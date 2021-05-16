Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

30 победителей ежегодного конкурса фотографий, сделанных на смартфон

Организаторы ежегодной премии Mobile Photography Awards (MPA) объявили победителей и финалистов своего 10-го по счету конкурса. MPA — самый старый действующий международный конкурс фотографий, снятых на мобильные телефоны или планшеты. В этом году судьи рассмотрели более 5700 снимков из 75 стран. Участники представили свои работы в 20 категориях, среди которых «Фотоэссе», «Транспорт», «Уличная фотография», «Фотожурналистика» и другие.

1. Победитель в номинации "Фотограф года": Дэн Лю, «Тату куки»

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2. Первое место в категории "Люди": "Обернись", Рохан Саджиев


3. Первое место в категории "Силуэты": "На озере Инле", Дэн Лю

iPhone 11 Pro Max
4. Первое место в категории "Глаза мира": "Кантонская опера", Куини Чин

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5. Первое место в категории "Черно-белое": "Возня", Алессандра Манзотти

iPhone 5C
6. Первое место в категории "Архитектура и дизайн": "Красота арок", Мона Джумаан

iPhone XR
7. Первое место в категории "Транспорт": Без названия, автор Чен Ма

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8. Первое место в категории "Уличная фотография": "Стюарт-стрит, Бостон", Джефф Ларасон

iPhone 7
9. Победитель в номинации "Фотограф года": Дэн Лю, "Конюх и его лошадь"

iPhone 11 Pro Max
10. Первое место в категории "Фотожурналистика": "Протест в маленьком городе", Стефани Калабрезе

11. Первое место в категории "Макро и детали": "Дуэт", Фабио Сартори

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12. Первое место в категории "Фотоэссе": "Горячая пыль и миф о мужчинах", Джулиет Коуп

"В Великобритании, начиная с 50-х годов, три четверти самоубийств совершали мужчины".
13. Первое место в категории "Фотоэссе": "Горячая пыль и миф о мужчинах", Джулиет Коуп

"Будучи матерью двоих мальчиков, я хочу изучить «мальчиковую культуру». Что значит растить мальчика? Что значит быть мужчиной?"
14. Первое место в категории "Путешествия и приключения": "Благоговение", Джиньи Хэ

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15. Первое место в категории "Пейзажи": "Озеро Байкал", Хуан Зас Эспиноза

Huawei
16. Победитель в номинации "Фотограф года": Дэн Лю, "Тополь ранним вечером"

iPhone 11 Pro Max
17. Первое место в категории "Цифровое искусство": "Ночь кино", Джон Ньето

iPhone 7 Plus
18. Первое место в категории "Мрак / Нуар": "Поздняя ночь", Джордж Кутсувелис

iPhone 8 Plus
19. Первое место в категории "Фотоэссе": "Горячая пыль и миф о мужчинах", Джулиет Коуп

20. Победитель в номинации "Фотограф года": Дэн Лю, "Тополь под небом"

iPhone 11 Pro Max
21. Первое место в категории "Природа и дикие животные": "Спрятавшийся в лесу олень", Цзянь Цуй

iPhone XR
22. Первое место в категории "Вода, снег, лед": "Сан-Клементе", Роджер Клей

iPhone XS Max
23. Первое место в категории "Автопортрет": "Новая норма", Ли Дарилек

iPhone 11 Pro Max
24. Победитель в номинации "Фотограф года": Дэн Лю, "Уличный футбол"

iPhone 11 Pro Max
25. Первое место в категории "Портрет": "Морган в розовом", Мишель Симмонс

iPhone XS
26. Первое место в категории "Визуальные эффекты": "У миссис Климт было свое чувство стиля", Джен Маккензи

iPhone XR
27. Первое место в категории "Натюрморт": "Je Suis Charlie", Седрик Бланшон

28. Первое место в категории "Фотоэссе": "Горячая пыль и миф о мужчинах", Джулиет Коуп

29. Первое место в категории "Фотоэссе": "Горячая пыль и миф о мужчинах", Джулиет Коуп

30. Первое место в категории "Фотоэссе": "Горячая пыль и миф о мужчинах", Джулиет Коуп

Источник: https://nevsepic.com.ua/konkursy/34124-30-pobediteley-ezhegodnogo-konkursa-fotografiy-sdelannyh-na-smartfon-31foto.html

16.05.2021 - Posted by | Креатив...

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