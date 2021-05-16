Каир

Хмурые лица, давка в метро, пробки, бичи у вокзалов — мне это вспоминается в первую очередь, когда речь заходит о Москве. Перенаселённый город, где кипит жизнь. Попадая в Москву, будто окунаешься в реку и тебя несёт куда-то далеко по течению. Я и не представлял, что Москва, да и Россия в целом, после нашей поездки в Каир будет казаться мне раем.

Фотографии Вадима Махорова

Добро пожаловать в столицу Египта — город Каир (араб. «победоносная»), который является крупнейшим городом Арабского мира и крупнейшим городом Африки.

В аэропорту нас встретил Ахмед — один из местных жителей, который согласился нам показать Каир. По пути в город в первую очередь он поведал нам о песчаной буре, которая была за день до нашего прилёта. Сказал, что нам повезло. Потом уже стал рассказывать о местном колорите, о волнениях и протестах в городе. На вопрос, чего стоит опасаться сегодня в Каире, сказал, чтобы мы не ходили на площадь Тахрир, которую оккупировали протестующие. Каково же было общее удивление, когда выяснилось, что наш хостел, где мы заранее выкупили номера, находится в 50 метрах от этого места. Это оказался довольно приятный и недорогой «The Canadian Hostel» с огромными комнатами.

Ахмеда позабавила наша цель поездки. Он разделял нашу идею залезть на верхушку пирамиды, но не понимал зачем нам городские виды с высоты? Но несмотря на это, было предложено посетить смотровую на местной телебашне и «осмотреться».

Вид со смотровой, на которую, кстати, вход приезжим и туристам стоит в два раза дороже, чем местным:

Нил:

Офис союза Египетского радио и телевидения:

Сожженное во время беспорядков здание правящей Национал-демократической партии:

Вид вниз с телебашни. Высота телебашни 187 метров:

На снимке — самое высокое здание в Каире, на которое мы взобрались после смотровой:

Спустившись со смотровой мы решили перекусить, идти пришлось пешком, потому что были страшные пробки и, как сказал Ахмед, найти парковочное место около нужного тебе здания обычно невозможно и поэтому парковаться иногда приходится за пару километров. Проходя мимо самого высокого здания в Каире, мы предложили Ахмеду туда взобраться скрытно, к тому же, оно еще находилось в стадии строительства. Наш египетский друг посмеялся и сделал неожиданную вещь для нас. Завёл нас внутрь, нашёл охранника, о чём-то оживлённо говорил с ним на арабском, потом сказал нам подниматься наверх. Так мы своими глазами увидели волшебную силу слова «бакшиш».

Бакшиш — это, чтобы было понятно, взятка. Я противник всего этого и никого не призываю, ну вы поняли, но в Египте всё настолько коррумпировано, что бакшиш действует почти всегда и везде. Если у тебя есть деньги, то ты можешь делать, что захочешь.

Вид сверху:

Сверху был виден бесконечный плотный город. Над ним стоял смог, с которым не сравнится даже Московский, поэтому солнце на закате с трудом различалось, ярких красок заходящего солнца заснять у нас не получилось.

Вот такая дымка везде к вечеру. Учтите, что это я еще хорошенько задрал контраст:

На снимке ниже — Каирская телебашня, с которой были первые фотографии. История этой башни удивительна. Построили её на деньги, которыми американские спецслужбы пытались подкупить тогдашнего президента Египта Гамаль Абдель Насера.

В середине 50-х резидент ЦРУ в Каире Коупленд, чтобы подкупить Насера, передал 2 999 990 долларов США члену Совета руководства революцией Хасану Тухами, однако тот побоялся отдавать эти деньги напрямую Насеру и отдал их генералу Нагибу, что вызвало гнев Насера, известного своей непримиримой позицией по отношению к коррупции. По его решению деньги были изъяты у генерала Нагиба и переданы в распоряжение Совета руководства революцией.

На заседании Совета рассматривались разные предложения, как потратить эти деньги, например, установить памятник в виде Сфинкса с огромным носом (намёк на то, что американцы остались с носом), приложенным к нему большим пальцем и остальными четырьмя пальцами, глядящими в небо. В результате, по предложению Насера, было решено построить телебашню такой высоты, чтобы она была видна со всех концов Каира. Впоследствии Насер любил шутить, что «ЦРУ попало пальцем в небо». Американцы заминировали башню, чтобы взорать её в момент её посещния Насером, однако спецслужбы раскрыли этот заговор.

Крыши Каира. Грязные и все в спутниковых тарелках:

Плотность застройки Каира. Это отдельная тема, я об этом напишу ниже.

Местные архитектурные шедевры:

Все время, пока мы находились на крыше, с нами было два охранника-вахтёра, которые всё время пытались выбить по-больше бакшиша с Ахмеда. Они же запретили нам подходить к краю северной стороны крыши, объясняя тем, что если увидит полиция, то нас могут принять за демонстрантов, которые готовят очередную акцию, и тогда у всех будут проблемы. Не знаю, было ли это правдой, но ребята были настойчивы.

Немного не дотянув до режимного времени, нам пришлось спуститься вниз, так как охрана стала просить уже какую-то крупную сумму, за столь долгое пребывание на крыше.

Темнело и мы решили ехать отсыпаться. Подъехав к хостелу, мы наткнулись на закрытую дверь и спящих на полу двух бичей за ней. Мы постучали в дверь, покричали, бичи проснулись, угрюмо спросили, кто мы такие и чего нам надо. На ответ, что мы здесь живем, они заулыбались, любезно впустили нас в хостел, находящийся этажом выше, и дальше легли спать. Я не уверен, но может быть это были секьюрити? Так закончился первый день.

Транспортный хаос:

В следующий день нам предстояло увидеть настоящий Каир во всех его красках. Ахмеда с нами уже не было и на связь он не выходил. Так как нам нужно было залезть на пирамиды, было решено поехать к ним днём и разведать обстановку. Мы ещё не знали, полезем мы скрытно или воспользуемся волшебным словом «Бакшиш» и найдём сопровождающего.

По пути мы зашли на пл. Тахрир, чтобы перекусить и попасть в метро. Площадь была оккупирована взорванными машинами, ежами и местами была натянута колючая проволока. В центре площади был разбит палаточный лагерь протестующих. В него нам настоятельно не советовали заходить и особенно снимать, в виду того, что фоторепортёров там очень не любят и могут поломать камеру. Да мы и сами решили пройти мимо, когда увидели массовую драку внутри лагеря.

Пл. Тахрир:

Сам лагерь:

Обратите внимание на граффити:

Прежде чем продолжить рассказ про нашу поездку к пирамидам, хочу поделиться своими впечатлениями о жизни в столице Египта.

Население — около 10 млн в самом городе и около 20 млн — в агломерации. Это примерно совпадает с Московскими показателями. Но площадь Каира почти в 12 раз меньше, чем в Москве! Вы только вдумайтесь в эти числа. Относительно маленькая площадь Каира обуславливается очень плотной застройкой. Плотность населения Каира 36 143 чел на кв.км. (для сравнения плотность населения в Москве 4 770 чел на кв.км., что в 7.5 раз меньше), это делает его одним из самых густонаселённых городов мира.

Вы только представьте себе пробки в 7 раз сильнее, очереди в 7 раз длиннее, количество людей вокруг в 7 раз больше. В Каире можно попасть в автомобильную пробку даже ночью, проверено на себе. И при всём при этом на дорогах творится действительно хаос. Светофоров нигде нет, а если и есть (говорят, всего 8 светофоров на город), то все всё равно едут на красный. Дорогу перейти невозможно, её можно только перебежать, при этом машины при виде пешехода даже не сбавляют ход. На улицах стоит постоянный шум, автомобилисты сигналят без конца друг другу. Наверное, кто сильнее посигналит, тот и прав в спорной ситуации, или я не знаю как ещё это объяснить.

И вот, мы в таком муравейнике, среди миллионов людей, которые в большинстве своём не говорят на английском, передвигались по городу. Везде, завидев человека европейской внешности, арабы оживляются и пытаются что-то впихнуть. В магазинах все пытаются обмануть, либо не дают сдачу в нужном размере и приходится её выбивать, либо говорят заведомо высокую цену, но всегда можно сторговаться. Поверьте, если даже вы очень чуткий и недоверчивый человек, вас всё равно обманут, они это делают искусно, но об этом ниже.

Ну что, представили, какая атмосфера царит в Каире?

В Каирском метро в поездах есть два вагона, предназначенных исключительно для женщин. Когда я стал снимать на станции, все смотрели на меня с огромным любопытством, кто-то вообще с порицанием, а один мужик прикопался и что-то кричал на арабском. Как выяснилось, снимать в Каирском метро нельзя:

От нужной нам станции метро до пирамид нам предстояло ехать ещё на такси или местном транспорте. На выходе со станции с нами заговорил парень на хорошем английском языке. Спрашивал, туристы ли мы и не к пирамидам ли мы едем. На наш утвердительный ответ он сказал, что ему по пути и он может нам показать дорогу. Было решено ехать на общественном транспорте, чтобы сильнее проникнуться местным колоритом.

Всю дорогу он нам что-то рассказывал. Говорил, что живёт недалеко от пирамид, а в городе работает и сейчас едет домой с работы, а с нами он встретился случайно и просто решил помочь. Я ему тогда сразу не поверил, хотя парень был улыбчивый, располагал к себе и никаких денег с нас не просил.

Подъехав куда-то неподалеку от пирамид, парень сказал, что время уже 4 часа дня, а комплекс работает до 5. Сейчас туристов уже не впускают, но есть возможность на верблюдах или лошадях максимально близко подойти к комплексу и у него как раз есть друг, у которого есть лошади и верблюды. Привёл нас к его другу, мы долго общались и торговались, пытались понять насколько близко мы будем у пирамид, но когда узнали, что к подножию подойти не удастся, мы сразу попытались отказаться от поездки. Но не тут то было. Мы шли от офиса этого владельца животных, а он всё бежал и бежал за нами, постоянно выкрикивая цену всё ниже и ниже. Он, верно, не понял, почему мы вдруг отказались от верблюдов и пытался нас заинтересовать снова, но уже бешенными скидками.

В итоге, как потом выяснилось, верблюдами и конями промышляют там все, кому не лень и тот парень, который привёл нас к его другу, стоит каждый день у метро и ловит туристов, рассказывает им историю, что едет с работы и ненавязчиво впаривает им поездку на животных. Об этом мы узнали уже на следующий день, когда снова приехали к пирамидам и опять повстречались с этим парнем.

Единственное, что было правдой, в 4 часа уже никого не впускали в комплекс и, так как мы не смогли осмотреться на местности, а на пирамиды хочется, то решили воспользоваться великим словом «Бакшиш». Ведь опыт бакшиша у нас был, притом хороший.

У выхода с комплекса толпилось много зазывал, которые предлагали за небольшую плату провести в комплекс на полчаса. Одного такого мы выловили, дали ему денег на лапу и сказали вести.

Сфинкс:

Он действительно нас завёл в комплекс, мы прошлись около сфинкса и пошли к пирамидам. По пути к ним мы спросили, может ли он нас завести на вершину пирамиды Хеопса. Зазывала задумался, сказал, что может, но ночью и это будет дорого нам стоить. Под дорого он имел ввиду сотню баксов. Ну мы и согласились, а он в доказательство слов предложил нам взобраться на вершину самых маленьких пирамид…

Хотя, я подозреваю, что на них и так можно залезть.

В условное время и в условном месте мы встретились с этим парнем, он был предельно внимательный к окружающей обстановке, попросил деньги вперед, получил их и сразу увёл нас куда-то в глубь трущоб. Тут началось то, что можно назвать самым красивым обманом за нашу поездку. Мы стали ходить вдоль узких улочек, где-то просто стояли и чего-то ждали. Потом вышли на автостраду, куда-то немного проехали на автобусе, дальше подошли к каким-то мужикам, которых он представил, как секьюрити комплекса, которые в курсе происходящего и в доле. Мужики посмотрели на нас, рассказали, что к ним постоянно кто-то лазит на вершину и якобы последний перец, которого они поймали, очень похож на меня.

Наш проводник сказал, что ночью охранников приехал проверить сам генерал и он чем-то недоволен. Парень был очень расстроен на вид и говорил, что остался лишь один шанс попасть внутрь — это сесть на лошадей и зайти в комплекс с дальнего входа. Нам вручили лошадей и мы поехали. Эта часть пути мне очень нравилась — идти ночью по пустыне на конях, под яркими звездами. Мимо иногда с громкими криками проносились арабы наездники, которые устраивали ночные гонки на лошадях в пустыне. Порой мы принимали их за налётчиков, которые хотят нас ограбить, ведь обстановка располагала — ночь, пустыня, людей вокруг нет. Но всё обошлось, мы дошли до нужного нам входа, наш проводник пошёл о чём-то общаться на КПП.

Спустя какое-то время было объявлено, что генерал взбешён и не собирается ехать домой спать, а патрулирует комплекс на своей машине лично. Нам придётся ехать домой — на пирамиды попасть не получится. Мы вернулись в самое начало нашего пути, то место, где мы встретились этой ночью с проводником. Стало понятно, что никакого генерала нет, что всё это — красивая игра, рассчитанная на то, чтобы снова впихнуть этих лошадей, так как деньги парень вернул, но попросил заплатить за поездку по пустыне..

Так закончился наш второй день.

Последняя фотография — световое шоу на пирамидах:

Источник: https://loveopium.ru/afrika/kair.html