Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Победа во Второй Мировой в архивных фотографиях

Источник: http://www.radionetplus.ru/izobrazhenija/retro/58232-pobeda-vo-vtoroy-mirovoy-v-arhivnyh-fotografiyah-69-foto.html

10.05.2021 - Posted by | Креатив..., Немного истории...

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