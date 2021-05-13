Интифада-2021 и второй день операции "Страж стен" в Израиле и Газе.

Фото: Flash90, Associated Press

Житель Лода Джейкоб Симона у своего дома

В ночь на 12 мая ХАМАС подверг центр Израиля рекордному обстрелу (по числу ракет). В ответ ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам террористов в секторе Газы. Есть убитые и раненые с обеих сторон.

В Лоде, где накануне арабскими жителями были устроены массовые беспорядки, введено "чрезвычайное положение". Полиция и погранслужба пытаются контролировать ситуацию в арабских населенных пунктах и городах со смешанным населением.

Подробности хода операции "Страж стен"

Столкновение палестинских демонстрантов с израильскими силами безопасности у въезда в город Рамаллах возле еврейского поселения Бейт-Эль. Ночь на 12 мая 2021 года

Сектор Газы. 12 мая 2021 года

Сектор Газы. 12 мая 2021 года

ЦАХАЛ у границы с сектором Газы. 12 мая 2021 года

Израильтянин выносит свитки Торы из сожженной синагоги после ночных беспорядков. Лод, 12 мая 2021 года

Сектор Газы. 12 мая 2021 года

Лод после ночных беспорядков. 12 мая 2021 года

Сектор Газы. 12 мая 2021 года

Батарея "Железного купола" и горящее нефтехранилище недалеко от Ашкелона. 12 мая 2021 года

У границы с сектором Газы. 12 мая 2021 года

Сектор Газа. 12 мая 2021 года

Жители Лода выносят свитки Торы из сожженной синагоги после ночных беспорядков. Лод, 12 мая 2021 года

Отец утешает дочь рядом с домом, поврежденным ракетой, выпущенной из сектора Газа. Город Йехуд, рядом с Ришон ле-Ционом. 12 мая 2021 года

Сектор Газы. 12 мая 2021 года

Сектор Газы. 12 мая 2021 года

Сектор Газы. 12 мая 2021 года

В сожженной синагоге. Лод, 12 мая 2021 года

Лод. 12 мая 2021 года

Сектор Газы. 12 мая 2021 года

Сектор Газы. 12 мая 2021 года

Сектор Газы. 12 мая 2021 года

Сектор Газы. 12 мая 2021 года

Сектор Газы. 12 мая 2021 года

Сектор Газы. 12 мая 2021 года

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/12may2021/int_day2.html