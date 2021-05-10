Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Парад Победы в Москве

В российской столице прошел военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он продолжался один час десять минут. В параде приняли участие более 12 тыс. человек и свыше 190 образцов боевой техники, а также 76 самолетов и вертолетов — по числу победных лет.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5355/54979

10.05.2021 - Posted by | Праздник....

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