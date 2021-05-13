Акции памяти жертв трагедии в Казани… \ Фото: в Казани проходит прощание с погибшими при стрельбе детьми

В городах России появились стихийные мемориалы в память о жертвах трагедии в казанской школе. Утром 11 мая 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии N175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Госпитализированы 20 детей и трое взрослых. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура.

Цветы у здания представительства Республики Татарстан в Москве

Фото: EPA/Vostock-photo

Акция памяти жертв стрельбы в Казани

Фото: АР/ТАСС

Игрушки, свечи и цветы у школы №175

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Возложение цветов в парке им. М. Горького в Ростове-на-Дону

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Жители Казани несут цветы к стихийному мемориалу в городе

Фото: EPA/Vostock-photo

Цветы и свечи у представительства Республики Татарстан в Москве

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Акция памяти в Санкт-Петербурге

Фото: EPA/Vostock-photo

Возложение цветов в Москве

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Жители Казани несут цветы и детские игрушки к тротуарному ограждению неподалеку от учебного заведения

Фото: АР/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5361/55050

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Фото: в Казани проходит прощание с погибшими при стрельбе детьми

Похороны © Егор Алеев/ТАСС

В Казани прощаются с детьми, которые погибли во время стрельбы в гимназии № 175. Бывший выпускник заведения расстрелял школьников и учителей прямо во время урока. Погибли семь восьмиклассников и двое взрослых, 23 человека пострадали.

В Казани хоронят двоюродных брата и сестру 14-летних Ильзию Нагимуллину и Амира Шайхутдинова. Они ходили в один класс, где и случилась трагедия.

По информации СМИ, именно эти двое школьников стали первыми жертвами стрелка.

В Казани хоронят брата и сестру Ильзию Нагимуллину и Амира Шайхутдинова.

© кадр с видео

Президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал, что власти возьмут на себя финансирование и организацию похорон погибших.

В Казани хоронят брата и сестру Ильзию Нагимуллину и Амира Шайхутдинова.

© кадр с видео

Сообщалось также, что на церемонии прощания будут присутствовать психиатры и врачи , специализирующиеся на посттравматических синдромах.

Похороны погибших во время стрельбы в школе в Казани.

© Егор Алеев/ТАСС

В Казани прощаются с 26-летней учительницей английского языка Эльвирой Игнатьевой.

© Егор Алеев/ТАСС

С учениками 8 «А» класса, где произошла основная бойня, работают психологи.

В Казани прощаются с 26-летней учительницей английского языка Эльвирой Игнатьевой.

© кадр с видео

Похороны погибших во время стрельбы в школе в Казани.

© Егор Алеев/ТАСС

Этот день в республике объявлен днем национального траура.

Похороны погибших во время стрельбы в школе в Казани.

© Егор Алеев/ТАСС

По факту стрельбы в школе возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. На допросе задержанный рассказал, что стал слышать голоса и осознал себя богом . Он устроил стрельбу в школе, по его словам, чтобы избавиться от «лишнего биомусора».

Источник: https://www.ridus.ru/news/353977