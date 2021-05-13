Интифада-2021 и второй день операции "Страж стен" в Израиле и Газе.
Фото: Flash90, Associated Press
Житель Лода Джейкоб Симона у своего дома
В ночь на 12 мая ХАМАС подверг центр Израиля рекордному обстрелу (по числу ракет). В ответ ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам террористов в секторе Газы. Есть убитые и раненые с обеих сторон.
В Лоде, где накануне арабскими жителями были устроены массовые беспорядки, введено "чрезвычайное положение". Полиция и погранслужба пытаются контролировать ситуацию в арабских населенных пунктах и городах со смешанным населением.
Подробности хода операции "Страж стен"
Столкновение палестинских демонстрантов с израильскими силами безопасности у въезда в город Рамаллах возле еврейского поселения Бейт-Эль. Ночь на 12 мая 2021 года
Сектор Газы. 12 мая 2021 года
Сектор Газы. 12 мая 2021 года
ЦАХАЛ у границы с сектором Газы. 12 мая 2021 года
Израильтянин выносит свитки Торы из сожженной синагоги после ночных беспорядков. Лод, 12 мая 2021 года
Сектор Газы. 12 мая 2021 года
Лод после ночных беспорядков. 12 мая 2021 года
Сектор Газы. 12 мая 2021 года
Батарея "Железного купола" и горящее нефтехранилище недалеко от Ашкелона. 12 мая 2021 года
У границы с сектором Газы. 12 мая 2021 года
Сектор Газа. 12 мая 2021 года
Жители Лода выносят свитки Торы из сожженной синагоги после ночных беспорядков. Лод, 12 мая 2021 года
Отец утешает дочь рядом с домом, поврежденным ракетой, выпущенной из сектора Газа. Город Йехуд, рядом с Ришон ле-Ционом. 12 мая 2021 года
Сектор Газы. 12 мая 2021 года
Сектор Газы. 12 мая 2021 года
Сектор Газы. 12 мая 2021 года
В сожженной синагоге. Лод, 12 мая 2021 года
Лод. 12 мая 2021 года
Сектор Газы. 12 мая 2021 года
Сектор Газы. 12 мая 2021 года
Сектор Газы. 12 мая 2021 года
Сектор Газы. 12 мая 2021 года
Сектор Газы. 12 мая 2021 года
Сектор Газы. 12 мая 2021 года
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/12may2021/int_day2.html
Комментариев нет.
-
Архивы
- Май 2021 (49)
- Апрель 2021 (36)
- Март 2021 (82)
- Февраль 2021 (71)
- Январь 2021 (106)
- Декабрь 2020 (111)
- Ноябрь 2020 (119)
- Октябрь 2020 (154)
- Сентябрь 2020 (142)
- Август 2020 (132)
- Июль 2020 (140)
- Июнь 2020 (132)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий