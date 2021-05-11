БАЛЕРИНА НАД СЦЕНОЙ ПАРИЛА, ЗАСТЫВАЯ В ИЗЯЩНОМ ПРЫЖКЕ…CHUNG SHEK ~ BALLERINA
Балерина, балерина
Ах, как хороша!
В белоснежной пелерине
Тонкая душа.
В вечной музыке движений
Переборы ног,
Красота прыжка, круженье
Стонов, стен и стоп.
Всё и всех перетанцуешь
Мир, любовь и жизнь…
Чьи-то чувства, чьи-то судьбы,
В вихре закружишь.
В этой легкости фальшивой
кажется другим:
Ты, как бабочка красива,
И легка, как дым.
Но поймать тебя не смея,
Взглядом обожгут.
Крылья нимфы, крылья феи —
Всё переживут.
В мнимой хрупкости таится
Гордая душа.
Балерина, чудо-птица
Ах, как хороша…
Гавраева Светлана
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post483863832/
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