Слоны в Лондоне. Деревянное стадо пригнали к Букингемскому дворцу
АВТОР ФОТО,PA MEDIA
125 слонов явились на рассвете в субботу к Букингемскому дворцу. Символический марш деревянных фигур в натуральную величину пересек улицу Молл, ведущую к лондонской резиденции британской королевы. Он призван продемонстрировать возможность мирного сосуществования людей и животных в современном мире.
Придумали акцию активисты природоохранной группы Elephant Family, занимающейся защитой азиатских слонов от вымирания. Деревянные модели слонов — дело рук умельцев из коренных народов гор Нилгири на юге Индии, где бок о бок с ними проживают и дикие индийские слоны.
Пандемия коронавируса и как следствие снижение активности человека обернулись для многих видов животных новыми возможностями для роста и развития. В природоохранном фонде с помощью подобных акций хотят напомнить людям о необходимости защищать животных и после того, как активность человека вернется на доковидный уровень.
АВТОР ФОТО,REUTERS
"Спасая их, мы на самом деле спасаем самих себя", — говорит одна из основательниц организации Elephant Family Рут Ганеш.
Слонов после перформанса в субботу выставят в лондонских парках, а затем деревянные модели будут выставлены на продажу по 30 тысяч фунтов (42 тысяч долларов) за каждую.
Вырученные деньги пойдут на различные природоохранные цели, в том числе специально для слонов высадят любимые ими растения, чтобы отвадить их от фермерских угодий.
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