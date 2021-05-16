30 победителей ежегодного конкурса фотографий, сделанных на смартфон

Организаторы ежегодной премии Mobile Photography Awards (MPA) объявили победителей и финалистов своего 10-го по счету конкурса. MPA — самый старый действующий международный конкурс фотографий, снятых на мобильные телефоны или планшеты. В этом году судьи рассмотрели более 5700 снимков из 75 стран. Участники представили свои работы в 20 категориях, среди которых «Фотоэссе», «Транспорт», «Уличная фотография», «Фотожурналистика» и другие.

1. Победитель в номинации "Фотограф года": Дэн Лю, «Тату куки»



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2. Первое место в категории "Люди": "Обернись", Рохан Саджиев



3. Первое место в категории "Силуэты": "На озере Инле", Дэн Лю



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4. Первое место в категории "Глаза мира": "Кантонская опера", Куини Чин



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5. Первое место в категории "Черно-белое": "Возня", Алессандра Манзотти



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6. Первое место в категории "Архитектура и дизайн": "Красота арок", Мона Джумаан



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7. Первое место в категории "Транспорт": Без названия, автор Чен Ма



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8. Первое место в категории "Уличная фотография": "Стюарт-стрит, Бостон", Джефф Ларасон



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9. Победитель в номинации "Фотограф года": Дэн Лю, "Конюх и его лошадь"



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10. Первое место в категории "Фотожурналистика": "Протест в маленьком городе", Стефани Калабрезе



11. Первое место в категории "Макро и детали": "Дуэт", Фабио Сартори



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12. Первое место в категории "Фотоэссе": "Горячая пыль и миф о мужчинах", Джулиет Коуп



"В Великобритании, начиная с 50-х годов, три четверти самоубийств совершали мужчины".

13. Первое место в категории "Фотоэссе": "Горячая пыль и миф о мужчинах", Джулиет Коуп



"Будучи матерью двоих мальчиков, я хочу изучить «мальчиковую культуру». Что значит растить мальчика? Что значит быть мужчиной?"

14. Первое место в категории "Путешествия и приключения": "Благоговение", Джиньи Хэ



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15. Первое место в категории "Пейзажи": "Озеро Байкал", Хуан Зас Эспиноза



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16. Победитель в номинации "Фотограф года": Дэн Лю, "Тополь ранним вечером"



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17. Первое место в категории "Цифровое искусство": "Ночь кино", Джон Ньето



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18. Первое место в категории "Мрак / Нуар": "Поздняя ночь", Джордж Кутсувелис



iPhone 8 Plus

19. Первое место в категории "Фотоэссе": "Горячая пыль и миф о мужчинах", Джулиет Коуп



20. Победитель в номинации "Фотограф года": Дэн Лю, "Тополь под небом"



iPhone 11 Pro Max

21. Первое место в категории "Природа и дикие животные": "Спрятавшийся в лесу олень", Цзянь Цуй



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22. Первое место в категории "Вода, снег, лед": "Сан-Клементе", Роджер Клей



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23. Первое место в категории "Автопортрет": "Новая норма", Ли Дарилек



iPhone 11 Pro Max

24. Победитель в номинации "Фотограф года": Дэн Лю, "Уличный футбол"



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25. Первое место в категории "Портрет": "Морган в розовом", Мишель Симмонс



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26. Первое место в категории "Визуальные эффекты": "У миссис Климт было свое чувство стиля", Джен Маккензи



iPhone XR

27. Первое место в категории "Натюрморт": "Je Suis Charlie", Седрик Бланшон



28. Первое место в категории "Фотоэссе": "Горячая пыль и миф о мужчинах", Джулиет Коуп



29. Первое место в категории "Фотоэссе": "Горячая пыль и миф о мужчинах", Джулиет Коуп



30. Первое место в категории "Фотоэссе": "Горячая пыль и миф о мужчинах", Джулиет Коуп



Источник: https://nevsepic.com.ua/konkursy/34124-30-pobediteley-ezhegodnogo-konkursa-fotografiy-sdelannyh-na-smartfon-31foto.html