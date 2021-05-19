Загадка древнего индийского храма, который вырезан из цельной скалы

Одни из самых впечатляющих построек по всему миру совсем не являются чудесами современных технологий в архитектуре и инженерии. Эти сооружения являются продуктом древних строительных практик. Они были возведены с мастерством, которое современному человечеству так сложно постичь. Как в то время о подобном могли даже мечтать, не говоря уже о том, чтобы построить? Храм Кайласа — один из 32 храмов и монастырей, известных как пещеры Эллора в Махараштре, Индия. Это одна из крупнейших построек в мире, полностью высеченная из цельной скалы — подлинное архитектурное чудо.

Современному человеку сложно даже представить строительство таких объектов, как пирамиды в Египте или Парфенон в Греции, без подъёмного крана, погрузчиков и прочих прелестей цивилизации. Тем не менее их возвели даже не столетия, а тысячелетия назад. Ещё одно из этих чудес — храм Кайласа в Аурангабаде, Индия, построенный примерно за 20 лет, между 757 и 783 годами нашей эры.

Более тысячи лет назад из цельной скалы был высечен этот невероятный храм.

Храм Кайласа по-прежнему вдохновляет даже спустя 1200 лет

Строительство великого храма Кайласа (также известного как храм Кайлас или Кайласанатха) окутано тайной. Скульпторы начали с вершины скалы и полностью вырезали в ней здание. Это просто невероятно, учитывая тот факт, что это архитектурное произведение было построено более 1300 лет назад. Удивительное сооружение в высоту как современная пятиэтажка, а в ширину как футбольное поле.

Всё это великолепие сделано вручную, без специальных машин.

Если бы этот храм был построен даже в 20 веке, когда в распоряжении архитектора были бы все современные инструменты и достижения инженерной науки — это всё равно было бы необычайное сооружение. Тот же факт, что всё это великолепие было вырезано вручную из единого камня, а рабочие не использовали ничего, кроме долота – просто поражает воображение!

Тончайшее мастерство во всём.

Невозможно не задаться вопросом, как люди в древности не только могли вырезать столь замысловатые фигуры и узоры, но и вывозить как-то каждый день более 200 000 тонн вулканической породы. По оценкам экспертов, было вывезено около двух миллионов тонн породы.

Храм построен в форме буквы U. У входа во внутренний двор есть «гопурам», монументальная башня. Чуть дальше расположены вдоль стен несколько божеств. Слева — последователи Шивы, а справа — последователи Вишну. Другая интересная скульптура изображает Равану, Великого Короля Ланки, покачивающего гору Кайласа. Скульптура считается одним из лучших произведений индийского искусства.

Не сохранилось никаких исторических записей о том кем и когда построен храм Кайласа. Историки считают, что он был возведён Кришной I. Некоторые исследователи утверждают, что храм был построен всего за 19 лет. Однако, основываясь на множестве различных архитектурных и скульптурных стилей, присутствующих в храме, в сочетании с его размером, многие учёные склоняются к версии о том, что он строился на протяжении нескольких столетий.

Некоторые историки считают, что храм возвели за 20 лет, другие, что его строили несколько столетий.

В пещерах Эллора всего 32 храма, пронумерованных в соответствии с их возрастом. Храмы с 1 по 12 на южной стороне — буддийские пещеры. Храмы с 13 по 29 — это индуистские пещеры, а с северной стороны — джайнские храмы. Храм Кайласа имеет номер 16 и посвящён Шиве, одному из главных богов индуистской религии.

Храм посвящён богу Шиве.

В пещерах Эллора всего 32 храма.

История храма

Храм был воплощением желания короля Кришны I из династии Раштракута отдать дань уважения богу Шиве. По мнению монарха тот помог его любимой жене выздороветь от тяжёлой болезни. В благодарность Кришна I приказал возвести храм и сделать его точной копией мистического дома Шивы в Гималаях. Те, кому было поручено осуществить это королевское повеление, начинали с вершины скалы и спускались вниз. В распоряжении древних скульпторов были только руки, лопаты и долота.

Точно неизвестно кто именно построил храм, не сохранилось никаких документальных свидетельств, приписывают его Кришне I.

Резные фигурки, слоны и львы – это не что иное, как чудеса! Также на стенах есть множество вырезанных на санскрите историй. Каждая из которых проиллюстрирована сложными гравированными изображениями. Эти тексты археологам и историкам ещё предстоит перевести. Храм Кайласа действительно уникален. При всём своём великолепии он всё же не является одним из чудес света, как, например, Тадж-Махал в Индии. Но в 1983 году он получил статус объекта всемирного наследия.

Трудно поверить, что у кого-то могла не дрогнуть рука разрушить это великолепие.

Сегодня человечество дорожит прекрасным храмом, но когда-то много веков назад, к власти пришел властелин, который не оценил это великое чудо. Правитель Великих Моголов Аурангзеб хотел уничтожить храм. Но, как ни старались его люди, они не смогли нанести ему большого ущерба. До наших дней сохранились некоторые свидетельства этих попыток. К счастью, храм с его многочисленными уровнями, изображениями и скульптурами по большей части сохранился абсолютно нетронутым.

Храм выстоял несмотря ни на что.

Посещение Кайласа

В настоящий момент в Индии, как и в большинстве других мест по всему миру, наблюдается всплеск COVID-19. Поэтому для всех желающих посетить пещеры Эллора, действуют некоторые ограничения. Хотя в целом это относительно безопасно. Ведь посещение храма и прилегающих зданий означает пребывание на открытом воздухе. Тем не менее, соответствующие меры общественного здравоохранения для путешественников и туристов всё ещё принимаются. К счастью, храм Кайласа будет здесь ещё долго после того, как коронавирус станет историей.

Посетить храм Кайласа просто необходимо, чтобы лично оценить всё его величие.

Это величественнейшее сооружение — свидетельство решимости человечества, его духовных убеждений и мечтаний. Независимо от того, какой религии кто придерживается, увидев храм Кайласа все без исключения приходят в трепет. Те, кто построил его за 20 лет или несколько столетий, сделали это потому, что были вдохновлены. Искусство и творчество — это Божье благословение.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/170521/49838/