Как сложилась судьба Эмми Геринг – супруги Германа Геринга

Немецкая актриса по имени Эмми Геринг (в девичестве носила фамилию Зоннеманн) была одной из первых леди Третьего рейха. В то время, когда весь мир содрогался от ужасов Второй мировой войны, эта дама купалась в роскоши и наслаждалась жизнью.

Фото: truecrime-lj.livejournal.com Герман Геринг и его вторая супруга — актриса Эмми Геринг (в девичестве Зоннеманн)

Будучи супругой одного из богатейших политических и военных деятелей нацистской Германии, женщина никогда не задавалась вопросом о том, откуда в их семье берутся такие огромные деньги. Эмми блистала в высшем свете, среди жен других высокопоставленных нацистов, растила обожаемую дочку Эдду, которая была их с Германом единственным ребенком, и, очевидно, полагала, что эта роскошная и беззаботная жизнь никогда не закончится.

После падения Третьего рейха и резонансного Нюрнбергского процесса, актриса осталась вдовой с маленьким ребенком на руках. Однако, и ей, и дочери было суждено прожить долгую жизнь. Обеих женщин не стало уже после того, как они отпраздновали свой 80-ти летний юбилей.

Семья и личная жизнь Германа Геринга до знакомства с Эмми

Один из самых богатых и влиятельных людей нацистской Германии, вторая по значимости фигура национал-социалистической партии (после Адольфа Гитлера) – Герман Вильгельм Геринг родился неподалеку от городка Розенхайм, в 1893-м году, двенадцатого января. Его отцом был известный немецкий дипломат и юрист, близкий друг Отто фон Бисмарка – Эрнст Генрих Геринг, а матерью Франциска Тифенбрунн. В семье было пятеро детей.

Фото: foto-history.livejournal.com Герман Геринг в 1917 году во время службы в имперских ВВС Германии

Герман получил образование в кадетских училищах и Прусской военной академии. В начале Первой мировой войны был пехотинцем, но после добился перевода в авиационный отряд, где его карьера стремительно пошла в гору. После окончания войны побывал в Дании и Швеции, где выступал с показательными полетами, и там же встретил свою будущую первую супругу.

С Карин фон Канцов (в девичестве Фок) он познакомился в Швеции. Женщина была почти на пять лет старше Германа, кроме того, она уже состояла в браке со шведским офицером и олимпийским чемпионом Нильсом Густавом фон Канцов, но этот союз её тяготил. У Карин был любимый сын Томас и нелюбимый супруг.

В феврале 1920-го года женщина гостила у совей родной сестры Марии фон Розен в замке Рокельстад, где познакомилась с молодым Герингом – одним из лучших лётчиков-истребителей Первой мировой, который в это же время доставил один из самолетов в замок зятя фон Канцов графа Розена.

Фото: wikipedia.org первая супруга Германа Геринга — Карин Геринг (слева) и её родная сестра Лили

Их роман вспыхнул внезапно, и они могли бы так и оставаться просто любовниками, но мужчина решил довести дело до конца. Всего через несколько месяцев после начала этих отношений Герман поехал вместе с Карин в Мюнхен, где представил свою избранницу матери. Родительница осудила эту порочную связь, пожурила сына за разрушенную чужую семью, и потребовала от него порвать с любовницей.

Несмотря на то, что Геринг уважительно относился к матери, расставаться с любимой женщиной он не стал. В конце 1922-го года его избранница развелась с супругом, и менее чем через месяц стала законной женой Германа.

Сын Томас остался жить в Швеции, а молодожены приобрели виллу в пригороде Мюнхена, на свежем воздухе, ближе к природе. Все дело в том, что у Карин были серьезные проблемы со здоровьем: она страдала от астмы, проблем с сердцем и ревматизма, а посему не могла долго жить в городе.

Фото: euro-royals.livejournal.com первая супруга Германа Геринга — Карин Геринг в молодости

Вскоре после свадьбы произошло знакомство Геринга с Адольфом Гитлером, после чего он с головой ушел в партийную деятельность. Во время путча в ноябре 1923-го года Герман был тяжело ранен, но спасся благодаря еврею по имени Роберт Баллин, который предоставил ему убежище.

После этих событий супруги вынуждены были бежать в Швецию, а в период лечения мужчина пристрастился к морфину, и в итоге ему пришлось лечиться еще и от наркозависимости. В 1925-м году его признали выздоровевшим, а вскоре после этого произошел рецидив.

Но ближе к концу 20-х годов дела Германа снова пошли в гору, и они с супругой обосновались в Берлине. Карин вела светскую жизнь, но её проблемы со здоровьем давали о себе знать все чаще.

Фото: euro-royals.livejournal.com Герман и Карин Геринг на прогулке вместе с племянницей Германа (на фото слева)

В сентябре 1931-го года скоропостижно скончалась теща Геринга, а менее чем через месяц не стало и его первой супруги, которая, похоронив родительницу, не смогла оправиться от сильного потрясения, и вскоре умерла от сердечной недостаточности.

Эмми Геринг: биография, ранние годы

Будущая актриса и одна из первых леди Третьего рейха появилась на свет в Гамбурге, в 1893-м году, 24-го марта, и была младшей из пятерых детей в семье. Полное имя, данное ей при рождении, звучит как Эмма Йоханна Хенни Зоннеманн.

Девочка обладала яркой внешностью и харизмой, с детства любила находиться в центре всеобщего внимания, а посему решила стать актрисой. Она получила профильное образование, а её наставником был известный кинематографист Леопольд Йеснер. Эмми исполняла преимущественно роли романтических героинь, а с начала 20-х годов она входила в состав труппы Веймарского профессионального театра.

Фото: foto-history.livejournal.com немецкая актриса Эмми Геринг ( имя при рождении Эмма Йоханна Хенни Зоннеманн) в молодости

До знакомства с Герингом актриса также успела побывать замужем за своим коллегой – немецким актером по имени Карл Кестлин. Однако, этот брак оказался неудачным, супруги развелись несколько лет спустя, а общих наследников у них не появилось.

Брак с Германом Герингом, рождение единственной дочери

Со своим будущим вторым супругом актриса познакомилась в начале 30-х годов. Он к тому времени уже овдовел и тяжело переживал утрату, а она была разведена и свободна.

Вскоре после смерти Карин они стали жить вместе, а весной 1935-го года официально узаконили свои отношения. Свадьбу отпраздновали с большим, почти королевским размахом в загородном поместье Каринхалл, которое, к слову, было названо в честь перовой супруги Германа.

Фото: beam-truth.livejournal.com актриса Эмми Зоннеманн и Герман Геринг в день бракосочетания, 10-е апреля 1935-го года

Через три года после свадьбы, второго июля 1938-го года Эмми, в возрасте 45-ти лет подарила супругу их единственную наследницу – дочку Эдду, которую, по некоторым данным, назвали в честь Эдды Муссолини.

Крестным отцом девочки стал сам Адольф Гитлер, а её счастливое и безбедное раннее детство прошло в упомянутом выше поместье.

«Первая леди» Третьего рейха

Так как Гитлер в законном браке не состоял, Эмми Геринг (Зоннеманн) неофициально считалась «первой леди» Германии. Она оставила съемки в кино и работу в театре, вела богемный образ жизни и была настоящей светской львицей того времени. Вместе с Магдой Геббельс нередко организовывала различные благотворительные акции и мероприятия.

Фото: foto-history.livejournal.com Герман Геринг, с супругой Эмми Геринг, дочерью Эддой и крестным отцом их наследницы — Адольфом Гитлером

Историки и биографы утверждают, что у Геринга была настоящая мания роскоши, в которой он и его семья буквально купались. Помимо впечатляющего движимого и недвижимого имущества, он собрал огромную коллекцию произведений искусства (всего около четырех тысяч объектов).

Его жена никогда особенно не интересовалась тем, откуда в их доме берутся огромные деньги и ценности, а просто наслаждалась роскошной и беззаботной жизнью. Супруг был вторым человеком в стране после Гитлера, занимал должность рейхсмаршала Великогерманского рейха, а также имел непосредственное отношение к государственному бюджету, который нередко пополнялся незаконным путем.

Когда разразилась Вторая мировая война, в жизни Эмми и её окружения мало что изменилось. Довольно сложно сказать о том, знала ли она наверняка, чем занимается её супруг со своими единомышленниками, но об этом нет никаких упоминаний в её личных дневниках и переписках.

Фото: ru-royalty.livejournal.com Герман Геринг с супругой Эмми Геринг и их дочерью Эддой

Известно, впрочем, что женщина неоднократно просила супруга оказать помощь её коллегам-актерам, которым не повезло родиться немецкими евреями. С аналогичной просьбой к нему обращался и младший брат – ярый антифашист Альберт Гюнтер Геринг.

Герман сокрушался, что близкие погубят его карьеру, но все-таки не отказывал в подобных просьбах. К слову, еврея Роберта Баллина, спасшего ему жизнь во время «Пивного путча», он впоследствии вызволил из концлагеря вместе с семьей, так сказать, вернул жизнь за жизнь.

Нюрнбергский процесс, смерть Геринга

После поражения в войне и смерти Гитлера, Геринг добровольно вместе с семьей сдался американцам. Его судил Международный военный трибунал в Нюрнберге, как одного из главных военных преступников.

Фото: foto-history.livejournal.com Герман Геринг во время Нюрнбергского процесса

Но даже когда все собранные материалы и доказательства были против него, его жена до последнего настаивала, что супруг не имел никакого отношения к нацистским преступлениям.

Вместе с тем, Эмми оказалась единственной из жен высокопоставленных нацистов, кто принес свои извинения за деятельность рейха. Также она отметила, что, когда они с супругом «увидели всю несправедливость», то должны были «оказать более активное сопротивление проводимой Гитлером политике, особенно по части еврейского вопроса».

Стоит отметить, что некий Эрнест Юбералль, который был переводчиком на Нюрнбергском процессе, впоследствии говорил, что Геринг вызывал у него смешанные чувства. Он охарактеризовал его как человека с блестящим умом, но абсолютно лишенного какой-либо совести.

Фото: truecrime-lj.livejournal.com Герман Геринг со своей единственной наследницей — дочерью Эддой Геринг

Военный преступник, совершенно закономерно, был приговорен к смертной казни, но за день до исполнения приговора он добровольно ушел из жизни, раскусив ампулу с цианистым калием.

Доподлинно неизвестно, кто передал ему яд, но в одном из оставленных им предсмертных посланий, мужчина говорил о том, что у него при себе было три ампулы: одну он нарочно положил так, чтобы её нашли при обыске, а две надежно спрятал, чтобы в нужный момент воспользоваться ими.

Однако, версия о спрятанных ампулах вызывает у историков большие сомнения. Согласно другой версии, яд ему мог передать заведующий складом личных вещей заключённых по имени Джек Уиллис. У этого мужчины нашли ювелирные ценности, принадлежавшие подсудимому, которые могли быть «платой за услугу».

Фото: onlinebrowsing.blogspot.com супруга Германа Геринга — Эмми Геринг с дочерью Эддой и крестным отцом девочки — Адольфом Гитлером

Позже появилась версия о том, что ампула была передана бывшим охранником, неким Гербертом Стиверсом, который много лет спустя сам рассказал об этом незадолго до собственной кончины. Существуют и другие версии, но ни одна из них не была полностью подтверждена или опровергнута.

Как жила Эмми Геринг после смерти мужа

Бывшую актрису, которая так и не признала вины своего супруга, приговорили к году тюремного заключения и конфискации личного имущества. Помимо этого, женщине запретили на протяжении пяти лет подниматься на сцену.

Позже Эмми, вместе со своей дочерью Эддой поселилась в небольшой квартире в Мюнхене. Наследница обучалась в школе для девочек, а после поступила в Мюнхенский университет. Некоторое время она работала судебной служащей, затем была сотрудником реабилитационной клиники.

Фото: wikipedia.org единственная наследница Германа Геринга — Эдда Геринг (на фото слева) на экскурсии в Оберреальской школе Святой Анны в Мюнхене, 1954-й год

В конце 60-х годов Эмми издала книгу мемуаров под названием «Рядом с моим мужем» (другой вариант перевода «Моя жизнь с Герингом»). Женщина скончалась после долгой болезни в Мюнхене, в 1973-м году, восьмого июня, через несколько месяцев после того, как отметила свой 80-ти летний юбилей. Последние годы жизни за ней ухаживала дочь Эдда.

Что касается единственной наследницы, то она публично никогда не высказывалась о роли своего отца в Третьем рейхе, и не признавала его вины. В молодости она некоторое время принимала участие в политической и общественной жизни страны, но после исчезла из поля зрения общественности, и стала вести довольно замкнутый образ жизни.

Фото: foto-history.livejournal.com вдова Германа Геринга — Эмми Геринг в пожилом возрасте[/caption]

В своих редких интервью женщина отзывалась об отце только положительно. Она говорила, что обожала родителя, что он был хорошим семьянином, а все её воспоминания о нем наполнены любовью и благодарностью.

Эдда Геринг скончалась в Мюнхене в 2018-м году, 21-го декабря. Она, также как и её мать, ушла из жизни через несколько месяцев после своего 80-ти летнего юбилея. Однако, о смерти единственной наследницы одного из лидеров Третьего рейха широкой общественности стало известно лишь весной следующего года.

Фото: amp.ww.ru.freejournal.org единственная наследница Германа Геринга и его супруги Эмми Геринг (Зоннеманн)- Эдда во взрослом возрасте

Источник: https://zen.yandex.ru/media/freesmi/kak-slojilas-sudba-emmi-gering—suprugi-germana-geringa-60892708e523973b4e8ba35b