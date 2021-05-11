БАЛЕРИНА НАД СЦЕНОЙ ПАРИЛА, ЗАСТЫВАЯ В ИЗЯЩНОМ ПРЫЖКЕ…CHUNG SHEK ~ BALLERINA

Балерина, балерина

Ах, как хороша!

В белоснежной пелерине

Тонкая душа.

В вечной музыке движений

Переборы ног,

Красота прыжка, круженье

Стонов, стен и стоп.

Всё и всех перетанцуешь

Мир, любовь и жизнь…

Чьи-то чувства, чьи-то судьбы,

В вихре закружишь.

В этой легкости фальшивой

кажется другим:

Ты, как бабочка красива,

И легка, как дым.

Но поймать тебя не смея,

Взглядом обожгут.

Крылья нимфы, крылья феи —

Всё переживут.

В мнимой хрупкости таится

Гордая душа.

Балерина, чудо-птица

Ах, как хороша…

Гавраева Светлана

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post483863832/