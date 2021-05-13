Самый ядовитый сад в мире: Почему старинная резиденция в Англии привлекает туристов

По дорожкам этого сада можно только ходить, не сбиваясь с маршрута. О том, чтобы понюхать цветок или сорвать ягодку, лучше даже не думать. Некоторые растения здесь настолько опасны, что находятся в особых железных клетках или за колючей проволокой. Но, несмотря на это, ядовитый сад, расположенный возле замка Алник в Великобритании, привлекает гораздо больше посетителей, чем обычные парковые красоты.

Замок Алник располагается на севере Англии в графстве Нортумберленд, недалеко от южных границ Шотландии. Само по себе это здание также очень примечательно. Древнее здание является главной резиденцией герцогов Нортумберлендских и отсчитывает свою историю с XI века, на сегодняшний день замок является главной достопримечательностью графства. Кстати, средневековые стены и внутренние интерьеры этого места мы можем увидеть в некоторых сценах фильмов о «Гарри Поттере», «Айвенго» и в одном из сезонов «Аббатства Даунтон».

Замок Алник – старинная резиденция герцогов Нортумберлендских

Прекрасный обширный сад тоже всегда был частью старинного замкового ансамбля, хотя в некоторые периоды истории он был заброшен, а в голодные годы Второй мировой войны использовался как сельскохозяйственные угодья. В конце XX века герцогиня Нортумберлендская приложила немало усилий для возрождения старого парка, и после реконструкции за 42 миллиона фунтов стерлингов сад вновь начал принимать посетителей. Правда, невероятной популярности он не приобрел, — не помогли ни искусственные водопады, ни фонтаны, ни даже «дом на дереве» площадью 560 м. Подобных садово-парковых развлечений хватает не только в Англии.

Многочисленные таблички в «Ядовитом саду» предупреждают посетителей об опасности

А вот «Ядовитый сад», открытый на территории парка чуть позднее, сразу привлек к Алнику массовое внимание. Сегодня, как показывают опросы, большинство туристов приезжают сюда только для посещения этого отдела парка. Опасное хозяйство было создано в 2005-м году и с тех пор процветает – и в прямом, и в переносном смыслах.

Некоторые из растений «Ядовитого сада» действительно очень красивы (Золотой дождь или Бобовник анагировидный – все части этого растения ядовиты)

Как понятно из названия, в саду высажены только ядовитые растения. Коллекция опасной ботаники здесь собрана действительно замечательная: чилибуха, болиголов пятнистый, клещевина, наперстянка, белладонна, бругмансия, бобовник и многие другие растения. Некоторые, самые опасные экземпляры, даже закрыты в особые железные клетки с предупреждениями: «Прикосновение опасно для жизни!». В саду также имеются плантации конопли посевной, коки и мака снотворного. Сюда приводят экскурсии в целях антинаркотического просвещения, как бы странно это ни казалось.

Ядовитый сад в замке Алник, великобритания

Задумывая такой необычный сад, герцогиня Нортумберлендская вдохновлялась старинными образцами. Известно, что в итальянской Падуе XVI века был разбит особый сад Медичи – там знаменитые отравители выращивали самые опасные растения. Сначала, кстати, в английском саду росли и некоторые лекарственные образцы, но затем этот отдел парка решили специализировать только на ядах.

Самые опасные растения Алника закрыты в клетках

Туристы и путешественники, посещающие «Ядовитый сад», допускаются сюда под присмотром специального гида, который тщательно следит, чтобы никто не прикасался к растениям. Разумеется, это место находится под круглосуточным наблюдением, а некоторые «грядки» даже обнесены колючей проволокой. Во время экскурсии туристам рассказывается подробная лекция, большая часть которой посвящена наркотическим веществам и тому, какую опасность они могут представлять.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/100521/49801/