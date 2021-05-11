ЖИВОПИСЬ АЛЕКСАНДА САЛТАВЦА НАПОЛНЕНА СКАЗКОЙ

Живопись Александа Салтавца наполнена сказкой, но вместе с тем, в позах, движениях, глазах его фантастических персонажей совсем реальные, человеческие проявления чувств – любви, радости, сострадания, скорби, боли.В волшебном мире художника всё на грани: слёз и радости, тени и ясности. Это мир театра, действа и карнавала, и населяют его циркачи, музыканты, скоморохи и кукольники. Все герои с тончайшим флером чарующей романтики: и странствующие ангелы, и задумчивые клоуны, и загадочные музы-вдохновительницы – все возносятся над землёй, чтобы вернуть зрителю мечту

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post483885419/