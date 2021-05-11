Стрельба в казанской школе

На школу №175 в Казани напали два человека с оружием. Данные о погибших разнятся. Источник сообщает об 11 жертвах стрельбы, президент Татарстана Рустам Минниханов, приехавший к месту ЧП, заявил о гибели семи человек. Силовики задержали стрелявшего подростка и ликвидировали второго нападавшего, который оставался в здании школы.

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5356/55000