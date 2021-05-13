5 рецептов жареной картошки, которую беззастенчиво захочется подкладывать себе в тарелку

Румяная, ароматная, хрустящая и невероятно вкусная жареная картошка — то, перед чем вряд ли хоть кто-то устоит. Тем более, когда внизу приведены обалденные рецепты. Уж поверьте, эти блюда захочется готовить снова и снова, радуя себя и всё семейство.

1. По-индийски с пряными специями

Картофель по-индийски. \ Фото: liveinternet.ru.

Пряная и ароматная, золотистая с лёгкой остринкой – жареная картошка по-индийски готовится также быстро, как и съедается.

Ингредиенты:

• Картошка среднего размера — 6 шт;

• Масло подсолнечное — для жарки;

• Куркума — 1 щепотка;

• Перец красный молотый — 0,5 ч.л;

• Орех мускатный молотый — 1 щепотка;

• Кориандр молотый — 0,5 ч.л;

• Тмин семена — 0,5 ч.л;

• Карри — 1 щепотка;

• Лимонный сок — 1 ст.л;

• Соль — по вкусу;

• Петрушка свежая — 3-4 веточки;

• Кинза свежая — 3-4 веточки.

Пряная жареная картошка. \ Фото: lt.monarkinsulation.com.

Способ приготовления:

• Картошку вымыть;

• Очистить;

• Нарезать крупными скибками;

• Замочить в холодной воде примерно на полчаса;

• После слить воду и хорошенько промыть под проточной холодной водой;

• Затем проварить три-четыре минуты;

• Откинуть на дуршлаг и хорошо остудить;

• После переложить на бумажные полотенца на три-четыре минуты;

• Масло разогреть в сковородке с максимально толстым дном;

• Выложить картофель;

• Жарить семь-восемь минут (редко переворачивая);

• Лимонный сок смешать с солью, перцем, карри, мускатным орехом, тмином, кориандром и куркумой;

• Тщательно перемешать;

• Получившейся смесью полить картофель;

• Готовить ещё пять-шесть минут или до образования золотистой корочки со всех сторон;

• Перед подачей посыпать мелко рубленной петрушкой и кинзой.

2. С чесночным маслом и сыром

Пикантная жареная картошка. \ Фото: google.com.

Жареная картошка с чесночным маслом, посыпанная сыром, нисколько не уступает чипсам, а быть может, и вовсе превосходит их.

Ингредиенты:

• Картошка среднего размера — 6 шт;

• Чеснок — 3-4 зубка;

• Масло сливочное — 2 ст.л;

• Сыр твёрдых сортов — 150 г;

• Соль — по вкусу;

• Перец молотый — по вкусу;

• Масло подсолнечное — для жарки;

• Петрушка свежая — 2-3 стебля;

• Тимьян свежий — 1 веточка.

Картофель с чесночным маслом. \ Фото: univision.com.

Способ приготовления:

• Картошку вымыть;

• Очистить;

• Нарезать толстыми кружками;

• Отварить в слегка подсоленной воде примерно три-четыре минуты;

• Откинуть на дуршлаг;

• Остудить;

• После при необходимости дополнительно просушить на бумажных полотенцах;

• Выложить на сковородку с разогретым подсолнечным маслом;

• Готовить три-четыре минуты;

• Перевернуть и жарить ещё четыре-пять минут;

• Масло растопить на водяной бане;

• Петрушку и тимьян вымыть;

• Просушить и мелко нарезать;

• Чеснок очистить и пропустить через пресс;

• В миске смешать масло с чесноком, солью, перцем, тимьяном и петрушкой;

• Получившейся смесью залить картофель;

• Готовить ещё три-пять минут;

• Перед подачей посыпать тёртым сыром.

3. По-корейски

Картошка по-корейски. \ Фото: google.com.

Жареную картошку с добавлением соевого соуса оценят все любители азиатской кухни. К тому же, это блюдо отлично подойдёт в качестве закуски, а также его запросто можно подавать как в холодном, так и горячем виде.

Ингредиенты:

• Картошка среднего размера — 3-4 шт;

• Чеснок — 2-3 зубка;

• Соевый соус — 4 ч.л;

• Вода — 4 ч.л;

• Сахар — 1,5 ст.л;

• Соус рыбный — 1 ч.л;

• Масло подсолнечное — для жарки;

• Кунжут — 1 ст.л;

• Соль и молотый перец — по вкусу.

Жареная картошка с соевым соусом. \ Фото: pinterest.co.uk.

Способ приготовления:

• Картошку вымыть;

• Очистить;

• Нарезать дольками, соломкой или натереть на тёрку для корейской морковки;

• Масло разогреть в сковороде;

• Выложить тонким слоем картошку;

• Готовить пять-шесть минут;

• После перевернуть и жарить ещё пять-шесть минут;

• В миске смешать соевый соус с водой, рыбным соусом, перцем, солью, сахаром и пропущенным через пресс чесноком;

• Получившейся смесью залить картофель;

• Накрыть крышкой и готовить семь-восемь минут;

• После снять крышку и готовить ещё две-три минуты на огне чуть больше среднего;

• Перед подачей посыпать кунжутом.

4. Со шкварками

Картошка со шкварками. \ Фото:

Картошка со шкварками – почти что классика, которая пользуется такой же популярностью, как и жареный картофель с луком и грибами.

Ингредиенты:

• Картошка среднего размера — 8 шт;

• Бекон или сало — 150 г;

• Чеснок — 5-6 зубков;

• Перец молотый — по вкусу;

• Соль — по вкусу;

• Петрушка свежая — 3-4 веточки;

• Кинза свежая — 1-2 веточки.

Жареная картошка с салом. \ Фото: google.com.

Способ приготовления:

• Картошку вымыть;

• Очистить;

• Нарезать соломкой или ломтиками;

• Залить холодной водой;

• Оставить на полчаса;

• После слить воду и хорошо просушить картошку;

• Сало или бекон нарезать тонкой соломкой;

• Выложить на холодную сковородку;

• Готовить пять-семь минут, время от времени помешивая;

• Поджаренные шкварки выложить на бумажное полотенце;

• На растопленный жир выложить картошку;

• Готовить шесть-семь минут;

• После перевернуть и жарить ещё 10-12 минут;

• Приправить перцем, солью и пропущенным через пресс чесноком;

• Готовить ещё три-четыре минуты;

• После добавить шкварки;

• Перемешать и прожарить ещё одну-две минуты;

• Перед подачей посыпать мелко рубленной петрушкой и кинзой.

5. Немецкий салат с жареной картошкой

Немецкий салат с жареной картошкой. \ Фото: yandex.ua.

Если вы любитель разнообразных салатов, тогда ловите оригинальный рецепт, где главным ингредиентом блюда является жареная картошка, приправленная ароматными специями и сдобренная хрустящим беконом.

Ингредиенты:

• Картошка — 1 кг;

• Бекон — 200-250 г;

• Лук красный маленький — 1 шт;

• Каперсы — 4 ч.л;

• Уксус винный — 6 ч.л;

• Горчица дижонская — 2 ч.л;

• Масло оливковое — 6 ч.л;

• Соль — по вкусу;

• Чёрный молотый перец — по вкусу;

• Тимьян свежий — 2-3 веточки;

• Петрушка свежая — 1-2 веточки;

• Кинза свежая — 1-2 веточки.

Тёплый салат с жареной картошкой и беконом. \ Фото: google.com.

Способ приготовления:

• Картошку вымыть;

• Очистить;

• Нарезать крупным кубиком;

• Отварить в слегка подсоленной воде (примерно три-четыре минуты);

• Откинуть на дуршлаг;

• Остудить;

• При необходимости убрать лишнюю влагу при помощи бумажных полотенец;

• Бекон нарезать соломкой;

• Обжарить на сухой сковороде до хрустящей корочки;

• Выложить на бумажные полотенца;

• В сковороду с растопленным жиром выложить картошку;

• Аккуратно помешать;

• Готовить две-три минуты;

• Затем добавить чайную ложку оливкового масла;

• Перемешать;

• Готовить картошку до румяного цвета со всех сторон;

• После добавить мелко нарезанный лук;

• Готовить пока лук не станет прозрачным;

• После выложить каперсы;

• Залить уксусом;

• Готовить, пока уксус не выпарится;

• Затем добавить смешанное с горчицей масло;

• Приправить солью и перцем;

• Добавить измельчённую зелень;

• Перемешать;

• Готовить ещё две-три минуты;

• Добавить бекон;

• Аккуратно перемешать;

• Готовить около минуты;

• Подавать горячим или тёплым.

Источник: https://novate.ru/blogs/120521/58953/