колледже Оксфорда сообщество, куда принимались все, кто имел достаточно высокие показатели коэффициента интеллекта.

Уставом Менсы предусматривалось, что общество не признает различий по каким-либо другим критериям, кроме цифр IQ, все члены Менсы или кандидаты на получение этого статуса воспринимались одинаково, независимо от пола, расы, политических взглядов и социального положения.

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Примечательно, что на одном из первых после возникновения общества собраний прозвучало предложение одного из членов исключить из Менсы чернокожих. Инициатива была встречена молчанием, после чего глава общества, Рональд Беррилл, поставил на голосование несколько другое – «исключить зеленых людей с желтыми полосами», эта инициатива была принята, а статус общества как свободного от каких-либо предрассудков и дискриминации был подтвержден.

Свое название общество получило от латинского слова «стол». Организаторы отказались от первоначальной идеи назвать свое детище Mens («разум») из-за возможных разночтений.

Кто может стать членом Менсы

Условием попадания в Менсу стало получение определенного уровня результатов после прохождения тестов. Поскольку в зависимости от шкалы тестирования разные цифры IQ (коэффициента интеллекта) могли отражать разные уровни развития человека, для признания достойным кандидатом вместо абсолютного применялся принцип относительный: нужно было набрать больше баллов, чем 98 процентов сдавших тест. Скажем, для шкалы интеллекта Стэнфорда-Бине, одной из старейших, такой результат достигается при сумме в 132 балла. Уровень IQ определяется в рамках возрастной группы, то есть коэффициент интеллекта ребенка может совпадать с коэффициентом выпускника вуза.

Адам Кирби — один из самых юных членов Менсы

Единого стандарта для прохождения теста на IQ нет, но применяются похожие критерии для оценки интеллекта испытуемых. Это задания на логическое и пространственное мышление, арифметические задачи, моделирование практических ситуаций, обобщение фактов, проверка памяти и так далее.

Основатели Менсы рассчитывали увидеть членами общества интеллектуалов, ставящих превыше всего свой ум и его работу, но ожидания их несколько обманули: среди умнейших людей, согласно тестам, оказалось много представителей рабочего класса, которые, к досаде прежде всего Беррилла, были заняты больше вопросами практическими, нежели идеями развития интеллекта и выработкой концепции для развития человечества в этом направлении.

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Между основателями возникли серьезные разногласия, и в 1950 году Уэр покинул пост руководителя общества, вернувшись лишь после смерти Беррилла. Тот скончался в 1962 году, успев принять в ряды Менсы около четырехсот человек.

Кто успешно прошел испытания и попал в Менсу

В настоящее время общее число членов сообщества Менса насчитывает 134 тысячи человек из ста стран. Национальные группы есть примерно в пятидесяти странах, Россия в их число не входит. Традицией Менсы являются регулярные встречи, во время которых умнейшие люди планеты и просто обмениваются новостями, и обсуждают программы по развитию образования, поддержке одаренных детей, участию в культурных событиях. Помимо прочего играют в игры – «Эрудит», «Мафию», шахматы. Самая большая в мире национальная группа Менсы – американская, она объединяет 57 000 членов, на втором месте – британская с 21 000, на третьем – немцы с численностью в 13 000 участников.

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Среди тех, кто получил высшие баллы при прохождении теста, можно встретить представителей практически любых профессий, есть среди них и бизнесмены, и писатели, и политики, и рабочие, и актеры. Ограничений нет даже по возрасту – в американском сообществе самым юным членом Менсы стала Кристина Браун, а в английском – Адам Кирби. Оба показали отличные результаты на тестах уже в двухлетнем возрасте.

Логотип Менсы

Дает ли членство в Менсе какие-то преимущества? С точки зрения общения, обмена информацией и опытом, возможности подружиться людям с близкими взглядами – безусловно. Немаловажен и фактор имиджа: получить доступ в сообщество – значит стать в глазах окружающих кем-то из интеллектуальной элиты, что бы это ни значило в настоящее время.

Впрочем, есть и более «элитарное» сообщество для умников: Интертел объединяет тех, кто превзошел на тестах не 98, а 99 процентов населения.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/190521/49893/