Акции памяти жертв трагедии в Казани… \ Фото: в Казани проходит прощание с погибшими при стрельбе детьми
В городах России появились стихийные мемориалы в память о жертвах трагедии в казанской школе. Утром 11 мая 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии N175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Госпитализированы 20 детей и трое взрослых. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура.
Цветы у здания представительства Республики Татарстан в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo
Акция памяти жертв стрельбы в Казани
Фото: АР/ТАСС
Игрушки, свечи и цветы у школы №175
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Возложение цветов в парке им. М. Горького в Ростове-на-Дону
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Жители Казани несут цветы к стихийному мемориалу в городе
Фото: EPA/Vostock-photo
Цветы и свечи у представительства Республики Татарстан в Москве
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Акция памяти в Санкт-Петербурге
Фото: EPA/Vostock-photo
Возложение цветов в Москве
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Жители Казани несут цветы и детские игрушки к тротуарному ограждению неподалеку от учебного заведения
Фото: АР/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5361/55050
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Фото: в Казани проходит прощание с погибшими при стрельбе детьми
Похороны © Егор Алеев/ТАСС
В Казани прощаются с детьми, которые погибли во время стрельбы в гимназии № 175. Бывший выпускник заведения расстрелял школьников и учителей прямо во время урока. Погибли семь восьмиклассников и двое взрослых, 23 человека пострадали.
В Казани хоронят двоюродных брата и сестру 14-летних Ильзию Нагимуллину и Амира Шайхутдинова. Они ходили в один класс, где и случилась трагедия.
По информации СМИ, именно эти двое школьников стали первыми жертвами стрелка.
В Казани хоронят брата и сестру Ильзию Нагимуллину и Амира Шайхутдинова.
Президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал, что власти возьмут на себя финансирование и организацию похорон погибших.
В Казани хоронят брата и сестру Ильзию Нагимуллину и Амира Шайхутдинова.
Сообщалось также, что на церемонии прощания будут присутствовать психиатры и врачи, специализирующиеся на посттравматических синдромах.
Похороны погибших во время стрельбы в школе в Казани.
В Казани прощаются с 26-летней учительницей английского языка Эльвирой Игнатьевой.
С учениками 8 «А» класса, где произошла основная бойня, работают психологи.
В Казани прощаются с 26-летней учительницей английского языка Эльвирой Игнатьевой.
Похороны погибших во время стрельбы в школе в Казани.
Этот день в республике объявлен днем национального траура.
Похороны погибших во время стрельбы в школе в Казани.
По факту стрельбы в школе возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. На допросе задержанный рассказал, что стал слышать голоса и осознал себя богом. Он устроил стрельбу в школе, по его словам, чтобы избавиться от «лишнего биомусора».
Источник: https://www.ridus.ru/news/353977
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