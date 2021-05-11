Эскалация мусульмано-израильского конфликта: "Страж стен" против "Меча Аль-Кудса"…. \ Обострение конфликта между Израилем и Палестиной

Фото: Flash90, Associated Press

Активизация арабских радикалов в День Иерусалима, перешедшая в открытое вооруженное противостояние ЦАХАЛа и боевиков в Газе – одна из главных мировых новостей.

В этом фоторепортаже собраны снимки, сделанные 10-11 мая на территории Израиля, включая Иерусалим, а также в Палестинской автономии и секторе Газы.

Подробнее о происходящем читайте в материале "Страж стен" против "Меча Аль-Кудса". ЦАХАЛ проводит операцию в Газе

Беспорядки у мечети Аль-Акса, 10 мая 2021 года

Беспорядки на Храмовой горе, 10 мая 2021 года

Последствия попадания ракеты в жилой дом в Ашкелоне. 11 мая 2021 года

Юг сектора Газы, Рафах, 10 мая 2021 года

"Железный купол" сбивает ракеты, выпущенные из сектора Газы. 10 мая 2021 года

Задержания демонстрантов у Шхемских ворот

Рамла, 10 мая 2021 года

Беспорядки у мечети Аль-Акса, 10 мая 2021 года

Граница сектора Газы, 10 мая 2021 года

Беспорядки у пропускного пункта Каландия. 10 мая 2021 года

Сектор Газы. 10 мая 2021 года

Беспорядки в Хевроне. 10 мая 2021 года

Сектор Газы. 11 мая 2021 года

Сектор Газы, 11 мая 2021 года

Рамла, 10 мая 2021 года

Внутри жилого дома в мошаве Бейт Некуфа, неподалеку от границы сектора Газы. 11 мая 2021 года

Попадание ракеты в жилой дом в Ашкелоне. 11 мая 2021 года

"Железный купол" сбивает ракеты, выпущенные из сектора Газы над Ашкелоном. 10 мая 2021 года

Юг сектора Газы. 10 мая 2021 года

Разрушения в жилом доме в Ашкелоне. 11 мая 2021 года

Разрушения в жилом доме в Ашкелоне. 11 мая 2021 года

Хеврон, 10 мая 2021 года

Рафах, сектор Газы. 11 мая 2021 года

Жилой дом в Ашкелоне. 11 мая 2021 года

Сектор Газы. 11 мая 2021 года

Жители Ашкелона после ракетного обстрела из сектора Газы. 11 мая 2021 года

Ашкелон, 11 мая 2021 года

Эскалация мусульмано-израильского конфликта: "Страж стен" против "Меча Аль-Кудса"

Хеврон, 10 мая 2021 года

Запуск ракеты комплексом ПВО "Железный купол". 11 мая 2021 года

Воронка на месте попадания ракеты в Секторе Газы. 11 мая 2021 года

Ашкелон. 11 мая 2021 года

Воронка на месте попадания ракеты в Секторе Газы. 11 мая 2021 года

Лод. 11 мая 2021 года

Ашкелон. 11 мая 2021 года

Сектор Газы, 11 мая 2021 года

Эвакуация пострадавших при ракетном обстреле Ашдода. 11 мая 2021 года

Пожары в Ашдоде после ракетного обстрела, 11 мая 2021 года

Ашдод после ракетного обстрела, 11 мая 2021 года

Сектор Газы после ответного авиаудара. 11 мая 2021 года

Сектор Газы после ответного авиаудара. 11 мая 2021 года

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/11may2021/intifada_israel.html

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Обострение конфликта между Израилем и Палестиной

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился на фоне решения властей выселить несколько палестинских семей из квартала Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также ограничения доступа к Храмовой горе из-за совпадения Дня Иерусалима со священным месяцем Рамадан. К вечеру понедельника обострение вылилось в обмен ракетными ударами израильской армией и ХАМАС. По Израилю с территории сектора Газа было выпущено более 200 ракет, в ночь на вторник израильская сторона ответила ударами по 130 целям в секторе Газа, ликвидировав 15 боевиков ХАМАС.

В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.

Фото: EPA/Vostock-photo

По меньшей мере 215 палестинцев получили в понедельник ранения в результате столкновений в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Ранее власти решили ограничить доступ к Храмовой горе из-за того, что в этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Фото: AP/ТАСС

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В соцсетях также появились видеозаписи, на которых светошумовые гранаты попадают внутрь мечети Аль-Акса.

Фото: AP/ТАСС

Всплеск насилия отмечался в этом районе и ранее — в Рамадан, когда полиция блокировала доступ к популярному месту, где мусульмане традиционно собирались после дневного поста

Фото: EPA/Vostock-photo

Впоследствии израильская полиция отменила ограниения, однако затем волнения палестинцев начались вновь на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Фото: EPA/Vostock-photo

Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, в ответ на ракетные обстрелы из Газы, не прекращающиеся с вечера понедельника. На фото: Израильский воздушный удар по городу Газа.

Фото: Sameh Rahmi/NurPhoto via Getty Images

Ракеты были выпущены по квартире командующего батальоном ХАМАС в многоэтажном доме, по штаб-квартире военной разведки и военным комплексам ХАМАС, местам производства боеприпасов, а также по двум тоннелям, которые использовали боевики

Фото: Ali Jadallah/Anadolu Agency via Getty Images

Вечером в понедельник истек срок ультиматума ХАМАС, потребовавшего от властей Израиля очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городе

Фото: Mustafa Hassona/Anadolu Agency via Getty Images

Жертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения. Таковы данные палестинского агентства WAFA.

Фото: AP/ТАСС

Израильские военные допустили сухопутную операцию против ХАМАС. Министр обороны Бенни Ганц уже одобрил призыв 5 тысяч резервистов в случае обострения ситуации вокруг сектора Газа.

Фото: Nedal Eshtayah/Anadolu Agency via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5357/55011