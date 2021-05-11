Загадка Египетского моста в Санкт-Петербурге или Легенда о пророчестве сфинксов

В Санкт-Петербурге немало мест имеют мистическую историю существования. Египетский мост с момента его появления был окружен легендами и слухами. Их новый всплеск произошел в 1905 г., после неожиданного обрушения моста. Причины катастрофы были настолько загадочными, что порождали десятки версий – от рациональных до совсем невероятных и мистических, как, например, предупреждение сфинксов.

Все мосты Петербурга уникальны, но у Египетского – особенная история. Мост назывался цепным, так как висел на тройных нитях металлических цепей. Он был сооружен в 1825-1826 гг. инженерами В. фон Троттером и В. Христиановичем. Мост украшали фигуры четырех сфинксов и орнамент из иероглифов, из-за чего возникло название Египетский.

20 января 1905 г., когда по Египетскому мосту проходил кавалерийский эскадрон, пролеты неожиданно рухнули на лед Фонтанки. Вечерние газеты писали: «Сегодня в 12 ? час. дня при следовании лейб-гвардии конно-гренадерского полка через Египетский Цепной мост через Фонтанку, в тот момент, когда головная часть полка уже подходила к противоположному берегу, мост обрушился. Находившиеся впереди офицеры успели проскочить на берег, нижние же чины, в количестве двух взводов, шедшие в строю справа по три в ряд, вместе с лошадьми упали в воду. Упали также в воду проезжавшие в обратную сторону один ломовой и четыре легковых извозчика без седоков и несколько пешеходов… К 2 часам дня люди и лошади были извлечены из воды. Пострадавшие были отправлены в ближайшие приемные покои и в лазарет Николаевского артиллерийского училища. Серьезно пострадавших, по официальным сведениям, не оказалось».

Цепи разорвались, и весь мост оказался на дне реки. Только четыре сфинкса остались на своих местах по обе стороны моста. Тут же началось расследование причин обрушения. Первой версией была «непрочность конструкции». Однако инженеры возражали против нее, так как с момента своего создания мост ремонтировали уже несколько раз, в 1904 г. ремонтные работы проводились дважды, после чего вынесли вердикт о том, что конструкция находится в хорошем состоянии.

Следующей версией стала «раскачка моста кавалерией» – так называемый эффект резонанса, который мог возникнуть вследствие ритмичных колебаний от слаженного шага военных. Во всех учебниках обрушение Египетского моста упоминалось как пример эффекта резонанса. Якобы именно тогда и появилась команда «Идти не в ногу!», отдававшаяся любому строю перед входом на мост.

Однако очевидцы катастрофы единогласно утверждали, что солдаты шли не в ногу, некоторые ехали на лошадях. Навстречу ехали извозчики, по тротуару шли прохожие – слаженного хода не было, и эффект резонанса в этом случае не должен был возникнуть. После того как ученые произвели физико-математические расчеты, эта версия показалась еще более сомнительной. Современными специалистами авария объясняется недостаточной прочностью металла на холоде.

Когда с помощью научных методов объяснить обрушение моста не удалось, подключилась народная фантазия. Выдвигались версии от мистических до фантастических. Так, например, возникла легенда о том, что возле моста жила дочь почтмейстера Мария, обманутая и брошенная офицером. Однажды она увидела в окно, как мост переходит тот самый полк, в котором служил ее обидчик, и в сердцах выкрикнула: «Чтоб вам, военным, провалиться!». Однако проклятия бедной Марии народной молве показалось недостаточно. Вспомнили, что мост был облицован гранитными блоками, вынутыми из стенок рвов Михайловского замка. А тот пользовался в народе зловещей славой – говорили, что гранит на постройку брали с мест древних капищ, что вызвало гнев богов.

А многие во всем произошедшем обвиняли сфинксов. И хотя они не имели к Древнему Египту никакого отношения, им все равно в народе приписывали мистическую силу. Говорили, что они поют погребальные песни. Дело в том, что цепи, на которых держался мост, действительно издавали разные звуки. Ну а народная фантазия приписала эти песни сфинксам и наделила их пророческой силой.

В 1954-1955 гг. отстроили новый Египетский мост и отреставрировали сфинксов. В 1989 г. на одного из них налетел автомобиль и сбил его в воду. В 2004 г. прошла еще одна реставрация, головы сфинксов украсили позолотой – возможно для того, чтобы вернуть им первоначальный вид, а может, в надежде на то, что в таком виде они больше не будут исполнять «погребальных песен».

Источник: http://www.radionetplus.ru/teksty/poznavatelnye/62813-zagadka-egipetskogo-mosta-v-sankt-peterburge-ili-legenda-o-prorochestve-sfinksov.html