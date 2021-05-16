Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Георгий Курасов: современный авангард

Георгий Курасов — художник-авангардист. Его женские портреты наполнены яркими красками и многообразием геометрических фигур, ломающих привычные формы. Сам Курасов называет свой стиль неоконструктивизмом, считая себя последователем художников, экспериментировавших с формой в начале ХХ века.









Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/34092-georgiy-kurasov-sovremennyy-avangard-11foto.html

16.05.2021 - Posted by | Креатив...

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