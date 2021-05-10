Красивые картинки на рабочий стол 1920х1080: День победы
По статистике, День Победы (День Воинской Славы России)- самый почитаемый праздник для россиянина, наряду с Новым годом и личным Днем рождения.
Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, какой ценой досталась нашим отцам и дедам тот день и каждый год отмечаем этот прекрасный и трагичный праздник вместе с ветеранами… Которых с каждым годом становится всё меньше…
Источник: http://www.radionetplus.ru/izobrazhenija/krasivye_kartinki/50511-krasivye-kartinki-na-rabochiy-stol-1920h1080-den-pobedy-25-fotografiy.html
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