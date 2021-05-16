НОВОСТИ МИРА
Почти 350 человек пострадали за ночь в Израиле и Палестине
Фото: АР/ТАСС
С 14 мая Греция открывает свои границы для туристов
Фото: АР/ТАСС
В Токио прошли тестовые соревнования по скейтбордингу перед Олимпийскими играми. МОК включил в программу летней Олимпиады пять новых видов спорта — бейсбол/софтбол, каратэ, скейтбординг, скалолазание и серфинг.
Фото: AP/ТАСС
В Индии от удара молнии погибло 18 диких слонов
AФото: Hazarika/Barcroft Media via Getty Images
В китайской провинции Сычуань прошли учения спасателей на случай землетрясения
Фото: VCG/VCG via Getty Images
Фестиваль корриды в честь святого Исидро проходит в Мадриде
Фото: Zuma/ТАСС
Закат в Нью-Йорке
Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency/Getty Images
Самец коноплянки любуется отражением. Портленд, Великобритания.
Фото: Finnbarr Webster/Getty Images
В нескольких штатах Индии приостановили вакцинацию от COVID-19 из-за нехватки вакцин
Фото: EPA/Vostock-photo
Опавшие вишневые цветы в Мюнхене
Фото: Stefan Puchner/picture alliance via Getty Images
Более 20 природных пожаров зарегистрировано в Тюменской области
Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Будапеште прошли соревнования по плаванию на открытой воде в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта
Фото: EPA/Vostock-photo
Румынский театр оперы и балета в Бухаресте возобновил работу после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19
Фото: AP/ТАСС
Жители Казани организовали стихийный мемориал у школы N175
Фото: АР/ТАСС
Цветение вербены в провинции Сычуань, Китай
Фото: Yang Kangzhong/VCG via Getty Images
Мусульмане отмечают Ураза-байрам. На фото: верующие молятся в мечети в Сурабае, Индонезия.
Фото: Robertus Pudyanto/Getty Images
В Непале за одни сутки умерло более 200 пациентов с коронавирусной инфекцией
Фото: EPA/Vostock-photo
Стефания с песней Last Dance представит Грецию на конкурсе Евровидение 2021
Фото: EPA/Vostock-photo
Картина Антониацци Романо "La Madonna delle Partorienti" выставлена после реставрации в дворцовом комплексе Палаццо Мадама в Турине
Фото: EPA/Vostock-photo
В городе Мерсин на юго-востоке Турции выбросило на берег 14-метрового кита
Фото: Sezgin Pancar/Anadolu Agency via Getty Images
Последствия авиаударов по городу Газа
Фото: Ali Jadallah/Anadolu Agency via Getty Images
Лиссабонский "Спортинг" впервые за 19 лет стал чемпионом Португалии. На фото: тысячи фанатов на главной площади города.
Фото: EPA/Vostock-photo
В Роттердаме прошла репетиция первого полуфинала 65-го международного конкурса песни "Евровидение". На фото: певица Манижа из России.
Фото: EPA/Vostock-photo
Прихожане из провинции Южный Сулавеси совершают молитвы в честь праздника Ураза-байрам, Индонезия
Фото: Zuma/ТАСС
Транспортировка раненных во время стрельбы в школе № 175 из Казани в Москву
Фото: ГУ МЧС России/ТАСС
Рабочие приплыли в укрытие расположенное на полуострове Коулун в Гонконге
Фото: EPA/Vostock-photo
Папа римский Франциск на еженедельной аудиенции в Ватикане
Фото: EPA/Vostock-photo
Акция активистов Greenpeace у здания Ведомства федерального канцлера Германии в Берлине
Фото: EPA/Vostock-photo
В Лондоне прошла акция протеста экологических активистов перед штаб-квартирой компании British Petroleum
Фото: EPA/Vostock-photo
Власти Туниса ввели в стране жесткий локдаун на неделю из-за праздников в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан
Фото: EPA/Vostock-photo
Более двух тысяч мигрантов прибыли на сицилийский остров Лампедуза за последние сутки
Фото: AP/ТАСС
Жители Казани несут цветы к школе, где из-за стрельбы погибли дети
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Музей восковых фигур мадам Тюссо в британском Блэкпуле готовится к открытию
Фото: PA/ТАСС
В Будапеште проходит Чемпионат Европы 2021 по водным видам спорта. На фото: австрийские спортсменки Анна-Мария Александри и Эйрини Александри.
Фото: EPA/Vostock-photo
В школах Китая проводят учения в преддверии Национального дня предупреждения стихийных бедствий
Фото: Costfoto/Barcroft Media via Getty Images
Несколько селений в Хабаровском крае затопило в результате паводка
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю/ТАСС
В испанской провинции Севилья началась профилактическая кампания против вируса Западного Нила
Фото: EPA/Vostock-photo
Мусульмане всего мира готовятся к празднованию Ураза-байрама, который знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан
Фото: AP/ТАСС
Британская королева Елизавета II выступила с тронной речью на открытии новой сессии парламента
Фото: Chris Jackson — WPA Pool/Getty Images
Создание мурала по эскизу художника Александра Купаляна на стене Новой Третьяковки. Команда художника расписывает специально построенную временную конструкцию, ежедневно все желающие могут наблюдать процесс создания арт-объекта.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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