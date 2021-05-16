НОВОСТИ МИРА

Почти 350 человек пострадали за ночь в Израиле и Палестине

Фото: АР/ТАСС

С 14 мая Греция открывает свои границы для туристов

Фото: АР/ТАСС

В Токио прошли тестовые соревнования по скейтбордингу перед Олимпийскими играми. МОК включил в программу летней Олимпиады пять новых видов спорта — бейсбол/софтбол, каратэ, скейтбординг, скалолазание и серфинг.

Фото: AP/ТАСС

В Индии от удара молнии погибло 18 диких слонов

AФото: Hazarika/Barcroft Media via Getty Images

В китайской провинции Сычуань прошли учения спасателей на случай землетрясения

Фото: VCG/VCG via Getty Images

Фестиваль корриды в честь святого Исидро проходит в Мадриде

Фото: Zuma/ТАСС

Закат в Нью-Йорке

Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency/Getty Images

Самец коноплянки любуется отражением. Портленд, Великобритания.

Фото: Finnbarr Webster/Getty Images

В нескольких штатах Индии приостановили вакцинацию от COVID-19 из-за нехватки вакцин

Фото: EPA/Vostock-photo

Опавшие вишневые цветы в Мюнхене

Фото: Stefan Puchner/picture alliance via Getty Images

Более 20 природных пожаров зарегистрировано в Тюменской области

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС

В Будапеште прошли соревнования по плаванию на открытой воде в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта

Фото: EPA/Vostock-photo

Румынский театр оперы и балета в Бухаресте возобновил работу после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19

Фото: AP/ТАСС

Жители Казани организовали стихийный мемориал у школы N175

Фото: АР/ТАСС

Цветение вербены в провинции Сычуань, Китай

Фото: Yang Kangzhong/VCG via Getty Images

Мусульмане отмечают Ураза-байрам. На фото: верующие молятся в мечети в Сурабае, Индонезия.

Фото: Robertus Pudyanto/Getty Images

В Непале за одни сутки умерло более 200 пациентов с коронавирусной инфекцией

Фото: EPA/Vostock-photo

Стефания с песней Last Dance представит Грецию на конкурсе Евровидение 2021

Фото: EPA/Vostock-photo

Картина Антониацци Романо "La Madonna delle Partorienti" выставлена после реставрации в дворцовом комплексе Палаццо Мадама в Турине

Фото: EPA/Vostock-photo

В городе Мерсин на юго-востоке Турции выбросило на берег 14-метрового кита

Фото: Sezgin Pancar/Anadolu Agency via Getty Images

Последствия авиаударов по городу Газа

Фото: Ali Jadallah/Anadolu Agency via Getty Images

Лиссабонский "Спортинг" впервые за 19 лет стал чемпионом Португалии. На фото: тысячи фанатов на главной площади города.

Фото: EPA/Vostock-photo

В Роттердаме прошла репетиция первого полуфинала 65-го международного конкурса песни "Евровидение". На фото: певица Манижа из России.

Фото: EPA/Vostock-photo

Прихожане из провинции Южный Сулавеси совершают молитвы в честь праздника Ураза-байрам, Индонезия

Фото: Zuma/ТАСС

Транспортировка раненных во время стрельбы в школе № 175 из Казани в Москву

Фото: ГУ МЧС России/ТАСС

Рабочие приплыли в укрытие расположенное на полуострове Коулун в Гонконге

Фото: EPA/Vostock-photo

Папа римский Франциск на еженедельной аудиенции в Ватикане

Фото: EPA/Vostock-photo

Акция активистов Greenpeace у здания Ведомства федерального канцлера Германии в Берлине

Фото: EPA/Vostock-photo

В Лондоне прошла акция протеста экологических активистов перед штаб-квартирой компании British Petroleum

Фото: EPA/Vostock-photo

Власти Туниса ввели в стране жесткий локдаун на неделю из-за праздников в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан

Фото: EPA/Vostock-photo

Более двух тысяч мигрантов прибыли на сицилийский остров Лампедуза за последние сутки

Фото: AP/ТАСС

Жители Казани несут цветы к школе, где из-за стрельбы погибли дети

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Музей восковых фигур мадам Тюссо в британском Блэкпуле готовится к открытию

Фото: PA/ТАСС

В Будапеште проходит Чемпионат Европы 2021 по водным видам спорта. На фото: австрийские спортсменки Анна-Мария Александри и Эйрини Александри.

Фото: EPA/Vostock-photo

В школах Китая проводят учения в преддверии Национального дня предупреждения стихийных бедствий

Фото: Costfoto/Barcroft Media via Getty Images

Несколько селений в Хабаровском крае затопило в результате паводка

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю/ТАСС

В испанской провинции Севилья началась профилактическая кампания против вируса Западного Нила

Фото: EPA/Vostock-photo

Мусульмане всего мира готовятся к празднованию Ураза-байрама, который знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан

Фото: AP/ТАСС

Британская королева Елизавета II выступила с тронной речью на открытии новой сессии парламента

Фото: Chris Jackson — WPA Pool/Getty Images

Создание мурала по эскизу художника Александра Купаляна на стене Новой Третьяковки. Команда художника расписывает специально построенную временную конструкцию, ежедневно все желающие могут наблюдать процесс создания арт-объекта.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/